Мои заказы

Река Заравшан – экскурсии в Самарканде

Найдено 8 экскурсий в категории «Река Заравшан» в Самарканде на русском языке, цены от $98, скидки до 25%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Семь озёр - из Самарканда и обратно (всё включено)
На машине
11 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Семь озёр - из Самарканда и обратно (всё включено)
Увидеть волшебные озёра Таджикистана и сравнить уклад жизни двух соседних народов
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$288 за всё до 3 чел.
Из Самарканда - в группе к перевалу Тахтакарача, древнему городу Шахрисабз и горам Мираки
На машине
8 часов
17 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Из Самарканда - к перевалу Тахтакарача
Уникальная возможность посетить перевал Тахтакарача, исторический Шахрисабз и горы Мираки. Ощутите атмосферу Узбекистана за один день
Начало: По вашему адресу в Самарканде
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:00
$160 за человека
Долина демонов - поездка в горы Самарканда
На машине
6 часов
63 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Долина демонов - поездка в горы Самарканда
Погрузитесь в мистическую атмосферу Самарканда, узнайте легенды о битвах ангелов и демонов, насладитесь вкуснейшей бараниной
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$170 за всё до 6 чел.
Треккинг в Самарканде с ночёвкой в глэмпинге
На машине
13 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Треккинг в Самарканде с ночёвкой
Откройте для себя уникальный треккинг в Самарканде: горы, деревенская жизнь и ночёвка в глэмпинге. Это незабываемое приключение ждёт вас
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$271 за всё до 2 чел.
Из Самарканда - к перевалу Тахтакарача, древнему городу Шахрисабз и горам Мираки
На машине
8 часов
-
5%
65 отзывов
Индивидуальная
до 16 чел.
Из Самарканда - к перевалу Тахтакарача, древнему городу Шахрисабз и горам Мираки
Рассмотреть уникальные исторические памятники среди скалистых вершин и горных родников
Начало: По вашему адресу в Самарканде
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от $163$171 за всё до 16 чел.
Из Самарканда - в узбекскую Швейцарию
На машине
7 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Самарканда - в узбекскую Швейцарию
Отправиться в Зааминский национальный парк и полюбоваться фантастическими пейзажами
Начало: У отеля, на вокзале или в аэропорту
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$280 за всё до 4 чел.
Хафткул: семь удивительных озёр
На машине
9 часов
-
5%
112 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Хафткул: семь удивительных озёр
На западе Таджикистана, в ущелье реки Шинг, находится природный комплекс Хафткул. Путешествие на комфортабельном транспорте к семи уникальным озёрам
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
$285$299 за всё до 3 чел.
Путешествие в заповедник из Самарканда + фото на память
На машине
4 часа
-
25%
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в заповедник из Самарканда
Отправляйтесь в Зарафшанский заповедник на встречу с природой и животными. Вдохновляющие виды, пикник и фотосессия ждут вас
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
$98$130 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    18 ноября 2025
    Хафткул: семь удивительных озёр
    Дата посещения: 18 ноября 2025
    Экскурсия замечальная, очень яркая и красочная!
    Эркин душевный и искренний человек, всё рассказал, показал и ответил на все интересующие вопросы. Кроме того, сделал фото, подсказывал лучшие места
    Обязательно к посещению!!!
    Экскурсия замечальная, очень яркая и красочная! Экскурсия замечальная, очень яркая и красочная! Экскурсия замечальная, очень яркая и красочная! Экскурсия замечальная, очень яркая и красочная!
  • Л
    Любовь
    28 апреля 2025
    Из Самарканда - к перевалу Тахтакарача, древнему городу Шахрисабз и горам Мираки
    Дата посещения: 28 апреля 2025
    Спасибо за экскурсию.Очень все понравилось.
  • Н
    Настя
    7 декабря 2025
    Треккинг в Самарканде с ночёвкой в глэмпинге
    Экскурсия для активных и влюбленных в природу и и горные пейзажи))) за время экскурсии я побывала на старом деревенском базаре,
    читать дальше

