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Тахтакорача – и это было просто волшебно! По дороге нас сопровождали потрясающие виды на горные пейзажи, которые сменялись один за другим, словно страницы сказочной книги. Мы не упустили ни одной возможности сделать захватывающие фотографии. Шахрисабз встретил нас величественными памятниками истории. Руины дворца Ак-Сарай поразили своими масштабами и мощью, а мавзолей Джахонгира наполнил атмосферу древним величием. Наш гид Роман оказался настоящим мастером своего дела – его увлекательные рассказы переносили нас в эпоху великих правителей, и город оживал на наших глазах. А дегустация тандыра на перевале Тахтакорача – это было нечто! Мы наслаждались хрустящей корочкой, ароматом свежей выпечки и специями, сидя в уютной чайхане с видом на величественные горы. Этот вкус останется с нами надолго. Но самое тёплое впечатление оставило село Мираки. Уютные улочки, гостеприимные жители и атмосфера подлинной восточной сказки – мы словно попали в другой мир. Нам показали традиционные ремёсла, мы увидели, как создаются изделия ручной работы, и узнали много интересного о местных обычаях. Спасибо Роману за потрясающую экскурсию, заботу и искреннюю любовь к своему делу! Эта поездка подарила нам не только невероятные виды и гастрономические впечатления, но и частичку культуры и души Узбекистана. Обязательно порекомендуем друзьям и сами вернёмся снова! 🎉