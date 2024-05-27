Маргузорские озера или «Семь озёр» (Хафткул) — находятся на западе Фанских гор, в ущелье реки Шинг. Это один из самых красивейших природных комплексов Таджикистана. Озера поражают своим меняющимся цветом воды: от лазури до ультрамарина. Если бы их не окаймляли горы, то озёра бы сливались с небом. Самое нижнее озеро — Мижгон, находится на высоте 1640 метров над уровнем моря, а последнее — Хозорчашма, на отметке 2400 метров. Высота озер над уровнем моря:

Мижгон (Нежигон) от 1640 м.