Е Елена Очень хороший гид. Все понравилось. И сама экскурсия, и обед после нее. Оч вкусный был плов.

Информации много, погуляли классно

Е Евгения Отличная экскурсия, отличный гид. Время пролетело незаметно. Эльдар очень много исторических фактов знает не только про Узбекистан, но и про другие страны. Рекомендую 🙌

Екатерина читать дальше насыщенная. Для моей поездки в Бухару впервые и на один день она подошла как нельзя лучше.

Эльдар также дал много ценных советов по планированию моей дальнейшей поездки, помог найти потерянную мной во время экскурсии личную вещь, а по окончании не просто посоветовал ресторан местной кухни, но и проводил туда и помог сделать заказ. Я очень довольна проведенным временем, советую) Экскурсия очень понравилась. У Эльдара отличный русский язык, он интересно рассказывает и отвечает на вопросы. Видно, что человек любит свой город и гордится им. Экскурсия хорошо подготовлена и спланирована, очень

Оксана Гида рекомендую, очень все понятно и познавательно!

Ирина Эльдар провел интересную экскурсию по Бухаре, за 3 часа посетили все достопримечательности старого города и даже музей. Экскурсия была в вечернее время, что придало особый колорит. На следующий день съездили с ним за город, посмотрели летний дворец Эмира и другие достопримечательности. Нам все понравилось и было интересно. Спасибо

Ольга Экскурсия очень увлекательная, неспеша посетили все знаковые достопримечательности, Эльдар прирожденный рассказчик, прекрасно знающий культуру и историю своей страны. Однозначно рекомендуем!