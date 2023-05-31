Познакомиться с городом в формате увлекательного аудиоспектакля
Приглашаем исследовать Самарканд в современном необычном формате! Надев наушники с 3D звуком, вы попадёте в другую реальность.
Виртуальный рассказчик проведёт вас по колоритным старинным улицам и поделится историей своей жизни, неотделимой от истории города. Покажет главные достопримечательности и секретные места.
Виртуальный рассказчик проведёт вас по колоритным старинным улицам и поделится историей своей жизни, неотделимой от истории города. Покажет главные достопримечательности и секретные места.
Ближайшие даты:
31
мая
мая
3
июн
июн
4
июн
июн
7
июн
июн
10
июн
июн
11
июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы наденете наушники и отправитесь гулять под душевный голос виртуального рассказчика. Он расскажет о своей жизни, переплетённой с историей Самарканда. Поразмышляет о взаимоотношениях отца и сына, человека и родины. О традициях и преемственности поколений. Фоном и действущими лицами этой истории станут знаковые и тайные места города: мечеть Биби-Ханым, площадь Регистан, мавзолей Рухабад, Еврейский квартал и заброшенный рынок.
Организационные детали
- Оборудование и входные билеты включены в стоимость
- Во время прогулки вас будет сопровождать наш администратор
в среду, субботу и воскресенье в 10:30 и 16:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в мечети Биби-Ханым
- Когда и сколько длится?
- Когда: в среду, субботу и воскресенье в 10:30 и 16:30Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лайло — Организатор в Самарканде
Всем привет! Меня зовут Лайло, я организатор иммерсивных экскурсий по Самарканду. Приглашаю вас познакомиться с нашим старинным городом в необычном формате.Задать вопрос
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Можно с детьми
Необычные
Летние
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Дата и количество участников выбирается при бронировании