5 дней
Культурный трип в Узбекистан: мастерские, арт-галерея и бумажная фабрика
Приготовить лепёшку из тандыра своими руками и проехаться по Бухаре, Самарканду и Ташкенту
Начало: Аэропорт Бухары, время встречи зависит от прибытия...
5 мар в 08:00
12 мар в 08:00
$500 за человека
5 дней
Бухара и Самарканд: погружение в культуру и историю
Посетить фольклорное шоу и театр исторического костюма и поучаствовать в гончарном мастер-классе
Начало: Бухара, аэропорт, точное время по договорённости
15 апр в 10:00
20 мая в 08:00
$580 за человека
6 дней
Культовая архитектура и национальная кухня: 3 города Узбекистана в формате «всё включено»
Изучить колоритные древности, приготовить и съесть самсу и плов и покататься на лодке
Начало: Аэропорт Бухары, 10:00
22 апр в 12:00
23 сен в 18:00
$1350 за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана9 июня 2024Спасибо, что сделали для меня индивидуальную программу, только почему-то она не соответствовала изначально заявленной. Наверное, никто не позаботился её обновить.
- ССветлана24 января 2024Впечатления от страны самые прекрасные! Особенно от людей, искренних и всегда готовых помочь. Спасибо, конечно, Владимиру за предложенный тур (это
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «В апреле»
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