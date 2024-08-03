Колоритный Самарканд

История Самарканда насчитывает уже 2750 лет. За все это время он несколько раз расцветал и угасал. Его хотел стереть с лица земли Чингисхан, но он возродился словно птица Феникс из пепла. Обо всём этом я расскажу на экскурсии! А также покажу все визитные карточки города: старинные площади, мечети, медресе и мавзолеи. Научу торговаться на восточном рынке и раскрою, где готовят самый вкусный плов. Что вас ждет:• Мавзолей Гур-Эмир — место захоронения легендарного Тамерлана и его потомков по мужской линии. Вы услышите связанные с ним легенды и мистические детали.

Площадь Регистан — визитная карточка Самарканда. Я расскажу о расположенных на ней великолепных медресе и мечетях • Соборная мечеть Биби-Ханум — когда-то самая большая мечеть мира. В ее уютном и спокойном дворике я поделюсь с вами романтичной историей о жене Тамерлана.

Сиабский рынок — мы погуляем по настоящему восточному рынку, где уже сотни лет не перестаёт кипеть жизнь.

Некрополь Шахи-Зинда — считается, что именно здесь находится могила сподвижника самого пророка Мухаммеда. Вы перенесетесь на столетия назад и оцените богато украшенные средневековые мавзолеи. Чтобы внести небольшой интерактив в экскурсию, предлагаю также включить в программу ковровую фабрику «Худжум», либо фабрику «Мерос» по производству самаркандской шёлковой бумаги. Вы сможете не только понаблюдать за процессами, но и поучаствовать в них. Важная информация:.

Некрополь Шахи-Зинда — считается, что именно здесь находится могила сподвижника самого пророка Мухаммеда. Вы перенесетесь на столетия назад и оцените богато украшенные средневековые мавзолеи. Чтобы внести небольшой интерактив в экскурсию, предлагаю также включить в программу ковровую фабрику «Худжум», либо фабрику «Мерос» по производству самаркандской шёлковой бумаги. Вы сможете не только понаблюдать за процессами, но и поучаствовать в них. Важная информация:.

• Некрополь Шахи-Зинда — считается, что именно здесь находится могила сподвижника самого пророка Мухаммеда. Вы перенесетесь на столетия назад и оцените богато украшенные средневековые мавзолеи. Чтобы внести небольшой интерактив в экскурсию, предлагаю также включить в программу ковровую фабрику «Худжум», либо фабрику «Мерос» по производству самаркандской шёлковой бумаги. Вы сможете не только понаблюдать за процессами, но и поучаствовать в них. Важная информация: