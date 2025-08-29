Самарканд - один из древнейших городов мира, его история отражает путь целой страны. На экскурсии посетите мавзолей Гур-Эмир, где покоится Тамерлан, и площадь Регистан с её величественными медресе. Узнайте, почему мечеть Биби-Ханум сохранилась сквозь века, и посетите некрополь Шахи Зинда, значимый для каждого мусульманина. Встреча с керамистом откроет секреты ремесла, а восточный рынок порадует колоритом

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Мавзолей Гур-Эмир — усыпальница великого Тамерлана и его потомков. Расскажем, что это место значит для исламской традиции и как оно связано с соборной мечетью Санкт-Петербурга.

Площадь Регистан — визитная карточка Узбекистана и сердце древнего Самарканда. На площади осмотрим (и при желании зайдём внутрь зданий):

Медресе Улугбека

Медресе Шердор

Мечеть Тилля-Кари

Мавзолей Шайбанидов

Вы узнаете, в каком месте здесь нельзя молиться, из чего делают шёлковую бумагу и множество других интересных фактов.

А ещё мы побываем в гостях у керамиста и послушаем из уст мастера рассказ о его ремесле.

Мечеть Биби-Ханум — старейший архитектурный ансамбль Самарканда, чей возраст насчитывает почти 7 столетий. Выясним, почему для строительства новых домов разрушали дворцы, а это место не трогали. Здесь же располагается аутентичный восточный рынок — заглянем и туда.

Некрополь Шахи Зинда — ансамбль мавзолеев Караханидской и Тимуридской знати. Вы исследуете старинные части некрополя и поймёте, почему каждый мусульманин, который не может отправиться в Мекку, должен обязательно прийти сюда.

Организационные детали