Встретимся в Самарканде, а уже через несколько часов окажемся среди ущелий северного Таджикистана — там, где цепочка из семи озёр поднимается всё выше к вершинам. Вы увидите водоёмы, услышите местные легенды и почувствуете прохладу Фанских гор.
Описание экскурсии
Вы проедете вдоль всей цепочки озёр — расстояние между ними около 15 км. Дорога по горной части маршрута занимает примерно 4–5 часов.
Вы увидите:
- Нежигон — «Ресница», 1640 м
- Соя — «Тень», 1701 м
- Гушор — «Бдительный», 1771 м
- Нофин — «Пуповинный», 1778 м
- Хурдак — «Малыш», 1870 м
- Маргузор — самое большое озеро «Луг», 2140 м
- Хазорчашма — «Тысяча источников», 2400 м
А ещё узнаете:
- какие истории связывают с этим регионом
- как живут местные
- какие традиции сохранились в горных районах Таджикистана
Путь из Самарканда и обратно займёт около 3–4 часов.
Организационные детали
- Отдельно оплачиваются входные билеты, еда и напитки
- Перед экскурсией проверьте правила въезда в Таджикистан для вашего гражданства
- С вами будет гид-водитель из нашей команды
ежедневно в 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00 и 11:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Цена за 1 чел.
|$185
|Цена за 2 чел.
|$220
|Цена за 3 чел.
|$230
|Цена за 4 чел.
|$234
|Цена за 5 чел.
|$252
|Цена за 6 чел.
|$256
|Цена за 7 чел.
|$288
|Цена за 8 чел.
|$300
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00 и 11:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фаёзиддин — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Я сертифицированный гид с 10-летним стажем, говорю на английском, русском, персидском и узбекском языках. Со своей командой провожу индивидуальные и групповые программы по Самарканду, Бухаре, Шахрисабзу и Таджикистану. Давайте вместе откроем наши прекрасные достопримечательности и природу!