    где выбирали продукты для питании в экскурсии, гад нам всем купил вкусной самсы из тандырной, потом приехали в деревню у подножия горы, на которой находится глэмпинг. Познакомились с местными сторожилами, и отправились в путь, вдоль горного ручья в горы с осликом Аликом, который нес весь наш скраб. На привале разожгли костер и на казане приготовили совместно обед, очень вкусно! В горах по пути к пещере насобирали горной мяты и чабрец, который вкусно распили с чаем! Потом двинулись к глэмпингу (в нем есть все необходимое: туалет, душ, кондиционер, кровать), где приготовили фирменный плов, разожгли костер, полюбовались закатом, а утром наслаждались не менее чарующим рассветом! Подняться в 7 утра на рассвете в горы на самую высоту и насладиться утренним горным воздухом - бесценно! Потом гиды приготовили на казане яичницу на завтрак и чай, мы позавтракали, собрали весь скраб и спустились с гор в деревню, где нас ждала машина и меня по просьбе отвезли на Сиабский базар и помогли закупить чай, мяту, шиповник разные вкусняшки на сувениры))) потом меня со всем закупленным добром доставили в отель! все на высшем уровне!

    Экскурсия для активных и влюбленных в природу и и горные пейзажи))) за время экскурсии я побывалаЭкскурсия для активных и влюбленных в природу и и горные пейзажи))) за время экскурсии я побывалаЭкскурсия для активных и влюбленных в природу и и горные пейзажи))) за время экскурсии я побывалаЭкскурсия для активных и влюбленных в природу и и горные пейзажи))) за время экскурсии я побывалаЭкскурсия для активных и влюбленных в природу и и горные пейзажи))) за время экскурсии я побывалаЭкскурсия для активных и влюбленных в природу и и горные пейзажи))) за время экскурсии я побывалаЭкскурсия для активных и влюбленных в природу и и горные пейзажи))) за время экскурсии я побывалаЭкскурсия для активных и влюбленных в природу и и горные пейзажи))) за время экскурсии я побывала
  • К
    Ксения
    29 ноября 2025
    Семь озёр - из Самарканда и обратно (всё включено)
    Отличная экскурсия в горный Таджикистан, очень красивые места, которые хочется посетить еще раз, вкусный обед, входящий в экскурсию, с местной
    читать дальше

    кухней, также зашли на базар, где закупались очень вкусными фруктами, а гид все время поездки был с нами и рассказывал завораживающие истории, как историю страны, так и о местной культуре и традициях в наше время, отвечал на все возникающие у нас вопросы, сразу видно, что гид действительно знает историю и то о чем говорит, и при этом не было ничего лишнего, что отвлекало бы от красивой природы, также был опытный водитель, с которым абсолютно не страшно было ехать по серпантину высоко в горах

    Отличная экскурсия в горный Таджикистан, очень красивые места, которые хочется посетить еще раз, вкусный обед, входящийОтличная экскурсия в горный Таджикистан, очень красивые места, которые хочется посетить еще раз, вкусный обед, входящийОтличная экскурсия в горный Таджикистан, очень красивые места, которые хочется посетить еще раз, вкусный обед, входящийОтличная экскурсия в горный Таджикистан, очень красивые места, которые хочется посетить еще раз, вкусный обед, входящийОтличная экскурсия в горный Таджикистан, очень красивые места, которые хочется посетить еще раз, вкусный обед, входящий
  • Е
    Екатерина
    28 ноября 2025
    Хафткул: семь удивительных озёр
    Огромное спасибо за потрясающую экскурсию! Наполнение экскурсии очень интересное, все организовано очень грамотно, посетили все 7 озер, до всех добирались
    читать дальше

    очень комфортно, на машине. Огромное спасибо за такой приятный пикник, дыня и лепешка - это лучшее сочетание! Красоту мест, в которых мы побывали, невозможно описать словами, там надо побывать и увидеть всё своими глазами!

