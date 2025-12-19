Старинная Бухара никуда не спешит и настраивает на неторопливую прогулку с красочными рассказами.
Мы пройдёт от оживлённой площади Ляби-Хауз по запутанным улочкам старых кварталов до величественного минарета Калян и цитадели Арк.
По пути вы узнаете о бухарцах — искусных воинах, мудрых строителях и хранителях многовековых традиций.
Описание экскурсии
Площадь Ляби-Хауз — сердце Бухары
Местная поговорка гласит: «Все пути в Бухаре сходятся у Ляби-Хауза» — исторической площади, которую окружает древний искусственный водоём. В былые времена здесь кипела жизнь: лавки, мастерские ремесленников и уютные кафе. За чашкой ароматного зелёного чая здесь вели беседы и заключали важные сделки.
Старые кварталы и караван-сараи
Пройдём по улочкам-лабиринтам 16 века, где сохранились древние своды и резные двери, и поговорим, как была устроена жизнь восточного города.
Главные символы Бухары
- Минарет Калян, который когда-то служил маяком для караванов
- Мечеть Калян — самая большая в городе. Зайдём внутрь, чтобы увидеть величественный двор
- Цитадель Арк — древняя резиденция бухарских эмиров, которой уже более 2000 лет
- Усыпальницы Саманидов и Чашма-Аюб — мы побываем в парке с двумя старинными мавзолеями, и вы услышите их легенды
Вы узнаете
- Как зародился один из самых древних городов мира и центр Великого шёлкового пути
- Как устроен бухарский дом и почему в нём не жарко
- Какие изменения произошли в Бухаре с установлением советской власти
- Как Бухара стала центром ислама и столицей Бухарского эмирата
- Какова была роль ислама в становлении города
- Как город менялся в разные эпохи
- Какие традиции сохраняются в бухарской кухне и культуре
Организационные детали
- Трансфер из Самарканда и обратно — на автомобиле Chevrolet Cobalt, Lacetti, Trecker или BYD
- Дорога в одну сторону занимает примерно 4 часа. По пути мы будем делать остановки
- Дополнительно оплачиваются входные билеты — до $10 за чел. в общей сложности, а также питание по маршруту (по желанию)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Мухаййо — ваша команда гидов в Самарканде
Мы с командой с 2021 года проводим авторские прогулки и туры по всему Узбекистану — с душой и вниманием к деталям.
