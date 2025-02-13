скидка
19%
8 часов
Групповая
до 14 чел.
Из Самарканда - к перевалу Тахтакарача
Уникальная возможность посетить перевал Тахтакарача, исторический Шахрисабз и горы Мираки. Ощутите атмосферу Узбекистана за один день
Начало: По вашему адресу в Самарканде
Сегодня в 11:30
Завтра в 07:00
99$80 за человека
10 часов
Индивидуальная
до 14 чел.
Из Самарканда - к перевалу Тахтакарача, древнему городу Шахрисабз и горам Мираки
Рассмотреть уникальные исторические памятники среди скалистых вершин и горных родников
Начало: По вашему адресу в Самарканде
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$187 за всё до 14 чел.
скидка
20%
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Самарканда - к перевалу Тахтакарача, древнему городу Шахрисабз и горам Мираки
Рассмотреть уникальные исторические памятники среди скалистых вершин и горных родников
Начало: По вашему адресу в городе
23 фев в 07:30
24 фев в 07:30
от 168$135 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММари13 февраля 2025Мы очень благодарны за содержательную и увлекательную экскурсию! Экскурсовод прекрасно владеет информацией, уделяя внимание каждому участнику группы. Получили огромное удовольствие от познавательного рассказа и узнали много нового. Рекомендуем!
- ДДаниил12 февраля 2025Эта поездка стала для нас настоящим открытием. Мы отправились из Самарканда в Шахрисабз и туристическое село Мираки через живописный перевал
- ДДмитрий4 февраля 2025Экскурсия была потрясающей! Гид — настоящий профессионал: эрудированный, увлекательный рассказчик с отличным чувством юмора. Дорога через перевал Тахтакорача впечатлила потрясающими пейзажами:
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Горы Миранкуль»
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