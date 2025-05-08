Индивидуальная
до 8 чел.
Бухара - наследие империй
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, посетив её культовые места и окунувшись в мир ремесленников и традиционной кухни
Начало: По договорённости
Расписание: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$80 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Бухара: тайны веков, о которых не пишут в путеводителях
Погрузитесь в атмосферу Бухары с местным жителем, пройдитесь по древним улочкам и узнайте истории, которые не найдёте в путеводителях
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$80 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Авторская экскурсия по Старому городу Бухары
Прогулка по улочкам Бухары откроет тайны средневекового города. Погрузитесь в историю, изучая архитектуру и культуру региона
Начало: Медресе Нодира Дэвонбеги
11 мая в 09:00
12 мая в 09:00
$60 за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Медресе Абдуллазиз-хана»
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