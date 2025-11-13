Бухара откроется перед вами как город сказок и настоящих историй — с минаретами, базарами и тайнами за каждой дверью. Мы пройдём по знаковым местам: Пои-Калян, медресе Улугбека, крытый базар, Ляби-Хауз
Описание экскурсииПриглашаю вас на прогулку по Бухаре, в которой история чувствуется на каждом шагу. Мы начнём у знаменитого комплекса Пои-Калян — перед вами предстанут минарет, мечеть и медресе, ставшие визитной карточкой города. Заглянем в медресе Улугбека и Абдулазиз-хана, полюбуемся мозаикой, резьбой и узорами, созданными мастерами прошлых веков. Зайдём под купола крытого базара Тим Абдулла-хан — здесь по-прежнему звучит шум торговли, пахнет специями и сушёными фруктами. После обеда нас ждёт ансамбль Ляби-Хауз — уютный пруд, отражения в воде, чайхана под платанами и старинные здания, стоящие здесь уже несколько веков. Мы поднимемся к цитадели Арк — бывшей резиденции бухарских эмиров, откуда открывается вид на старый город. По соседству — мечеть Боло-Хауз с изящными колоннами и резным потолком. А завершится день у древнего мавзолея Исмаила Самани, где до сих пор чувствуется дыхание X века, и у Чашма Аюба — святыни с легендарным источником, вода которого считается целебной. Важная информация: Эта пешая индивидуальная экскурсия по старому городу, не групповая. Цена за группу, не за человека.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Комплекс Пои-Калян (минарет, мечеть, медресе)
- Медресе Улугбека
- Медресе Абдулазиз-хана
- Крытый базар Тим Абдулла-хан
- Ансамбль Ляби-Хауз (пруд и прилегающие исторические здания)
- Цитадель Арк
- Мечеть Боло-Хауз
- Мавзолей Исмаила Самани
- Мавзолей Чашма Аюб
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель в котором вы остановились
Завершение: Мавзолей Чашма Аюб
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Эта пешая индивидуальная экскурсия по старому городу, не групповая
- Цена за группу, не за человека
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
