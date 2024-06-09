5 дней
Культурный трип в Узбекистан: мастерские, арт-галерея и бумажная фабрика
Приготовить лепёшку из тандыра своими руками и проехаться по Бухаре, Самарканду и Ташкенту
Начало: Аэропорт Бухары, время встречи зависит от прибытия...
12 мар в 08:00
19 мар в 08:00
$500 за человека
5 дней
Главное в Бухаре и Самарканде: от медресе и усыпальниц до базаров
Узнать, как делают шёлковую бумагу и исследовать архитектурное наследие
Начало: Аэропорт Бухары, около 16:15 (при прибытии рекомен...
6 мар в 08:00
7 мар в 08:00
$850 за человека
4 дня
Легендарный дуэт Узбекистана: индивидуальный тур в Бухару и Самарканд
Рассмотреть значимые здания и памятники, погрузиться в историю и культуру и заглянуть на базар
Начало: Бухара, место и время по договорённости
6 мар в 10:00
14 апр в 10:00
$600 за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана9 июня 2024Спасибо, что сделали для меня индивидуальную программу, только почему-то она не соответствовала изначально заявленной. Наверное, никто не позаботился её обновить.
- ССветлана24 января 2024Впечатления от страны самые прекрасные! Особенно от людей, искренних и всегда готовых помочь. Спасибо, конечно, Владимиру за предложенный тур (это
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «В марте»
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