Путешествие по Бухаре предлагает уникальную возможность познакомиться с её богатой историей и культурой. Туристы смогут увидеть знаменитые медресе, торговые купола и крепость Арк. Узнать о Великом шёлковом пути и насладиться живой музыкой.
Программа включает посещение картинной галереи и музеев, что делает экскурсию насыщенной и познавательной. Это отличный способ открыть для себя уникальные традиции и обычаи Узбекистана
Программа включает посещение картинной галереи и музеев, что делает экскурсию насыщенной и познавательной. Это отличный способ открыть для себя уникальные традиции и обычаи Узбекистана
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Уникальные исторические места
- 🎶 Живая национальная музыка
- 🖼️ Посещение музеев и галерей
- 🛍️ Атмосфера восточных базаров
- 📚 Интересные факты о медресе
Что можно увидеть
- Ляби-хауз
- Медресе трёх религий
- Торговые купола
- Кош-медресе
- Ансамбль Пои-Калян
- Крепость Арк
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Ляби-хауз.
- Медресе трёх религий, которой более полутора тысяч лет.
- Торговые купола и синагогу.
- Кош-медресе.
- Ансамбль Пои-Калян.
- Крепость Арк.
Вы услышите:
- Историю караван-сарая, который стал медресе.
- О прелестях торговли в Бухаре.
- Почему медресе называются кош.
- Где учились великие богословы прошлого и настоящего.
- Какое здание самое старое в городе.
А ещё вы:
- Узнаете о Великом шёлковом пути и пройдёте по нему.
- Посетите самое старое медресе в мире.
- Насладитесь национальной музыкой на живом концерте.
- Побываете в картинной галерее и музеях нумизматики, ковров, истории Бухары, фауны и флоры.
Организационные детали
Отдельно оплачивается:
- входные билеты — около $8 за чел.
- концерт живой музыки — $8 за чел., дети до 12 лет — бесплатно.
- обед в чайхане — по желанию.
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00, 13:00 и 17:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$24
|Дети до 12 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ляби-хауз
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00, 13:00 и 17:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльдар — ваш гид в Бухаре
Провёл экскурсии для 21 туриста
Меня зовут Эльдар, я родился и вырос в Бухаре. С раннего детства моя бабушка рассказывала мне истории о городе и памятниках. Я стал интересоваться историей древней Бухары. Окончил Бухарский Государственный Университет исторический факультет. И полюбил свой древний город.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
9 мар 2025
Очень хороший гид. Все понравилось. И сама экскурсия, и обед после нее. Оч вкусный был плов.
Информации много, погуляли классно
Информации много, погуляли классно
Е
Евгения
9 мар 2025
Отличная экскурсия, отличный гид. Время пролетело незаметно. Эльдар очень много исторических фактов знает не только про Узбекистан, но и про другие страны. Рекомендую 🙌
Екатерина
8 мар 2025
Экскурсия очень понравилась. У Эльдара отличный русский язык, он интересно рассказывает и отвечает на вопросы. Видно, что человек любит свой город и гордится им. Экскурсия хорошо подготовлена и спланирована, очень
Оксана
7 мар 2025
Гида рекомендую, очень все понятно и познавательно!
Ирина
11 янв 2025
Эльдар провел интересную экскурсию по Бухаре, за 3 часа посетили все достопримечательности старого города и даже музей. Экскурсия была в вечернее время, что придало особый колорит. На следующий день съездили с ним за город, посмотрели летний дворец Эмира и другие достопримечательности. Нам все понравилось и было интересно. Спасибо
Ольга
4 янв 2025
Экскурсия очень увлекательная, неспеша посетили все знаковые достопримечательности, Эльдар прирожденный рассказчик, прекрасно знающий культуру и историю своей страны. Однозначно рекомендуем!
Л
Лариса
11 ноя 2024
Несмотря на усталость с дороги, экскурсия с Эльдаром прошла увлекательно и непринужденно. За время прогулки успела посмотреть и сфотографировать практически все знаковые места сказочной Бухары, узнала много интересных фактов об историческом прошлом этого древнего города. Однозначно рекомендую Эльдара как гида и интересного собеседника! Спасибо ему также за гостеприимство и готовность помочь в неожиданных ситуациях!
Похожие экскурсии из Бухары
-
20%
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выборДетально о Бухаре
Познакомьтесь с Бухарой, её архитектурными памятниками и культурным наследием. Погрузитесь в атмосферу 16-17 веков и узнайте о жизни горожан
Начало: У ансамбля Ляби-Хауз
Завтра в 09:00
17 мар в 09:00
$24
$30 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Бухара - город-музей: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, узнайте её историю и современную жизнь. Уникальные маршруты, древние памятники и колоритные базары ждут вас
Начало: Возле памятника Ходже Насреддину
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$99 за всё до 4 чел.
-
20%
Мини-группа
до 6 чел.
О Бухаре с любовью: экскурсия по историческим кварталам и памятникам
Прогуляйтесь по историческому центру Бухары, от светского до духовного. Узнайте о купцах, религиях и легендах города. Завершите день в уютной чайхане
Начало: На площади Ляби-Хауз
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
17 мар в 10:00
18 мар в 10:00
$24
$30 за человека