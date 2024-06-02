Восточный базар – экскурсии в Самарканде

Найдено 11 экскурсий в категории «Восточный базар» в Самарканде на русском языке, цены от €39, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Чарующий Самарканд
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
114 отзывов
Чарующий Самарканд: Путешествие по Жемчужине Востока
Погрузитесь в великолепие Самарканда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие по эпохе Восточного Ренессанса
Начало: у мавзолея Гур Эмир, гробница Тамерлана
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
42 за человека
Самарканд, искусства и ремёсла: по следам древних караванов
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
30 отзывов
Самарканд: Путешествие по следам древних караванов и ремёсел
Откройте великолепие Самарканда через его искусства и ремёсла. Эта экскурсия позволит вам прикоснуться к древним традициям и культуре
Сегодня в 08:30
Завтра в 00:30
200160 за всё до 4 чел.
Самарканд глазами художника Верещагина
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
20 отзывов
Самарканд глазами художника Верещагина: культурное погружение
Погрузитесь в историю Самарканда, пройдя по маршрутам Верещагина, и узнайте, как жил город в 19 веке
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
10090 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка по легендарному Самарканду
🚶 Пешая
Фотопрогулка
4 часа
75 отзывов
Фотопрогулка по легендарному Самарканду
Причудливые изразцы, голубые купола и колоритные улицы Самарканда - все это вы запечатлеете на фотопрогулке. Увлекательные рассказы и яркие фотографии ждут вас
17 июня в 09:00
19 июня в 09:00
100 за всё до 5 чел.
Любимый Самарканд
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
77 отзывов
Любимый Самарканд: путешествие по городу с богатой историей
Погрузитесь в великолепие Самарканда, его историю и культуру. Экскурсия откроет вам самые знаковые места города и научит торговаться на восточном базаре
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
10090 за всё до 6 чел.
Мир искусств Самарканда: полное погружение
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Мир искусств Самарканда: полное погружение
Познакомьтесь с искусством Самарканда: посетите мавзолей Гур-Эмир, Регистан, Сиабский базар и мастер-класс по арабской каллиграфии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
92 за всё до 6 чел.
Самарканд на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Самарканд на авто: индивидуальная экскурсия по знаковым местам
Насладитесь индивидуальной экскурсией по Самарканду на авто! Увидите площадь Регистан, обсерваторию Улугбека, Сиабский базар и многое другое
Начало: В отеле, аэропорту или на ж/д вокзале
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
125 за всё до 4 чел.
Самарканд тёплый и дружелюбный
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
33 отзыва
Самарканд тёплый и дружелюбный
В Самарканде каждый найдёт своё: история Тимуридов, голубые купола мечетей, восточная кухня. Гид покажет знаковые места и традиции
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
150135 за всё до 4 чел.
Самарканд 2 в 1: экскурсия и дегустация плова
🚗 На машине
скидка
4%
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Самарканд 2 в 1: экскурсия и дегустация плова
Посетить Регистан и Гур-Эмир, попробовать местные блюда и понять, почему Восток - дело тонкое
Начало: На вокзале, в аэропорту или у вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
135129 за всё до 5 чел.
Здравствуй, Самарканд
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
45 отзывов
Здравствуй, Самарканд
Посетить главные достопримечательности волшебного города и услышать его историю и легенды
Начало: У мавзолея Тимура
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
100 за всё до 4 чел.
По вечернему Самарканду - на велосипеде
🚲 На велосипеде
Мини-группа
3 часа
3 отзыва
По вечернему Самарканду - на велосипеде
Увидеть город в свете огней и изучить главные достопримечательности на групповой экскурсии
Начало: У памятника Исламу Каримову
Расписание: ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
39 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Резеда
    2 июня 2024
    Фотопрогулка по легендарному Самарканду
    Замечательная случилась экскурсия, все очень интересно и доступно, Нисо по нашей просьбе скорректировала маршрут, так как мы ранее уже посетили
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    усыпальницу, вместо нее посетили фабрику по производству ковров. Нисо современная и очень приятная девушка, дала рекомендации по последующему пребыванию в Узбекистане, так как далее мы направляемся в Ташкент. По ходу всей прогулки фотографировала нас и фото действительно получились отличными, я довольна, аирдроп в помощь и все фото по окончании прогулки у нас. Также Нисо обещала сделать рилсы на свой вкус, я их ожидаю с нетерпением. Спасибо за интересную прогулку, желаем побольше благодарных туристов.

