Наше путешествие в Таджикистан позволит вам увидеть семь живописных горных озёр Маргузора, каждое из которых отличается цветом, характером и собственной легендой.
Вы погрузитесь в величие Фанских гор, сделаете сотни фото среди заснеженных вершин, побываете в деревнях и ремесленных мастерских таджикских горцев.
Описание экскурсии
Фанские горы — захватывающие дух пейзажи с перевалами, ледниками и бурлящими горными реками.
Каскад из семи Маргузорских озёр на разных уровнях — каждое уникально:
- Мижгон — маленькое и прозрачное, словно зеркало неба
- Соя — тёмно-синее, окружённое густой растительностью
- Гушор — бирюзовое, идеальное место для короткого отдыха
- Нофин — самое длинное, тянется на несколько километров
- Хурдак — укромное тёплое горное озеро
- Маргузор — крупнейшее, с живописными видами и остановкой для отдыха
- Хазорчашма — самое высокогорное и уединённое
Горные деревни и дома местных жителей — встреча с культурой таджикских горцев, их традициями, ремёслами и образом жизни.
Мастерские ремесленников — наблюдение за созданием ковров, керамики и других изделий народного промысла.
Восточное угощение — дегустация национальных блюд, ароматного чая и сладостей у местных жителей.
Древние легенды и истории — мы расскажем мифы и предания, связанные с озёрами и горами.
Примерный тайминг
- Утро — забираем из гостиницы и направляемся к границе (примерно 60–90 мин с остановками в магазине или ресторане для покупок)
- Пересечение границы — около 10–20 мин
- Поездка от границы до первого озера — примерно 1,5 ч, с возможными фотостопами в местных селах.
- Обзор семи озёр Маргузора — посещение каждого озера с остановками для прогулок, фотографий и перекуса (примерно 2–3 ч, включая перерыв на перекус, купленный вами в Самарканде)
- Обратное возвращение в Самарканд: поездка от последнего озера до границы — около 2 ч
- Пересечение границы — 10–20 мин
- Поездка от границы до Самарканда — примерно 60–80 мин (в зависимости от пробок)
Организационные детали
- На маршруте нет возможности приобрести еду, поэтому рекомендуем взять обед из Самарканда. Пикник можно организовать на берегу одного из озёр
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Путешествие проходит на комфортабельных автомобилях:
- из Самарканда до границы — седаны (Chevrolet Lacetti, Cobalt) или минивэны (Hyundai Starex, Kia Carnival)
- от границы до озёр и обратно — паркетники (Toyota RAV4), внедорожники (Toyota Prado) или минивэны (Hyundai Starex)
Важно: из-за отсутствия разрешения на передвижение и осуществления деятельности гидов из Узбекистана поездка проходит с пересадками и заменой автомобилей на каждой стороне границы.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Муксин — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 2354 туристов
Я представляю дружную команду гидов в Узбекистане. Все мы обладаем глубокими знаниями в области истории, культуры и достопримечательностей страны. Наша цель — создать незабываемый опыт для путешественников, сделать каждую поездку комфортной и запоминающейся.
