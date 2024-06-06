Городище Афрасиаб и музей истории Самарканда – экскурсии в Самарканде

Найдено 4 экскурсии в категории «Городище Афрасиаб и музей истории Самарканда» в Самарканде на русском языке, цены от €129. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Самарканд для искушённых путешественников
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
36 отзывов
Самарканд для искушённых путешественников: уникальное путешествие
Откройте для себя уникальный Самарканд в индивидуальной экскурсии, полной удивительных открытий и тайн
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
129 за всё до 4 чел.
Главное о Самарканде и фрески Афросиаба
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
3 отзыва
Главное о Самарканде и фрески Афросиаба
Раскрыть тайны древнего Самарканда через фрески согдийцев
Сегодня в 09:30
Завтра в 07:30
155 за всё до 4 чел.
Второй день в Самарканде
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
14 отзывов
Уникальное путешествие по Самарканду: от древности до современности
Погрузитесь в мир узбекской культуры и истории с экскурсией, раскрывающей скрытые сокровища Самарканда за один день
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
150 за всё до 7 чел.
Душевный и солнечный Самарканд: трансфер + обзорная экскурсия + фотосессия
🚗 На машине
Фотопрогулка
6 часов
Душевный и солнечный Самарканд: трансфер + обзорная экскурсия + фотосессия
Программа 3 в 1 с самыми яркими достопримечательностями города
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
170 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    6 июня 2024
    Самарканд для искушённых путешественников
    Однозначно рекомендую. Самое потрясающее путешествие по Самарканду. У нас произошла сдвижка дат пребывания, а Ильдар вошел в наше положение и
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    передвинул время экскурсии. Также гид включил в экскурсию дополнительные места. Он прекрасный рассказчик, умеет заинтересовать и классно подать информацию. Передвижение было комфортным и интересным.

    Однозначно рекомендую. Самое потрясающее путешествие по Самарканду. У нас произошла сдвижка дат пребывания, а Ильдар вошелОднозначно рекомендую. Самое потрясающее путешествие по Самарканду. У нас произошла сдвижка дат пребывания, а Ильдар вошелОднозначно рекомендую. Самое потрясающее путешествие по Самарканду. У нас произошла сдвижка дат пребывания, а Ильдар вошелОднозначно рекомендую. Самое потрясающее путешествие по Самарканду. У нас произошла сдвижка дат пребывания, а Ильдар вошел
  • Б
    Борис
    3 июня 2024
    Самарканд для искушённых путешественников
    Экскурсия очень понравилась, а Эвелина - прекрасный экскурсовод. Удалось посмотреть нетривиальные туристические места, рассказ - выше всяческих похвал. Всем рекомендую!
  • Р
    Роман
    28 мая 2024
    Самарканд для искушённых путешественников
    Провели прекрасные выходные в Самарканде. Эвелина - выше всяких похвал, у нас было чувство, что расстаемся с хорошей знакомой, а
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    не гидом. Все так по-восточному гостеприимно. Полностью ей доверились и время пролетело незаметно. Хотите что б экскурсия запомнилась, прошла легко, непринужденно и в отличном настроении - Вам к Эвелине. Человек в своей стихии, все с душой, любит и знает свой город и историю. Грамотная русская речь без намека на акцент, подмечу это отдельно, т. к. встречали много гидов по маршруту с очень ломанным русским. Эвелине ОГРОМНОЕ СПАСИБО от нас с Любой! Всем советуем!

