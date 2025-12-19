Старинная Бухара никуда не спешит и настраивает на неторопливую прогулку с красочными рассказами. Мы пройдёт от оживлённой площади Ляби-Хауз по запутанным улочкам старых кварталов до величественного минарета Калян и цитадели Арк. По пути вы узнаете о бухарцах — искусных воинах, мудрых строителях и хранителях многовековых традиций.

Описание экскурсии

Площадь Ляби-Хауз — сердце Бухары

Местная поговорка гласит: «Все пути в Бухаре сходятся у Ляби-Хауза» — исторической площади, которую окружает древний искусственный водоём. В былые времена здесь кипела жизнь: лавки, мастерские ремесленников и уютные кафе. За чашкой ароматного зелёного чая здесь вели беседы и заключали важные сделки.

Старые кварталы и караван-сараи

Пройдём по улочкам-лабиринтам 16 века, где сохранились древние своды и резные двери, и поговорим, как была устроена жизнь восточного города.

Главные символы Бухары

Минарет Калян, который когда-то служил маяком для караванов

Мечеть Калян — самая большая в городе. Зайдём внутрь, чтобы увидеть величественный двор

Цитадель Арк — древняя резиденция бухарских эмиров, которой уже более 2000 лет

Усыпальницы Саманидов и Чашма-Аюб — мы побываем в парке с двумя старинными мавзолеями, и вы услышите их легенды

Вы узнаете

Как зародился один из самых древних городов мира и центр Великого шёлкового пути

Как устроен бухарский дом и почему в нём не жарко

Какие изменения произошли в Бухаре с установлением советской власти

Как Бухара стала центром ислама и столицей Бухарского эмирата

Какова была роль ислама в становлении города

Как город менялся в разные эпохи

Какие традиции сохраняются в бухарской кухне и культуре

