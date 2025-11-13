Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше и цитадель Арк.



Увидим не только архитектуру, но и живую, тёплую атмосферу города, где прошлое и настоящее переплетаются. Это маршрут для тех, кто хочет понять Бухару, а не просто сфотографировать её. Идеально для первого знакомства с Бухарой — легко, душевно и с любовью. Бухара откроется перед вами как город сказок и настоящих историй — с минаретами, базарами и тайнами за каждой дверью. Мы пройдём по знаковым местам: Пои-Калян, медресе Улугбека, крытый базар, Ляби-Хауз

Описание экскурсии Приглашаю вас на прогулку по Бухаре, в которой история чувствуется на каждом шагу. Мы начнём у знаменитого комплекса Пои-Калян — перед вами предстанут минарет, мечеть и медресе, ставшие визитной карточкой города. Заглянем в медресе Улугбека и Абдулазиз-хана, полюбуемся мозаикой, резьбой и узорами, созданными мастерами прошлых веков. Зайдём под купола крытого базара Тим Абдулла-хан — здесь по-прежнему звучит шум торговли, пахнет специями и сушёными фруктами. После обеда нас ждёт ансамбль Ляби-Хауз — уютный пруд, отражения в воде, чайхана под платанами и старинные здания, стоящие здесь уже несколько веков. Мы поднимемся к цитадели Арк — бывшей резиденции бухарских эмиров, откуда открывается вид на старый город. По соседству — мечеть Боло-Хауз с изящными колоннами и резным потолком. А завершится день у древнего мавзолея Исмаила Самани, где до сих пор чувствуется дыхание X века, и у Чашма Аюба — святыни с легендарным источником, вода которого считается целебной. Важная информация: Эта пешая индивидуальная экскурсия по старому городу, не групповая. Цена за группу, не за человека.

