Дворец Бухарского эмира – экскурсии в Бухаре

Найдено 3 экскурсии в категории «Дворец Бухарского эмира» в Бухаре на русском языке, цены от $35. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Бухара: вокруг да около
На машине
11 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Бухара: вокруг да около - путешествие по историческим сокровищам
Познайте уникальные традиции и историю вокруг Бухары: от дворца эмира до суфийских жилищ и ремесленных мастерских
Начало: У вашего отеля
7 ноя в 09:30
11 ноя в 09:00
$129 за всё до 4 чел.
Необычная Бухара: Шуховская башня + летний дворец эмира
На машине
3 часа
Мини-группа
до 3 чел.
Необычная Бухара: Шуховская башня + летний дворец эмира
Подняться на смотровую площадку башни и погулять по роскошному дворцу эмира Бухарского
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 12:00
8 ноя в 12:00
9 ноя в 12:00
35 за человека
Экоцентр «Джейран» и дворец эмира Бухарского
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экоцентр «Джейран» и дворец эмира Бухарского
Лёгкое и необычное путешествие, в котором сочетается дикая природа и культурная программа
7 ноя в 09:00
8 ноя в 09:00
$252 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    3 октября 2024
    Бухара: вокруг да около
    Сегодня были на экскурсии. Спасибо огромное нашему гиду за отличную экскурсию. Акбар очень отзывчивый, знающий и приятный человек. День прошел на отлично. Очень советую выбрать своим гидом именно Акбара.
  • А
    Алёна
    16 сентября 2024
    Бухара: вокруг да около
    Совсем другая Бухара - очень много информации и просто потрясающий человек, который провел сегодня день с нами. Очень рекомендую.
    Совсем другая Бухара - очень много информации и просто потрясающий человек, который провел сегодня день с нами. Очень рекомендуюСовсем другая Бухара - очень много информации и просто потрясающий человек, который провел сегодня день с нами. Очень рекомендуюСовсем другая Бухара - очень много информации и просто потрясающий человек, который провел сегодня день с нами. Очень рекомендуюСовсем другая Бухара - очень много информации и просто потрясающий человек, который провел сегодня день с нами. Очень рекомендуюСовсем другая Бухара - очень много информации и просто потрясающий человек, который провел сегодня день с нами. Очень рекомендую
  • В
    Вадим
    3 июня 2024
    Бухара: вокруг да около
    Попался очень хороший экскурсовод, Акбар всю дорогу рассказывал про историю страны и мест гды мы были. В целом если у Вас
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    мало времени, то можно выбрать экскурсию с посещением только загородного дворца эмира и дома купца, т. к. в Мемориальный комплекс Абдухалика Гиждувани смотреть особо нечего и если Вы не мусульманине, то это место не представляет интереса. Но Акбар сделал поездку интересной, много фактов, при этом не перегружал датами и именами, чем часто грешат экскурсаводы. Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Дворец Бухарского эмира»

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  3. Экоцентр «Джейран» и дворец эмира Бухарского
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Сколько стоит экскурсия по Бухаре в ноябре 2024
Сейчас в Бухаре в категории "Дворец Бухарского эмира" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 252. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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