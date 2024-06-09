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Даже время экскурсии в Бухаре разнилось на час. В Самарканде вообще не успела посмотреть все, что было в программе, т. к. на ковровой фабрике наша туристка долго меряла все сподряд. Места для шопинга и примерки нужно, наверное, делать в конце экскурсии, т. к. не всем это нужно и интересно