Горы Миранкуль – экскурсии в Самарканде

Найдено 3 экскурсии в категории «Горы Миранкуль» в Самарканде на русском языке, цены от $80, скидки до 20%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Из Самарканда - в группе к перевалу Тахтакарача, древнему городу Шахрисабз и горам Мираки
На машине
скидка
19%
5 отзывов
8 часов
Групповая
до 14 чел.
Из Самарканда - к перевалу Тахтакарача
Уникальная возможность посетить перевал Тахтакарача, исторический Шахрисабз и горы Мираки. Ощутите атмосферу Узбекистана за один день
Начало: По вашему адресу в Самарканде
Сегодня в 11:30
Завтра в 07:00
99$80 за человека
Из Самарканда - к перевалу Тахтакарача, древнему городу Шахрисабз и горам Мираки
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 14 чел.
Из Самарканда - к перевалу Тахтакарача, древнему городу Шахрисабз и горам Мираки
Рассмотреть уникальные исторические памятники среди скалистых вершин и горных родников
Начало: По вашему адресу в Самарканде
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$187 за всё до 14 чел.
Из Самарканда - к перевалу Тахтакарача, древнему городу Шахрисабз и горам Мираки
На машине
скидка
20%
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Самарканда - к перевалу Тахтакарача, древнему городу Шахрисабз и горам Мираки
Рассмотреть уникальные исторические памятники среди скалистых вершин и горных родников
Начало: По вашему адресу в городе
23 фев в 07:30
24 фев в 07:30
от 168$135 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мари
    13 февраля 2025
    Из Самарканда - в группе к перевалу Тахтакарача, древнему городу Шахрисабз и горам Мираки
    Мы очень благодарны за содержательную и увлекательную экскурсию! Экскурсовод прекрасно владеет информацией, уделяя внимание каждому участнику группы. Получили огромное удовольствие от познавательного рассказа и узнали много нового. Рекомендуем!
  • Д
    Даниил
    12 февраля 2025
    Из Самарканда - в группе к перевалу Тахтакарача, древнему городу Шахрисабз и горам Мираки
    Эта поездка стала для нас настоящим открытием. Мы отправились из Самарканда в Шахрисабз и туристическое село Мираки через живописный перевал
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    Тахтакорача – и это было просто волшебно! По дороге нас сопровождали потрясающие виды на горные пейзажи, которые сменялись один за другим, словно страницы сказочной книги. Мы не упустили ни одной возможности сделать захватывающие фотографии. Шахрисабз встретил нас величественными памятниками истории. Руины дворца Ак-Сарай поразили своими масштабами и мощью, а мавзолей Джахонгира наполнил атмосферу древним величием. Наш гид Роман оказался настоящим мастером своего дела – его увлекательные рассказы переносили нас в эпоху великих правителей, и город оживал на наших глазах. А дегустация тандыра на перевале Тахтакорача – это было нечто! Мы наслаждались хрустящей корочкой, ароматом свежей выпечки и специями, сидя в уютной чайхане с видом на величественные горы. Этот вкус останется с нами надолго. Но самое тёплое впечатление оставило село Мираки. Уютные улочки, гостеприимные жители и атмосфера подлинной восточной сказки – мы словно попали в другой мир. Нам показали традиционные ремёсла, мы увидели, как создаются изделия ручной работы, и узнали много интересного о местных обычаях. Спасибо Роману за потрясающую экскурсию, заботу и искреннюю любовь к своему делу! Эта поездка подарила нам не только невероятные виды и гастрономические впечатления, но и частичку культуры и души Узбекистана. Обязательно порекомендуем друзьям и сами вернёмся снова! 🎉

    Эта поездка стала для нас настоящим открытием. Мы отправились из Самарканда в Шахрисабз и туристическое селоЭта поездка стала для нас настоящим открытием. Мы отправились из Самарканда в Шахрисабз и туристическое селоЭта поездка стала для нас настоящим открытием. Мы отправились из Самарканда в Шахрисабз и туристическое село
  • Д
    Дмитрий
    4 февраля 2025
    Из Самарканда - в группе к перевалу Тахтакарача, древнему городу Шахрисабз и горам Мираки
    Экскурсия была потрясающей! Гид — настоящий профессионал: эрудированный, увлекательный рассказчик с отличным чувством юмора. Дорога через перевал Тахтакорача впечатлила потрясающими пейзажами:
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    горные вершины, зелёные долины и захватывающие виды, которые невозможно не запечатлеть. Шахрисабз покорил своим величием и историческим наследием. Время пролетело незаметно, оставив яркие впечатления и новые знания!

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Горы Миранкуль»

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  1. Из Самарканда - в группе к перевалу Тахтакарача, древнему городу Шахрисабз и горам Мираки
  2. Из Самарканда - к перевалу Тахтакарача, древнему городу Шахрисабз и горам Мираки
  3. Из Самарканда - к перевалу Тахтакарача, древнему городу Шахрисабз и горам Мираки
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9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Мечеть Биби-Ханым
  2. Площадь Регистан
  3. Самое главное
  4. Сиабский Базар
  5. Некрополь Шахи Зинда
  6. Обсерватория Улугбека
  7. Восточный базар
  8. Захоронение святого Даниил
  9. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в феврале 2025
Сейчас в Самарканде в категории "Горы Миранкуль" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 187 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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