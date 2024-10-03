6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Бухара: вокруг да около - путешествие по историческим сокровищам
Познайте уникальные традиции и историю вокруг Бухары: от дворца эмира до суфийских жилищ и ремесленных мастерских
Начало: У вашего отеля
7 ноя в 09:30
11 ноя в 09:00
$129 за всё до 4 чел.
3 часа
Мини-группа
до 3 чел.
Необычная Бухара: Шуховская башня + летний дворец эмира
Подняться на смотровую площадку башни и погулять по роскошному дворцу эмира Бухарского
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 12:00
8 ноя в 12:00
9 ноя в 12:00
€35 за человека
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экоцентр «Джейран» и дворец эмира Бухарского
Лёгкое и необычное путешествие, в котором сочетается дикая природа и культурная программа
7 ноя в 09:00
8 ноя в 09:00
$252 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена3 октября 2024Сегодня были на экскурсии. Спасибо огромное нашему гиду за отличную экскурсию. Акбар очень отзывчивый, знающий и приятный человек. День прошел на отлично. Очень советую выбрать своим гидом именно Акбара.
- ААлёна16 сентября 2024Совсем другая Бухара - очень много информации и просто потрясающий человек, который провел сегодня день с нами. Очень рекомендую.
- ВВадим3 июня 2024Попался очень хороший экскурсовод, Акбар всю дорогу рассказывал про историю страны и мест гды мы были. В целом если у Вас
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Дворец Бухарского эмира»
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