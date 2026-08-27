Я приглашаю вас в Шахрисабз — на родину Тамерлана. Здесь вы отдохнёте от толп и узнаете о жизни великого полководца. Увидите руины дворца Ак-Сарай, мечеть Кок-Гумбаз и уютные тихие улочки. А дополним поездку природой Миранкуля: погуляем и отдохнём в прохладе гор. Эти локации покажут Узбекистан с разных сторон и не утомят длинными переездами.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

Мы едем в Шахрисабз, включённый в список ЮНЕСКО. Без этого города сложно составить представление об эпохе Тимуридов. Вы познакомитесь с наследием родины Амира Темура:

дворцом Ак-Сарай

мавзолеем Джахонгира

мемориальным комплексом Дорус-Саодат

мечетью Кок-Гумбаз

старинными улицами города

Услышите рассказы о жизни великого полководца и значении Шахрисабза для страны.

Затем мы отправимся к горе Миранкуль, где вам откроется другая сторона Узбекистана. Вы прогуляетесь среди горных вершин и фруктовых садов, сделаете фото.

По пути вы полюбуетесь пейзажами перевала Тахтакарача со смотровых и узнаете факты о регионе. При желании мы пообедаем в национальном кафе.

Примерный тайминг

8:00 — встреча в Самарканде

8:00–10:00 — дорога через перевал Тахтакарача с остановками на смотровых (по желанию)

10:00–12:30 — экскурсия по Шахрисабзу

12:30–13:30 — обед в местном ресторане (по желанию)

13:30–14:30 — переезд в горы Миранкуль

14:30–16:30 — прогулка по горной местности, отдых, фотостопы

16:30–18:30 — возвращение в Самарканд

Точное время зависит от дорожной ситуации и пожеланий путешественников.

Организационные детали