  • Е
    Евгения
    1 июня 2024
    Фотопрогулка по легендарному Самарканду
    Нисо очень приятный экскурсовод, чувствуется педагогический бэкграунд. Пожалуй, по структурированности материала это была лучшая экскурсия за время нашего путешествия. Единственное, чего
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    не хватило, это фотопрогулки. Наверное, нужно было заранее обозначить наши приоритеты, договориться об аренде костюмов (хотя перед поездкой я читала, что аренда есть на Регистане). У нас по крайней мере было так: мы слушали экскурсию на Регистане, думая, что сейчас пойдем арендовать костюмы и делать красивые фоточки в третьем медресе (его так и не посетили), проходим за Нисо через какие-то ворота и оказывается, что всё, мы ушли с Регистана и обратно дороги нет (ну то есть только в обход и через кассу). С учетом цен а достопримечательности для иностранцев было обидненько. В общем, экскурсию рекомендую, но только на берегу договаривайтесь, если вы хотите получить именно фотопрогулку.

    Нисо очень приятный экскурсовод, чувствуется педагогический бэкграунд. Пожалуй, по структурированности материала это была лучшая экскурсия заНисо очень приятный экскурсовод, чувствуется педагогический бэкграунд. Пожалуй, по структурированности материала это была лучшая экскурсия заНисо очень приятный экскурсовод, чувствуется педагогический бэкграунд. Пожалуй, по структурированности материала это была лучшая экскурсия за
  • Е
    Екатерина
    1 июня 2024
    Фотопрогулка по легендарному Самарканду
    Огромное спасибо Нисо за великолепную экскурсию. Нам все очень понравилось, очень рекомендую!!! И еще получите прекрасные фотографии.
  • G
    Gaspar
    28 мая 2024
    Любимый Самарканд
    Рекомендую Гида!!!! Конкретно что очень понравилось: 1. Отлично подготовлен с дополнительными материалами чтобы рассказать и показать всю историю Тимура. (История про уважительное
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    отношение к Баязиду - просто убила:-)) 2. Составлена грамотно программа с лирическими отступлениям в магазинах, где сами профессионалы рассказывают про свои ремесла (абсолютно без напряга, покупать ничего не нужно)…. 3. По нашей просьбе показал и рассказал дополнительное место по пути… 4. Подстраивался под наш темп, с ним прошагали 10000 шагов, абсолютно без напряга и с удовольствием…

  • E
    Elena
    26 мая 2024
    Любимый Самарканд
    Были на экскурсии по Самарканду с Фаррухом. Очень понравилось. Гид прекрасно знает историю города, интересно рассказывает. Показал главные достопримечательности, где поесть вкусный плов, влюбил нас в Самарканд.
  • О
    Ольга
    22 мая 2024
    Любимый Самарканд
    Все очень понравилось всем участникам! Гид Екатерина очень профессиональна, знает гораздо больше, чем требует экскурсия (мы задавали миллион вопросов и
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    в итоге экскурсия продлилась значительно дольше). Рассказала и про историю, и про местные традиции и культуру. Так интересно, что забыли про обед😂 Удобный неспешный темп, подойдёт людям в возрасте. Также мы без проблем сдвинули немного время начала экскурсии и попросили начать от отеля, что было очень удобно. Рекомендуем как для первого знакомства с городом, так и для повторного посещения! Огромное спасибо!

