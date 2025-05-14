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20%
Мини-группа
до 10 чел.
Детально о Бухаре
Познакомьтесь с Бухарой, её архитектурными памятниками и культурным наследием. Погрузитесь в атмосферу 16-17 веков и узнайте о жизни горожан
Начало: У ансамбля Ляби-Хауз
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$24
$30 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Бухара - наследие империй
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, посетив её культовые места и окунувшись в мир ремесленников и традиционной кухни
Начало: По договорённости
Расписание: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$80 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Бухаре (днем и вечером)
Начало: По договоренности
23 мая в 09:00
24 мая в 09:00
$75 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей14 мая 2025Сарвиноз все очень хорошо рассказала. Было очень интересно и познавательно. Очень рекомендую этого гида.
- ММикаэль11 мая 2025Очень отзывчивая и грамотная девушка. Экскурсия длиною в три часа пролетела очень быстро в силу очень интересных и познавательных методик гида. Очень много этнических и исторических справок получил. Рекомендую двумя руками 🙌
- ССветлана10 мая 2025Я, Хамидуллина Светлана со своим взрослым сыном 10 мая 2025 года были на экскурсии в Бухаре « Детально о Бухаре»,
- KKseniia7 мая 2025Был прекрасный экскурсовод Мария, посетили все основные достопримечательности, очень интересно и подробно все рассказывала) Полный восторг!
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Медресе Абдулла-хана»
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