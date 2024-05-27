К Фанским горам и озерам одним днем из Самарканда

Семь озер — это не только живописный памятник природы Таджикистана, но ещё любопытные истории, легенды и знакомство с местной культурой.

Например, в окрестностях озера Маргузор были обнаружены петроглифы каменного века, а в эпоху Средневековья здесь добывали полудрагоценные минералы. Приглашаем Вас в незабываемое путешествие по этим необычным уголкам природы!
К Фанским горам и озерам одним днем из Самарканда
К Фанским горам и озерам одним днем из Самарканда
К Фанским горам и озерам одним днем из Самарканда
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Что вас ожидает:

  • «Семь озёр» (Хафткул)
  • Фанские горы

Описание экскурсии

Маргузорские озера или «Семь озёр» (Хафткул) — находятся на западе Фанских гор, в ущелье реки Шинг. Это один из самых красивейших природных комплексов Таджикистана. Озера поражают своим меняющимся цветом воды: от лазури до ультрамарина. Если бы их не окаймляли горы, то озёра бы сливались с небом. Самое нижнее озеро — Мижгон, находится на высоте 1640 метров над уровнем моря, а последнее — Хозорчашма, на отметке 2400 метров. Высота озер над уровнем моря:
Мижгон (Нежигон) от 1640 м.
  • Соя от 1740 м.
  • Гушор от 1790 м.
  • Нофин от 1820 м.
  • Хурдак от 1870 м.
  • Маргузор от 2140 м.
  • Хозорчашма от 2400 м.

Каждый день в 08:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • «Семь озёр» (Хафткул)
  • Фанские горы
Что включено
  • Услуги гида
  • Услуги водителя
Что не входит в цену
  • Питание
  • Входные билеты
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Если появятся вопросы - уточняйте
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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