Мы приглашаем вас отправиться в незабываемое путешествие в исторический город Шахрисабз — колыбель великого полководца Амира Тимура, также известного как Тамерлан.
Во время нашей экскурсии вы окунетесь в атмосферу древних времен, исследуя руины его летнего дворца, посещая усыпальницу его любимого сына и спускаясь в склеп, предназначенный для самого Тамерлана.
Во время нашей экскурсии вы окунетесь в атмосферу древних времен, исследуя руины его летнего дворца, посещая усыпальницу его любимого сына и спускаясь в склеп, предназначенный для самого Тамерлана.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что вас ожидает:
- Горы
- Достопримечательности Шахрисабза
Описание экскурсии
Природ, история и гастрономическая часть все в одном
Шахрисабз — один из старейших городов Центральной Азии. Именно здесь родился великий полководец Амир Тимур, известный как Тамерлан. Вы осмотрите руины его летнего дворца, посетите усыпальницу его любимого сына и спуститесь в склеп, предназначенный для него самого. Я с удовольствием поделюсь с вами удивительными фактами, связанными с этими историческими местами.
Шахрисабз и его живописные окрестности
По дороге в Шахрисабз мы проедем через перевал Тахта-Карача и долину Демонов. Вы насладитесь красотой этих горных регионов и узнаете, какие знаменитые фильмы в них снимали. На обратном пути мы попробуем вкуснейшее блюдо: кебаб, запеченный в тандыре с горными еловыми ветками. Важная информация:
- Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
- Обязательно возьмите с собой головные уборы, солнцезащитные очки и солнцезащитный крем.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горы
- Достопримечательности Шахрисабза
Что включено
- Услуги гида
- Транспортные расходы
Что не входит в цену
- Питание
- Входные билеты
Место начала и завершения?
Ваш адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Берите солнечные очки головные уборы крем от загара
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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