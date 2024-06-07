Мавзолей Рухабад – экскурсии в Самарканде

Найдено 3 экскурсии в категории «Мавзолей Рухабад» в Самарканде на русском языке, цены от €24, скидки до 29%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерняя прогулка по Самарканду
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Вечерняя прогулка по знаковым местам Самарканда
Вечерняя экскурсия по Самарканду позволит насладиться атмосферой восточной сказки, осмотреть знаковые места и сделать эффектные снимки
Начало: У входа в мавзолей Тамерлана
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
43 за всё до 10 чел.
Самарканд за 2 часа: увидеть и полюбить
🚶 Пешая
скидка
29%
Фотопрогулка
2 часа
11 отзывов
Самарканд за 2 часа: увидеть и полюбить
Индивидуальная экскурсия по Самарканду за 2 часа: Гур-Эмир, Рухабад, Регистан и улочки Старого города. Погружение в атмосферу Востока с мини-фотосессией
Начало: У мавзолея Гур-Эмир
Сегодня в 10:00
10 июня в 08:00
6848 за всё до 8 чел.
Иммерсивная прогулка по Самарканду
🚶 Пешая
Аудиогид
1.5 часа
24 отзыва
Иммерсивная прогулка по Самарканду с виртуальным рассказчиком
Приглашаем на уникальное путешествие по Самарканду, где история оживает благодаря современной технологии 3D звука
Начало: В мечети Биби-Ханым
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 10:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
24 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    7 июня 2024
    Самарканд за 2 часа: увидеть и полюбить
    Огромное спасибо гиду за познавательную экскурсию. Шохрух профессионал своего дела, интересный собеседник и рассказчик. Он отлично знает историю и культуру Самарканда, отвечает на все вопросы. Приятным бонусом стали замечательные фотографии с красивыми ракурсами на достопримечательности, которые мы посетили.
  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Самарканд за 2 часа: увидеть и полюбить
    Побывать в Самарканде - моя многолетняя мечта. Очень хотелось, чтобы первое свидание с городом прошло интересно, ярко, красиво. Шохрух помог осуществить это
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    желание. Первое, что хочется отметить, - заботу, вежливость и интеллигентность гида. Шохрух написал заранее, поэтому мы смогли обсудить такие важные вопросы, как обмен валюты, приезд из аэропорта, такси. Также он посоветовал места, где можно уютно посидеть и поесть после экскурсии. Шохрух встретил нас с подругой в гостевом доме, где мы жили, и немного поменял маршрут для удобства. Он провел экскурсию подольше, что нас очень порадовало. Во время экскурсии мы смогли сфотографироваться в национальной одежде, это было здорово! Шохрух - это гид-друг в Самарканде, который постарается помочь с любыми вопросами и расскажет много интересного об этом прекрасном городе.

    Побывать в Самарканде - моя многолетняя мечтаПобывать в Самарканде - моя многолетняя мечтаПобывать в Самарканде - моя многолетняя мечтаПобывать в Самарканде - моя многолетняя мечтаПобывать в Самарканде - моя многолетняя мечтаПобывать в Самарканде - моя многолетняя мечтаПобывать в Самарканде - моя многолетняя мечтаПобывать в Самарканде - моя многолетняя мечта
  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Самарканд за 2 часа: увидеть и полюбить
    Добрый день! Благодарим нашего гида Шохруха М. за увлекательную экскурсию по достопримечательностям Самарканда! Шохрух провел с нами гораздо больше времени
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    и показал самое сердце чудесного города. Прекрасный язык, начитанность, интересная и структурированная подача материала не оставила нас равнодушными. Шохрух так же помог нам сделать замечательные фотографии. Подбирал красивые ракурсы. Очень внимательный и скромный молодой человек. Всем благ! Рекомендую от чистого сердца!

  • А
    Александра
    25 мая 2024
    Вечерняя прогулка по Самарканду
    Очень интересная экскурсия по вечернему Самарканду. Много дельной информации по истории, которая упорядочили наши впечатления от увиденного в Узбекистане в
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    целом. Тигран подробно и компетентно отвечал на наши вопросы по истории и современности. Прекрасный русский язык и умение рассказывать, не перегружая фактами

  • Н
    Наталья
    16 мая 2024
    Вечерняя прогулка по Самарканду
    потрясающая экскурсия! Великолепный гид! Рассказ по истории был очень грамотно построен, нет переутомления от дат и цифр, всё в меру.
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    И одновременно очень подробно и глубоко. Программа экскурсии шикарная, охватывает основные исторические места города. На мой взгляд для одной экскурсии больше и не надо. Всё легко, интересно и совсем не утомительно. Всем рекомендую.

  • Ю
    Юлия
    15 мая 2024
    Вечерняя прогулка по Самарканду
    Содик - чудесный рассказчик: эмоционально, обширно по объёму информации, с юмором. Моментально подружился с нашим семилетним членом команды, но уровень повествования не "снизился" с учетом малолетнего экскурсанта. Подробно об истории, традициях, архитектуре города. Огромное спасибо, всем рекомендую!
  • М
    Марина
    13 мая 2024
    Иммерсивная прогулка по Самарканду
    Очень довольны!
  • И
    Ирина
    10 мая 2024
    Иммерсивная прогулка по Самарканду
    Рекомендую экскурсию. Очень необычная, душевная. Прям много нового вы вряд ли узнаете, но всё равно оно того стоит. Это не классический формат "посмотрите налево, посмотрите направо". Немного затянут был организационный момент перед экскурсией, но не критично.

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Мавзолей Рухабад»

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  5. Сиабский Базар
  6. Восточный базар
  7. Обсерватория Улугбека
  8. Захоронение святого Даниил
  9. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в июне 2024
Сейчас в Самарканде в категории "Мавзолей Рухабад" можно забронировать 3 экскурсии от 24 до 48 со скидкой до 29%. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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