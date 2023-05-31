Иммерсивная прогулка по Самарканду

Познакомиться с городом в формате увлекательного аудиоспектакля

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Приглашаем исследовать Самарканд в современном необычном формате! Надев наушники с 3D звуком, вы попадёте в другую реальность.

Виртуальный рассказчик проведёт вас по колоритным старинным улицам и поделится историей своей жизни, неотделимой от истории города. Покажет главные достопримечательности и секретные места.
Иммерсивная прогулка по Самарканду
Иммерсивная прогулка по Самарканду
Иммерсивная прогулка по Самарканду
Иммерсивная прогулка по Самарканду
Иммерсивная прогулка по Самарканду
Иммерсивная прогулка по Самарканду
Ближайшие даты:
31
мая
3
июн
4
июн
7
июн
10
июн
11
июн
14
июн
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы наденете наушники и отправитесь гулять под душевный голос виртуального рассказчика. Он расскажет о своей жизни, переплетённой с историей Самарканда. Поразмышляет о взаимоотношениях отца и сына, человека и родины. О традициях и преемственности поколений. Фоном и действущими лицами этой истории станут знаковые и тайные места города: мечеть Биби-Ханым, площадь Регистан, мавзолей Рухабад, Еврейский квартал и заброшенный рынок.

Организационные детали

  • Оборудование и входные билеты включены в стоимость
  • Во время прогулки вас будет сопровождать наш администратор

в среду, субботу и воскресенье в 10:30 и 16:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в мечети Биби-Ханым
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, субботу и воскресенье в 10:30 и 16:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Необычные
Летние
Площадь Регистан
Популярные места
Мечеть Биби-Ханым
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