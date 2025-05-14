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где гидом была Сарвиноз Рустамова. Уважаемая Сарвиноз, я бесконечно благодарна за Вашу очень интересную и содержательную экскурсию. Вы профессионал своего дела, а также большой патриот своей родины. Ваша открытость, доброжелательность очень помогает полноценно усвоить большой обьем информации. На все наши вопросы Вы отвечали не формально, а удовольствием. Вы подарили нам частичку своей души. Дальнейших Вам успехов в Вашем нелегком труде и благодарных и доброжелательных гостей!