  • А
    Александр
    25 ноября 2025
    Из Самарканда - к перевалу Тахтакарача, древнему городу Шахрисабз и горам Мираки
    Очень понравилась экскурсия! Елена рассказывает легко, с юмором. Особо отметили профессионализм, доброжелательность, глубокое знание материала.
    Одно удовольствие слушать грамотного гида!
    Спасибо огромное организаторам за такую экскурсию!
  • А
    Андрей
    24 ноября 2025
    Из Самарканда - в группе к перевалу Тахтакарача, древнему городу Шахрисабз и горам Мираки
    Прекрасная организация, комфортная машина, очень много интересной информации, рекомендую!
  • Е
    Елена
    20 ноября 2025
    Из Самарканда - к перевалу Тахтакарача, древнему городу Шахрисабз и горам Мираки
    Мы очень довольны поездкой с гидом Бахтийором!
    Он очень хорошо говорит по русски, очень много знает!
    Приехал на 20 минут Панине забрать
    читать дальше

    нас из отеля!
    У него прекрасный автомобиль, чистейший снаружи и внутри!
    Бахтийор был очень внимателен! Приготовил нам воды, выполнял все пожелания!
    Накормил в очень аутентичном кафе национальной кухни. Было очень вкусно и очень очень не дорого.
    Мы узнали много нового и про историю Узбекистана и про уклад жизни, и про культуру…
    Поездка насыщенная! Но стоит потраченного времени.
    В горах Miraki открыли в этом году подьемник. Новейший, удобный, наверху супер виды!
    Спасибо большое за путешествие!

    Мы очень довольны поездкой с гидом Бахтийором!Мы очень довольны поездкой с гидом Бахтийором!Мы очень довольны поездкой с гидом Бахтийором!Мы очень довольны поездкой с гидом Бахтийором!Мы очень довольны поездкой с гидом Бахтийором!Мы очень довольны поездкой с гидом Бахтийором!Мы очень довольны поездкой с гидом Бахтийором!Мы очень довольны поездкой с гидом Бахтийором!Мы очень довольны поездкой с гидом Бахтийором!Мы очень довольны поездкой с гидом Бахтийором!
  • Т
    Татьяна
    18 ноября 2025
    Хафткул: семь удивительных озёр
    С экскурсией нам очень повезло. Именно в этот день выпал снег в горах. И мы увидели потрясающий контраст – от
    читать дальше

    теплой погоды внизу до морозной и снежной на седьмом озере. Природа, озера, горы - все безумно красиво, это действительно стоит посмотреть. Отдельное спасибо нашему гиду Эркину, который великолепно вел экскурсию, не забивал голову лишней информацией, показал горные деревни в Таджикистане, купил нам вкусную дыню и лепешку. А какой он фотограф! Просто профессионал! Также большое спасибо водителю, с которым горный серпантин я почти и не заметила, хотя меня до этого укачивало всегда. Но не в этот раз! Экскурсию однозначно рекомендую.

    С экскурсией нам очень повезло. Именно в этот день выпал снег в горах. И мы увиделиС экскурсией нам очень повезло. Именно в этот день выпал снег в горах. И мы увиделиС экскурсией нам очень повезло. Именно в этот день выпал снег в горах. И мы увиделиС экскурсией нам очень повезло. Именно в этот день выпал снег в горах. И мы увиделиС экскурсией нам очень повезло. Именно в этот день выпал снег в горах. И мы увиделиС экскурсией нам очень повезло. Именно в этот день выпал снег в горах. И мы увиделиС экскурсией нам очень повезло. Именно в этот день выпал снег в горах. И мы увиделиС экскурсией нам очень повезло. Именно в этот день выпал снег в горах. И мы увидели
  • Д
    Диана
    16 ноября 2025
    Долина демонов - поездка в горы Самарканда
    Были в октябре на экскурсии. Нам все понравилось, гид Фируз очень интересно рассказывал о местном быте и местах куда мы заезжали.
    Так же хочется отметить очень вкусный обед с невероятно красивым видом! Спасибо!
    Были в октябре на экскурсии. Нам все понравилось, гид Фируз очень интересно рассказывал о местном быте и местах куда мы заезжалиБыли в октябре на экскурсии. Нам все понравилось, гид Фируз очень интересно рассказывал о местном быте и местах куда мы заезжалиБыли в октябре на экскурсии. Нам все понравилось, гид Фируз очень интересно рассказывал о местном быте и местах куда мы заезжалиБыли в октябре на экскурсии. Нам все понравилось, гид Фируз очень интересно рассказывал о местном быте и местах куда мы заезжалиБыли в октябре на экскурсии. Нам все понравилось, гид Фируз очень интересно рассказывал о местном быте и местах куда мы заезжалиБыли в октябре на экскурсии. Нам все понравилось, гид Фируз очень интересно рассказывал о местном быте и местах куда мы заезжали
  • А
    Андрей
    15 ноября 2025
    Долина демонов - поездка в горы Самарканда
    Отлично провели время! Экскурсия была очень интересная, живописная, познавательная. Получили множество интереснейшей информации о истории, жизни и быте Самарканда и Узбекистана. Путешествие прошло на комфортном автомобиле. Посетили красивейшие локации, поели уникальные блюда. Огромное спасибо! Рекомендую Всем!!!
    Отлично провели время! Экскурсия была очень интересная, живописная, познавательная. Получили множество интереснейшей информации о истории, жизниОтлично провели время! Экскурсия была очень интересная, живописная, познавательная. Получили множество интереснейшей информации о истории, жизни
  • Е
    Егор
    14 ноября 2025
    Из Самарканда - к перевалу Тахтакарача, древнему городу Шахрисабз и горам Мираки
    Интересно и незабываемо провели день. Попробовали вкусного блюда из мяса баранины. Гид Владислав рассказывал очень заманчиво с особой подачей материалов.
    читать дальше

