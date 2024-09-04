Представьте, как вы шагаете по древним улицам Самарканда, окруженные звуками и голосами прошлого.
Ваш личный виртуальный рассказчик ведет вас через века, раскрывая истории, заложенные в камне мечети Биби-Ханым, площади Регистан, мавзолее
Ваш личный виртуальный рассказчик ведет вас через века, раскрывая истории, заложенные в камне мечети Биби-Ханым, площади Регистан, мавзолее
6 причин купить этот аудиогид
- 🎧 Погружение в 3D звук
- 📜 Уникальная история рассказчика
- 🏛️ Посещение знаковых мест
- 🕵️♂️ Открытие секретных уголков
- 🎫 Включены билеты и оборудование
- 👨💼 Сопровождение администратора
Что можно увидеть
- Мечеть Биби-Ханым
- Площадь Регистан
- Мавзолей Рухабад
- Еврейский квартал
- Заброшенный рынок
Описание аудиогида
Вы наденете наушники и отправитесь гулять под душевный голос виртуального рассказчика. Он расскажет о своей жизни, переплетённой с историей Самарканда. Поразмышляет о взаимоотношениях отца и сына, человека и родины. О традициях и преемственности поколений. Фоном и действущими лицами этой истории станут знаковые и тайные места города: мечеть Биби-Ханым, площадь Регистан, мавзолей Рухабад, Еврейский квартал и заброшенный рынок.
Организационные детали
- Оборудование и входные билеты включены в стоимость
- Во время прогулки вас будет сопровождать наш администратор
в среду, субботу и воскресенье в 10:00 и 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость аудиогида
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$49
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В мечети Биби-Ханым
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, субботу и воскресенье в 10:00 и 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лайло — Организатор в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 2.5 часа
Провёл экскурсии для 363 туристов
Всем привет! Меня зовут Лайло, я организатор иммерсивных экскурсий по Самарканду. Приглашаю вас познакомиться с нашим старинным городом в необычном формате.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 31 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Скажем так, экскурсия очень необычная. Во время экскурсии в основном происходит знакомство с местом рождения главного героя, а махале Взглянув с его точки зрения погружаешься полностью в его мир. А
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Е
Прекрасная экскурсия, как будто проживаешь все вехи жизненного пути вместе с главным героем, и всё это на фоне ослепительного Самарканда. Подойдет для тех, кто только начинает знакомство с городом, увидите основные достопримечательности, будет представление, что и где расположено, а потом уже можно планировать свой собственный путь в этом городе.
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О
Очень атмосферно и позволяет почувствовать чем и как живут горожане.
Я могу смела рекомендовать своим друзьям
Я могу смела рекомендовать своим друзьям
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И
Всем кто сомневается, не сомневайтесь вообще! Это лучшее что есть на рынке туристических услуг Самарканда! Все предусмотрено, тайминг, интерес, скрытые смыслы. Тому кто это придумал аплодисменты!!!
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Все состоялось!
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Л
Очень интересно для тех, кто уже видел основные достопримечательности Самарканда и хочет узнать его поглубже, с непарадной стороны. Классическая махалля в старом городе, еврейский квартал, история жителей города и многое другое.
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Входит в следующие категории Самарканда
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