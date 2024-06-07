1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя прогулка по знаковым местам Самарканда
Вечерняя экскурсия по Самарканду позволит насладиться атмосферой восточной сказки, осмотреть знаковые места и сделать эффектные снимки
Начало: У входа в мавзолей Тамерлана
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€43 за всё до 10 чел.
скидка
29%
Фотопрогулка
2 часа
Самарканд за 2 часа: увидеть и полюбить
Индивидуальная экскурсия по Самарканду за 2 часа: Гур-Эмир, Рухабад, Регистан и улочки Старого города. Погружение в атмосферу Востока с мини-фотосессией
Начало: У мавзолея Гур-Эмир
Сегодня в 10:00
10 июня в 08:00
68€48 за всё до 8 чел.
Аудиогид
1.5 часа
Иммерсивная прогулка по Самарканду с виртуальным рассказчиком
Приглашаем на уникальное путешествие по Самарканду, где история оживает благодаря современной технологии 3D звука
Начало: В мечети Биби-Ханым
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 10:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
€24 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия7 июня 2024Огромное спасибо гиду за познавательную экскурсию. Шохрух профессионал своего дела, интересный собеседник и рассказчик. Он отлично знает историю и культуру Самарканда, отвечает на все вопросы. Приятным бонусом стали замечательные фотографии с красивыми ракурсами на достопримечательности, которые мы посетили.
- ЕЕлена6 июня 2024Побывать в Самарканде - моя многолетняя мечта. Очень хотелось, чтобы первое свидание с городом прошло интересно, ярко, красиво. Шохрух помог осуществить это
- ИИрина5 июня 2024Добрый день! Благодарим нашего гида Шохруха М. за увлекательную экскурсию по достопримечательностям Самарканда! Шохрух провел с нами гораздо больше времени
- ААлександра25 мая 2024Очень интересная экскурсия по вечернему Самарканду. Много дельной информации по истории, которая упорядочили наши впечатления от увиденного в Узбекистане в
- ННаталья16 мая 2024потрясающая экскурсия! Великолепный гид! Рассказ по истории был очень грамотно построен, нет переутомления от дат и цифр, всё в меру.
- ЮЮлия15 мая 2024Содик - чудесный рассказчик: эмоционально, обширно по объёму информации, с юмором. Моментально подружился с нашим семилетним членом команды, но уровень повествования не "снизился" с учетом малолетнего экскурсанта. Подробно об истории, традициях, архитектуре города. Огромное спасибо, всем рекомендую!
- ММарина13 мая 2024Очень довольны!
- ИИрина10 мая 2024Рекомендую экскурсию. Очень необычная, душевная. Прям много нового вы вряд ли узнаете, но всё равно оно того стоит. Это не классический формат "посмотрите налево, посмотрите направо". Немного затянут был организационный момент перед экскурсией, но не критично.
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Мавзолей Рухабад»
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