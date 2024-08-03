Приглашаю вас на незабываемую экскурсию по древнему Самарканду, городу с историей в 2750 лет! Мы посетим главные достопримечательности: площади, мечети, медресе и мавзолеи, а также научимся торговаться на восточном рынке и узнаем, где готовят самый вкусный плов. Я помогу вам расшифровать прошлое и настоящее города.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Описание экскурсии
Колоритный Самарканд
История Самарканда насчитывает уже 2750 лет. За все это время он несколько раз расцветал и угасал. Его хотел стереть с лица земли Чингисхан, но он возродился словно птица Феникс из пепла. Обо всём этом я расскажу на экскурсии! А также покажу все визитные карточки города: старинные площади, мечети, медресе и мавзолеи. Научу торговаться на восточном рынке и раскрою, где готовят самый вкусный плов. Что вас ждет:• Мавзолей Гур-Эмир — место захоронения легендарного Тамерлана и его потомков по мужской линии. Вы услышите связанные с ним легенды и мистические детали.
- Площадь Регистан — визитная карточка Самарканда. Я расскажу о расположенных на ней великолепных медресе и мечетях • Соборная мечеть Биби-Ханум — когда-то самая большая мечеть мира. В ее уютном и спокойном дворике я поделюсь с вами романтичной историей о жене Тамерлана.
- Сиабский рынок — мы погуляем по настоящему восточному рынку, где уже сотни лет не перестаёт кипеть жизнь.
Некрополь Шахи-Зинда — считается, что именно здесь находится могила сподвижника самого пророка Мухаммеда. Вы перенесетесь на столетия назад и оцените богато украшенные средневековые мавзолеи. Чтобы внести небольшой интерактив в экскурсию, предлагаю также включить в программу ковровую фабрику «Худжум», либо фабрику «Мерос» по производству самаркандской шёлковой бумаги. Вы сможете не только понаблюдать за процессами, но и поучаствовать в них. Важная информация:.
Некрополь Шахи-Зинда — считается, что именно здесь находится могила сподвижника самого пророка Мухаммеда. Вы перенесетесь на столетия назад и оцените богато украшенные средневековые мавзолеи. Чтобы внести небольшой интерактив в экскурсию, предлагаю также включить в программу ковровую фабрику «Худжум», либо фабрику «Мерос» по производству самаркандской шёлковой бумаги. Вы сможете не только понаблюдать за процессами, но и поучаствовать в них. Важная информация:.
• Некрополь Шахи-Зинда — считается, что именно здесь находится могила сподвижника самого пророка Мухаммеда. Вы перенесетесь на столетия назад и оцените богато украшенные средневековые мавзолеи. Чтобы внести небольшой интерактив в экскурсию, предлагаю также включить в программу ковровую фабрику «Худжум», либо фабрику «Мерос» по производству самаркандской шёлковой бумаги. Вы сможете не только понаблюдать за процессами, но и поучаствовать в них. Важная информация:
- Индивидуальная пешеходная экскурсия с русскоязычным и сертифицированным гидом для 1-10 человек.
- Могу встретить вас в аэропорту, на вокзале, в отеле или в любом удобном для вас месте.
- Оплата за входные билеты на памятниках и питание не входят в стоимость экскурсии.
- По запросу я могу провести экскурсию в авто-пешеходном формате. Доплата за легковое авто (до 3 человек) составит 50$, микроавтобус (до 8 человек) - 70$.
- После окончания программы я отправлю вам фото с экскурсии, которые будут сделаны на IPhone 13 Pro Max.
- Я могу скорректировать маршрут по вашему желанию.
Ежедневно по договорённости
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мавзолей Гур-Эмир
- Площадь Регистан
- Улочки старой части города
- Мечеть Биби-Ханым
- Сиабский рынок
- Комплекс Шахи-Зинда
Что включено
- Индивидуальная пешеходная экскурсия с русскоязычным и сертифицированным гидом для 1-10 человек
- Могу встретить вас в аэропорту, на вокзале, в отеле или в любом удобном для вас месте
- Восхитительные фото с экскурсии, которые сделаю на ваш или свой IPhone 13 Pro Max
- Корректировка маршрута по вашему желанию
Что не входит в цену
- Оплата за входные билеты на памятниках и питание не входят в стоимость экскурсии
- По запросу я могу провести экскурсию в авто-пешеходном формате. Доплата за легковое авто (до 3 человек) составит 50$, микроавтобус (до 8 человек) - 70$
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мавзолей Гур-Эмир https://maps. app. goo. gl/A7vtKgk4
Завершение: Комплекс Шахи-Зинда https://maps. app. goo. gl/YpCWaSebhUFXoL2bA?g-st=in
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договорённости
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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