    Машина была очень комфортная и чистая. Водитель вел машину аккуратно и был асс. Рекомендуем данную экскурсию и организатора за проделанную работу👍

  • Д
    Давид
    11 ноября 2025
    Из Самарканда - к перевалу Тахтакарача, древнему городу Шахрисабз и горам Мираки
    Отличная экскурсия! Интересно и доступно познакомил с Шахрисабзом: его историей, культурой и природой! Спасибо огромное организаторам! Грамотный и компетентный экскурсовод Далер сопровождал нас
  • С
    Светлана
    10 ноября 2025
    Из Самарканда - в узбекскую Швейцарию
    Путешествие было замечательным, экскурсия интересная и насыщенная. Дорога в Заамин с рассказом гида, остановками в интереснейших местах, показалось совсем коротенькой,
    читать дальше

    хотя провели весь день, созерцая заснеженные горные вершины,"лунные поверхности", отведали сладкой и ароматнейшей клубники, горячую лепешку и прошлись по парящему между ущельями мосту, вдыхая горный воздух в открытом ресторанчике отведали мантышки, и фруктовый чай, с высоты 2490,6 метров спустились по канатной дороге, обняли и загадали желание у "Дедушки ореха", в Самарканд вернулись довольными и счастливыми. Спасибо нашему гиду Фирузу, за увлекательное путешествие и погружение в историю.

  • И
    Ибрагим
    10 ноября 2025
    Хафткул: семь удивительных озёр
    Отличная экскурсия, комфортный маршрут и, ого, быстрый проход через границу! Мы были вдвоём. На границе автомобиль меняется.
    Организатор и гид надёжные,
    читать дальше

    внимательные и доброжелательные люди, ответят на любой вопрос, позаботятся о вашем комфорте.
    Озера очень туристическое место, но нам удавалось поймать красивые видовые стоянки в одиночестве, вероятно за счет раннего выезда. Выезжали в 8:00, ниже уже писали, что лучше выезжать не позднее этого времени, присоединяемся и подтверждаем. До 7 озера мы доехали на машине(!), видели как некоторые шли до него пешком, не очень приятный маршрут из-за пыльной дороги и подъёма. Плюс на самом 7 озере есть тропинка, очень советуем прогуляться по ней, в конце открываются красивые горные вершины. И можно посидеть на камне, выдохнуть и подышать этим чудесным воздухом.

    Если есть возможность, обязательно посетите! Горный воздух, величие природы стоят того.