  • Р
    Ринат
    16 мая 2024
    Главное о Самарканде и фрески Афросиаба
    Очень хороши Гид Наргиза нам все понравилось хотя погода была не очень. Следующий раз будем в Самарканде обязательно будем стараться попасть на экскурсии с Наргизой. Спасибо
  • О
    Ольга
    8 мая 2024
    Второй день в Самарканде
    Экскурсия была просто замечательная! Экскурсовод Руслан - большой профессионал, интеллигентный, ответственный и просто приятный человек. Также спасибо большое водителю за комфортную езду.
  • Н
    Нина
    26 апреля 2024
    Второй день в Самарканде
    Название этой экскурсии на самом деле совпало с нашим вторым днём в Самарканде)). Естественно, перед заказом, ознакомились с отзывами. Ни
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    капли не сомневаюсь, что все гиды, работающие с этой экскурсией, достойные профессионалы, но… Нам "достался" Андрей. Мы достаточно много попутешествовали, поэтому могу сравнивать. В таких больших (по времени) экскурсиях немаловажно отношение гида к людям. Андрей внимателен, тактичен и обладает, на наш взгляд,"зверским терпением"))). Вместо заявленных 5 часов, мы расстались через 8. Информации было много, но излагалась она ясно, чётко, с большой доступностью и,главное, интересно. Не всегда гид может заинтересовать туристов таким обилием исторических фактов и дат. У Андрея это получилось,за что мы ему очень признательны. Отдельно хочу сказать про водителя Мирзо, отметить его доброжелательность и отзывчивость. Мы давно не видели таких водителей. Виктору большое спасибо за такой подбор кадров.

  • Ю
    Юлия
    14 апреля 2024
    Второй день в Самарканде
    Катарина - очень профессиональный экскурсовод и просто приятный человек. Мы узнали много новой информации, получили ответы на все вопросы. С удовольствием обратимся к ней в будущем и порекомендуем друзьям.
  • Л
    Людмила
    20 сентября 2023
    Главное о Самарканде и фрески Афросиаба
    Нас встретил на вокзале, помог заселиться и весь оставшийся день рассказывал про Самарканд гид Ильхом. Великолепный рассказчик, очень деликатный и
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    душевный человек. Он помог рассмотреть Самарканд с высоты веков и через судьбы людей. На следующий день в Самарканде был веломарафон, и мы не попали на свой утренний поезд. Впечатление было немного испорчено, но с течением времени плохое забывается, а чудесные воспоминания выходят на первый план. Благодарим!

  • А
    Александр
    28 августа 2023
    Главное о Самарканде и фрески Афросиаба
    Потрясающе! Высшая оценка работе гида и организатора. Очень приятно иметь дело с профессионалами, которые искусно владеют своим ремеслом. Погрузили в
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    настоящую древность,знание гида про историю и культуру края просто поражают. Посетили невероятно красивейшие достопримечательности,попробовали изумительно вкусный плов в простой чайхане. А древние фрески это просто шедевр искусства древних самаркандцев что надо смотреть обязательно в Самарканде. Экскурсия была насыщенная и интересная мы не заметили что 6 часов пролетели как миг. У меня сложилась полная картина о Самарканде ее исторических героях,традициях быте и конечно же истории. Другая часть экскурсии это места силы-святой родник,дерево желаний и многое другое. Спасибо огромное Джафар за интереснейшую экскурсию,я полюбил Самарканд и он прекрасен!!!

    Потрясающе! Высшая оценка работе гида и организатора. Очень приятно иметь дело с профессионалами, которые искусно владеютПотрясающе! Высшая оценка работе гида и организатора. Очень приятно иметь дело с профессионалами, которые искусно владеютПотрясающе! Высшая оценка работе гида и организатора. Очень приятно иметь дело с профессионалами, которые искусно владеютПотрясающе! Высшая оценка работе гида и организатора. Очень приятно иметь дело с профессионалами, которые искусно владеютПотрясающе! Высшая оценка работе гида и организатора. Очень приятно иметь дело с профессионалами, которые искусно владеютПотрясающе! Высшая оценка работе гида и организатора. Очень приятно иметь дело с профессионалами, которые искусно владеют

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Городище Афрасиаб и музей истории Самарканда»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самарканде
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  6. Восточный базар
  7. Обсерватория Улугбека
  8. Захоронение святого Даниил
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Сколько стоит экскурсия по Самарканду в июне 2024
Сейчас в Самарканде в категории "Городище Афрасиаб и музей истории Самарканда" можно забронировать 4 экскурсии от 129 до 170. Туристы уже оставили гидам 53 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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