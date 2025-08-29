Мои заказы

Это Самарканд

Самарканд - город с богатой историей и уникальной архитектурой. Откройте для себя его тайны и насладитесь атмосферой древнего востока
Самарканд - один из древнейших городов мира, его история отражает путь целой страны.

На экскурсии посетите мавзолей Гур-Эмир, где покоится Тамерлан, и площадь Регистан с её величественными медресе.

Узнайте, почему мечеть Биби-Ханум сохранилась сквозь века, и посетите некрополь Шахи Зинда, значимый для каждого мусульманина. Встреча с керамистом откроет секреты ремесла, а восточный рынок порадует колоритом
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛 Уникальная архитектура
  • 📜 Богатая история
  • 🕌 Культурное наследие
  • 🎨 Встреча с мастером
  • 🛍 Восточный рынок
Это Самарканд© Фуркат
Это Самарканд© Фуркат
Это Самарканд© Фуркат
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 10:00

Что можно увидеть

  • Мавзолей Гур-Эмир
  • Площадь Регистан
  • Медресе Улугбека
  • Медресе Шердор
  • Мечеть Тилля-Кари
  • Мавзолей Шайбанидов
  • Мечеть Биби-Ханум
  • Некрополь Шахи Зинда

Описание экскурсии

Мавзолей Гур-Эмир — усыпальница великого Тамерлана и его потомков. Расскажем, что это место значит для исламской традиции и как оно связано с соборной мечетью Санкт-Петербурга.

Площадь Регистан — визитная карточка Узбекистана и сердце древнего Самарканда. На площади осмотрим (и при желании зайдём внутрь зданий):

  • Медресе Улугбека
  • Медресе Шердор
  • Мечеть Тилля-Кари
  • Мавзолей Шайбанидов

Вы узнаете, в каком месте здесь нельзя молиться, из чего делают шёлковую бумагу и множество других интересных фактов.

А ещё мы побываем в гостях у керамиста и послушаем из уст мастера рассказ о его ремесле.

Мечеть Биби-Ханум — старейший архитектурный ансамбль Самарканда, чей возраст насчитывает почти 7 столетий. Выясним, почему для строительства новых домов разрушали дворцы, а это место не трогали. Здесь же располагается аутентичный восточный рынок — заглянем и туда.

Некрополь Шахи Зинда — ансамбль мавзолеев Караханидской и Тимуридской знати. Вы исследуете старинные части некрополя и поймёте, почему каждый мусульманин, который не может отправиться в Мекку, должен обязательно прийти сюда.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты: общая стоимость — примерно $17 за чел.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 10:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$39
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У мавзолея Тамерлана Гур-Эмир
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фуркат
Фуркат — ваша команда гидов в Самарканде
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Фуркат, я представляю команду профессиональных гидов в Самарканде. С радостью проведём экскурсию на высшем уровне, расскажем о богатой истории и традициях нашего города, покажем самые красивые места. Очень любим свою страну, знаем о ней много интересного и с радостью познакомим с ней гостей. До встречи в Самарканде!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
Елена
29 авг 2025
Были на экскурсии с гидом по имени Содикжон. Очень эрудированный и увлекательный рассказчик. Представил историю "от первого лица", словно был участником всех событий. Рассказывал о национальных традициях узбеков и таджиков. Экскурсия очень информативна. С вниманием относился ко всем нашим комментариям, с удовольствием отвечал на вопросы. Гид с отличным чувством юмора) Ходячая энциклопедия. Остались очень довольны, однозначно рекомендую.

Входит в следующие категории Самарканда

Похожие экскурсии из Самарканда

Любимый Самарканд
Пешая
5 часов
-
10%
151 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Любимый Самарканд: путешествие по городу с богатой историей
Погрузитесь в великолепие Самарканда, его историю и культуру. Экскурсия откроет вам самые знаковые места города и научит торговаться на восточном базаре
Начало: У Мавзолея Гур Эмир
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
$99$110 за всё до 6 чел.
Главное о Самарканде и фрески Афросиаба
На машине
4.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Главное о Самарканде и фрески Афросиаба
Раскрыть тайны древнего Самарканда через фрески согдийцев
Сегодня в 21:30
Завтра в 07:30
$129 за всё до 4 чел.
Самарканд как живая иллюстрация восточной сказки
На машине
На микроавтобусе
5 часов
51 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Самарканд как живая иллюстрация восточной сказки
Погрузитесь в историю и культуру Самарканда: монументальные сооружения, рынок Сиаб и обсерватория Улугбека ждут вас
Начало: Встреча в отеле или на вокзале
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
$155 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Самарканде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Самарканде