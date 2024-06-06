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капли не сомневаюсь, что все гиды, работающие с этой экскурсией, достойные профессионалы, но… Нам "достался" Андрей. Мы достаточно много попутешествовали, поэтому могу сравнивать. В таких больших (по времени) экскурсиях немаловажно отношение гида к людям. Андрей внимателен, тактичен и обладает, на наш взгляд,"зверским терпением"))). Вместо заявленных 5 часов, мы расстались через 8. Информации было много, но излагалась она ясно, чётко, с большой доступностью и,главное, интересно. Не всегда гид может заинтересовать туристов таким обилием исторических фактов и дат. У Андрея это получилось,за что мы ему очень признательны. Отдельно хочу сказать про водителя Мирзо, отметить его доброжелательность и отзывчивость. Мы давно не видели таких водителей. Виктору большое спасибо за такой подбор кадров.