  • I
    Igor
    17 мая 2024
    Чарующий Самарканд
    Экскурсия охватывает основные знаковые достопримечательности Самарканда. И это, как мы понимаем, вполне обычный маршрут (кстати, между объектами нас возил гид
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    на машине). Но впечатления от экскурсии всегда сильно зависят от экскурсовода. Нам с экскурсоводом повезло! Дьор очень интересный рассказчик! Человек, искренне любящий свой город, глубоко знающий его историю. Не оставил без ответа ни один из наших вопросов и смог так построить свой рассказ, что за небольшое в общем-то время погрузил нас в историческую жизнь города. Отдельно отмечу его великолепный русский язык)

  • Ю
    Юлия
    16 мая 2024
    Самарканд на авто
    Спасибо большое за интересную экскурсию) я впервые в жизни сделала мало фото, потому что увлеченно слушала рассказ) и отдельное спасибо
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    за место обеда. Все было супер. Конечно, я бы немного скорректировала маршрут, чтобы в Шахи-Зида приехать пораньше и не попасть в самый пик наплыва людей. Ведь там так красиво, хочется сделать фото, но из-за количества туристов, это нереально. Фарход очень отзывчивый и приятный человек, отвечал на все вопросы) Рекомендую

    Спасибо большое за интересную экскурсию) я впервые в жизни сделала мало фото, потому что увлеченно слушалаСпасибо большое за интересную экскурсию) я впервые в жизни сделала мало фото, потому что увлеченно слушалаСпасибо большое за интересную экскурсию) я впервые в жизни сделала мало фото, потому что увлеченно слушалаСпасибо большое за интересную экскурсию) я впервые в жизни сделала мало фото, потому что увлеченно слушалаСпасибо большое за интересную экскурсию) я впервые в жизни сделала мало фото, потому что увлеченно слушалаСпасибо большое за интересную экскурсию) я впервые в жизни сделала мало фото, потому что увлеченно слушалаСпасибо большое за интересную экскурсию) я впервые в жизни сделала мало фото, потому что увлеченно слушалаСпасибо большое за интересную экскурсию) я впервые в жизни сделала мало фото, потому что увлеченно слушала
  • Т
    Татьяна
    13 мая 2024
    Самарканд, искусства и ремёсла: по следам древних караванов
    У нас был самый лучший в мире экскурсовод - АЗИЗ! Мы в восторге от его подачи материала, искреннего желания взглянуть
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    его глазами на родной город! Азиз настолько ответственно подходит к своей работе, что показал не только оговоренные локации, но и дополнительные интересные места! А какой у Азиза дар рассказчика! В общем, по сравнению с ним, остальные гиды несколько проигрывают! Влюбились в Самарканд благодаря гиду!

  • О
    Ольга
    11 мая 2024
    Чарующий Самарканд
    Нашим экскурсоводом был Зафар. И как же нам повезло! Такой эрудированный, любящий историю и умеющий понятно донести информацию. Обычно я
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    не так много запоминаю, но здесь было настолько все структурировано и понятно, что невозможно не запомнить. Главное не нудное перечисление фактов, а с эмоциями и увлечено. Спасибо большое за такое погружение в историю! Будем обязательно вас рекомендовать

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Восточный базар»

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  2. Самарканд, искусства и ремёсла: по следам древних караванов
  3. Самарканд глазами художника Верещагина
  4. Фотопрогулка по легендарному Самарканду
  5. Любимый Самарканд
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9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Площадь Регистан
  2. Самое главное
  3. Мечеть Биби-Ханым
  4. Некрополь Шахи Зинда
  5. Сиабский Базар
  6. Восточный базар
  7. Обсерватория Улугбека
  8. Захоронение святого Даниил
  9. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в июне 2024
Сейчас в Самарканде в категории "Восточный базар" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 39 до 160 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 411 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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