Из Самарканда - в Шахрисабз и горы Миранкуль

Узнать Узбекистан через наследие Тамерлана и завораживающие пейзажи
Я приглашаю вас в Шахрисабз — на родину Тамерлана. Здесь вы отдохнёте от толп и узнаете о жизни великого полководца. Увидите руины дворца Ак-Сарай, мечеть Кок-Гумбаз и уютные тихие улочки. А дополним поездку природой Миранкуля: погуляем и отдохнём в прохладе гор. Эти локации покажут Узбекистан с разных сторон и не утомят длинными переездами.
Из Самарканда - в Шахрисабз и горы Миранкуль
Из Самарканда - в Шахрисабз и горы Миранкуль
Из Самарканда - в Шахрисабз и горы Миранкуль

Описание экскурсии

Мы едем в Шахрисабз, включённый в список ЮНЕСКО. Без этого города сложно составить представление об эпохе Тимуридов. Вы познакомитесь с наследием родины Амира Темура:

  • дворцом Ак-Сарай
  • мавзолеем Джахонгира
  • мемориальным комплексом Дорус-Саодат
  • мечетью Кок-Гумбаз
  • старинными улицами города

Услышите рассказы о жизни великого полководца и значении Шахрисабза для страны.

Затем мы отправимся к горе Миранкуль, где вам откроется другая сторона Узбекистана. Вы прогуляетесь среди горных вершин и фруктовых садов, сделаете фото.

По пути вы полюбуетесь пейзажами перевала Тахтакарача со смотровых и узнаете факты о регионе. При желании мы пообедаем в национальном кафе.

Примерный тайминг

8:00 — встреча в Самарканде
8:00–10:00 — дорога через перевал Тахтакарача с остановками на смотровых (по желанию)
10:00–12:30 — экскурсия по Шахрисабзу
12:30–13:30 — обед в местном ресторане (по желанию)
13:30–14:30 — переезд в горы Миранкуль
14:30–16:30 — прогулка по горной местности, отдых, фотостопы
16:30–18:30 — возвращение в Самарканд

Точное время зависит от дорожной ситуации и пожеланий путешественников.

Организационные детали

  • Поедем на комфортном автомобиле Chevrolet Captiva, Hyundai Staria, 2026 года с кондиционером, в отличном состоянии. Предоставлю детское кресло по запросу
  • Обед оплачивается отдельно (по желанию)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Самарканде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дио
Дио — ваш гид в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я родился и вырос в Самарканде — городе, где каждая улица хранит историю. С детства гулял среди медресе и мавзолеев Регистана, слушал легенды о Тамерлане и постепенно влюбился в архитектуру
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и историю родного края. На экскурсиях показываю Самарканд и Шахрисабз глазами местного жителя: расскажу, как строились купола и почему изразцы Регистана поражают геометрией узоров, покажу места, куда обычно не водят путешественников. Отдельная любовь — Шахрисабз, родина Тамерлана: руины дворца Ак-Сарай и атмосфера города, менее туристического, но не менее богатого историей.

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