Природ, история и гастрономическая часть все в одном

Шахрисабз — один из старейших городов Центральной Азии. Именно здесь родился великий полководец Амир Тимур, известный как Тамерлан. Вы осмотрите руины его летнего дворца, посетите усыпальницу его любимого сына и спуститесь в склеп, предназначенный для него самого. Я с удовольствием поделюсь с вами удивительными фактами, связанными с этими историческими местами.

Шахрисабз и его живописные окрестности

По дороге в Шахрисабз мы проедем через перевал Тахта-Карача и долину Демонов. Вы насладитесь красотой этих горных регионов и узнаете, какие знаменитые фильмы в них снимали. На обратном пути мы попробуем вкуснейшее блюдо: кебаб, запеченный в тандыре с горными еловыми ветками. Важная информация: