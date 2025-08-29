Самарканд - город с богатой историей и уникальной архитектурой. Откройте для себя его тайны и насладитесь атмосферой древнего востока
Самарканд - один из древнейших городов мира, его история отражает путь целой страны.
На экскурсии посетите мавзолей Гур-Эмир, где покоится Тамерлан, и площадь Регистан с её величественными медресе.
Узнайте, почему мечеть Биби-Ханум сохранилась сквозь века, и посетите некрополь Шахи Зинда, значимый для каждого мусульманина. Встреча с керамистом откроет секреты ремесла, а восточный рынок порадует колоритом
Мавзолей Гур-Эмир — усыпальница великого Тамерлана и его потомков. Расскажем, что это место значит для исламской традиции и как оно связано с соборной мечетью Санкт-Петербурга.
Площадь Регистан — визитная карточка Узбекистана и сердце древнего Самарканда. На площади осмотрим (и при желании зайдём внутрь зданий):
Медресе Улугбека
Медресе Шердор
Мечеть Тилля-Кари
Мавзолей Шайбанидов
Вы узнаете, в каком месте здесь нельзя молиться, из чего делают шёлковую бумагу и множество других интересных фактов.
А ещё мы побываем в гостях у керамиста и послушаем из уст мастера рассказ о его ремесле.
Мечеть Биби-Ханум — старейший архитектурный ансамбль Самарканда, чей возраст насчитывает почти 7 столетий. Выясним, почему для строительства новых домов разрушали дворцы, а это место не трогали. Здесь же располагается аутентичный восточный рынок — заглянем и туда.
Некрополь Шахи Зинда — ансамбль мавзолеев Караханидской и Тимуридской знати. Вы исследуете старинные части некрополя и поймёте, почему каждый мусульманин, который не может отправиться в Мекку, должен обязательно прийти сюда.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются входные билеты: общая стоимость — примерно $17 за чел.
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У мавзолея Тамерлана Гур-Эмир
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Фуркат — ваша команда гидов в Самарканде
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Фуркат, я представляю команду профессиональных гидов в Самарканде. С радостью проведём экскурсию на высшем уровне, расскажем о богатой истории и традициях нашего города, покажем самые красивые места. Очень любим свою страну, знаем о ней много интересного и с радостью познакомим с ней гостей. До встречи в Самарканде!
Е
Елена
29 авг 2025
Были на экскурсии с гидом по имени Содикжон. Очень эрудированный и увлекательный рассказчик. Представил историю "от первого лица", словно был участником всех событий. Рассказывал о национальных традициях узбеков и таджиков. Экскурсия очень информативна. С вниманием относился ко всем нашим комментариям, с удовольствием отвечал на вопросы. Гид с отличным чувством юмора) Ходячая энциклопедия. Остались очень довольны, однозначно рекомендую.