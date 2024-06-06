1 чел.
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Индивидуальная
4 часа
Самарканд для искушённых путешественников: уникальное путешествие
Откройте для себя уникальный Самарканд в индивидуальной экскурсии, полной удивительных открытий и тайн
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€129 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Главное о Самарканде и фрески Афросиаба
Раскрыть тайны древнего Самарканда через фрески согдийцев
Сегодня в 09:30
Завтра в 07:30
€155 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Уникальное путешествие по Самарканду: от древности до современности
Погрузитесь в мир узбекской культуры и истории с экскурсией, раскрывающей скрытые сокровища Самарканда за один день
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€150 за всё до 7 чел.
Фотопрогулка
6 часов
Душевный и солнечный Самарканд: трансфер + обзорная экскурсия + фотосессия
Программа 3 в 1 с самыми яркими достопримечательностями города
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€170 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия6 июня 2024Однозначно рекомендую. Самое потрясающее путешествие по Самарканду. У нас произошла сдвижка дат пребывания, а Ильдар вошел в наше положение и
- ББорис3 июня 2024Экскурсия очень понравилась, а Эвелина - прекрасный экскурсовод. Удалось посмотреть нетривиальные туристические места, рассказ - выше всяческих похвал. Всем рекомендую!
- РРоман28 мая 2024Провели прекрасные выходные в Самарканде. Эвелина - выше всяких похвал, у нас было чувство, что расстаемся с хорошей знакомой, а
- РРинат16 мая 2024Очень хороши Гид Наргиза нам все понравилось хотя погода была не очень. Следующий раз будем в Самарканде обязательно будем стараться попасть на экскурсии с Наргизой. Спасибо
- ООльга8 мая 2024Экскурсия была просто замечательная! Экскурсовод Руслан - большой профессионал, интеллигентный, ответственный и просто приятный человек. Также спасибо большое водителю за комфортную езду.
- ННина26 апреля 2024Название этой экскурсии на самом деле совпало с нашим вторым днём в Самарканде)). Естественно, перед заказом, ознакомились с отзывами. Ни
- ЮЮлия14 апреля 2024Катарина - очень профессиональный экскурсовод и просто приятный человек. Мы узнали много новой информации, получили ответы на все вопросы. С удовольствием обратимся к ней в будущем и порекомендуем друзьям.
- ЛЛюдмила20 сентября 2023Нас встретил на вокзале, помог заселиться и весь оставшийся день рассказывал про Самарканд гид Ильхом. Великолепный рассказчик, очень деликатный и
- ААлександр28 августа 2023Потрясающе! Высшая оценка работе гида и организатора. Очень приятно иметь дело с профессионалами, которые искусно владеют своим ремеслом. Погрузили в
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Городище Афрасиаб и музей истории Самарканда»
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