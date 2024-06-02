1 чел.
По популярности
Мини-группа
3 часа
Чарующий Самарканд: Путешествие по Жемчужине Востока
Погрузитесь в великолепие Самарканда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие по эпохе Восточного Ренессанса
Начало: у мавзолея Гур Эмир, гробница Тамерлана
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€42 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
Самарканд: Путешествие по следам древних караванов и ремёсел
Откройте великолепие Самарканда через его искусства и ремёсла. Эта экскурсия позволит вам прикоснуться к древним традициям и культуре
Сегодня в 08:30
Завтра в 00:30
200€160 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Самарканд глазами художника Верещагина: культурное погружение
Погрузитесь в историю Самарканда, пройдя по маршрутам Верещагина, и узнайте, как жил город в 19 веке
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
100€90 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Фотопрогулка по легендарному Самарканду
Причудливые изразцы, голубые купола и колоритные улицы Самарканда - все это вы запечатлеете на фотопрогулке. Увлекательные рассказы и яркие фотографии ждут вас
17 июня в 09:00
19 июня в 09:00
€100 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Любимый Самарканд: путешествие по городу с богатой историей
Погрузитесь в великолепие Самарканда, его историю и культуру. Экскурсия откроет вам самые знаковые места города и научит торговаться на восточном базаре
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
100€90 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Мир искусств Самарканда: полное погружение
Познакомьтесь с искусством Самарканда: посетите мавзолей Гур-Эмир, Регистан, Сиабский базар и мастер-класс по арабской каллиграфии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
€92 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Самарканд на авто: индивидуальная экскурсия по знаковым местам
Насладитесь индивидуальной экскурсией по Самарканду на авто! Увидите площадь Регистан, обсерваторию Улугбека, Сиабский базар и многое другое
Начало: В отеле, аэропорту или на ж/д вокзале
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
€125 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
Самарканд тёплый и дружелюбный
В Самарканде каждый найдёт своё: история Тимуридов, голубые купола мечетей, восточная кухня. Гид покажет знаковые места и традиции
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
150€135 за всё до 4 чел.
скидка
4%
Индивидуальная
5 часов
Самарканд 2 в 1: экскурсия и дегустация плова
Посетить Регистан и Гур-Эмир, попробовать местные блюда и понять, почему Восток - дело тонкое
Начало: На вокзале, в аэропорту или у вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
135€129 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Здравствуй, Самарканд
Посетить главные достопримечательности волшебного города и услышать его историю и легенды
Начало: У мавзолея Тимура
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€100 за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
По вечернему Самарканду - на велосипеде
Увидеть город в свете огней и изучить главные достопримечательности на групповой экскурсии
Начало: У памятника Исламу Каримову
Расписание: ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€39 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРезеда2 июня 2024Замечательная случилась экскурсия, все очень интересно и доступно, Нисо по нашей просьбе скорректировала маршрут, так как мы ранее уже посетили
- ЕЕвгения1 июня 2024Нисо очень приятный экскурсовод, чувствуется педагогический бэкграунд. Пожалуй, по структурированности материала это была лучшая экскурсия за время нашего путешествия. Единственное, чего
- ЕЕкатерина1 июня 2024Огромное спасибо Нисо за великолепную экскурсию. Нам все очень понравилось, очень рекомендую!!! И еще получите прекрасные фотографии.
- GGaspar28 мая 2024Рекомендую Гида!!!! Конкретно что очень понравилось: 1. Отлично подготовлен с дополнительными материалами чтобы рассказать и показать всю историю Тимура. (История про уважительное
- EElena26 мая 2024Были на экскурсии по Самарканду с Фаррухом. Очень понравилось. Гид прекрасно знает историю города, интересно рассказывает. Показал главные достопримечательности, где поесть вкусный плов, влюбил нас в Самарканд.
- ООльга22 мая 2024Все очень понравилось всем участникам! Гид Екатерина очень профессиональна, знает гораздо больше, чем требует экскурсия (мы задавали миллион вопросов и
- IIgor17 мая 2024Экскурсия охватывает основные знаковые достопримечательности Самарканда. И это, как мы понимаем, вполне обычный маршрут (кстати, между объектами нас возил гид
- ЮЮлия16 мая 2024Спасибо большое за интересную экскурсию) я впервые в жизни сделала мало фото, потому что увлеченно слушала рассказ) и отдельное спасибо
- ТТатьяна13 мая 2024У нас был самый лучший в мире экскурсовод - АЗИЗ! Мы в восторге от его подачи материала, искреннего желания взглянуть
- ООльга11 мая 2024Нашим экскурсоводом был Зафар. И как же нам повезло! Такой эрудированный, любящий историю и умеющий понятно донести информацию. Обычно я
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Восточный базар»
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