  • М
    Марина
    9 ноября 2025
    Долина демонов - поездка в горы Самарканда
    Прекрасная экскурсия с потрясающим гидом Фирузом! Мы сменили так много разных локаций, что впечатлений и фото после поездки миллион!
    Прекрасная экскурсия с потрясающим гидом Фирузом! Мы сменили так много разных локаций, что впечатлений и фото после поездки миллион!Прекрасная экскурсия с потрясающим гидом Фирузом! Мы сменили так много разных локаций, что впечатлений и фото после поездки миллион!Прекрасная экскурсия с потрясающим гидом Фирузом! Мы сменили так много разных локаций, что впечатлений и фото после поездки миллион!Прекрасная экскурсия с потрясающим гидом Фирузом! Мы сменили так много разных локаций, что впечатлений и фото после поездки миллион!Прекрасная экскурсия с потрясающим гидом Фирузом! Мы сменили так много разных локаций, что впечатлений и фото после поездки миллион!
  • Ю
    Юлия
    9 ноября 2025
    Хафткул: семь удивительных озёр
    Если сомневаетесь, не сомневайтесь!!! Ехать, ехать, ехать! Обязательно!!! У нас было 2 дня в Сараканде, но все основное в городе
    читать дальше

    обошли за день и решили попробовать заглянуть в Таджикистан, раз оказались рядом! Организация прекрасная, Эркин забрал на идеально чистом авто в отеле, захватил по пути свежейших лепешек, классную дыню-‘старушку’(каких нет в России) и виноград, провал через границу быстро и легко, все сотрудники его знают и любят, в Таджикистане пересели в автомобиль у местному водителю и погнали в горы! После золотого рудника, началась сказка! Виды просто завораживающие и непередаваемые! Каждое озеро по-своему уникальное и неповторимое! Эркин на каждой локации делал потрясающие фото и видео лучше любых профессиональных фотографов) по пути несколько горных деревень, где, кажется, время остановилось и нет никакой связи с современной реальностью, такую аутентичность не просто найти. На обратном пути сделали остановку на перекус, фрукты с лепешкой это шедеврально вкусно, больше ничего не нужно, дополнительную еду можно брать только если раздать местной детворе (но только не химозные конфеты). В общем, вся поездка это супер перезагрузка для мозга и наисладчайшая услада для глаз! Огромная благодарность нашему водителю Бибиджону и Эркину, который всю дорогу рассказывал потрясающе интересные истории!!!

  • I
    IRINA
    8 ноября 2025
    Из Самарканда - к перевалу Тахтакарача, древнему городу Шахрисабз и горам Мираки
    Когда вы впервые приезжаете в новую страну и исследуете её культуру, очень важно кто будет вашим проводником на тропе открытий.
    читать дальше

    Нам невероятно повезло с организатором тура и, конечно с нашим гидом. Сердечное спасибо Сардору за профессионализм, эрудицую и тактичность. Впечатления о стране складываются не только по её богатой истории или жипописному ландшафту, главное-люди которые живую на этой земле. И вот именно в этом путешествии одним из важных открытий для меня была удивительная доброта, искренность и открытость этих людей. Так мы не только были слушателями и созерцателями истории, но и её вовлеченными участниками. На Миракском водохранилище мы, например, покружили с местными отдыхающими в танце -нас просто пригласили, потом тоже просто и улучайно угостили вкуснейшим пловом. Здесь щедрость и вежливость - норма. Словом, это путешествие вошло в мою сердечную копилку) Благодарю!

  • I
    IRINA
    7 ноября 2025
    Хафткул: семь удивительных озёр
    Если ваше сердце стремится в горы, то пропустить Фанские, вы точно не сможете, ведь на этой экскурсии за каждым новым
    читать дальше

    поворотом эксклюзивный бонус-неповторимое по своей красоте озеро. И таких чудес -семь! Так и не смогла выбрать фаворита, ведь каждое зачаровывает по-своему. Но обаяние этого места не только в природе. Проезжая горные деревни мы ловили добрые и приветливые взляды местных жителей, которые то и дело желали нам хорошей дороги, и хоть обращение было не на русском языке, но язык Добра и искренности понятен каждому. Сердечно благодарю организатора и лично гида Эркина, а также нашего искусного водителя за то, что они были проводниками в мир горных чудес. Хочу отметить безупречный уровень организации этого тура. Благодарю!

  • Е
    Екатерина
    6 ноября 2025
    Хафткул: семь удивительных озёр
    Благодарим Аврама за прекрасно организованную экскурсию. Мы сомневались ехать или нет, несмотря на то, что экскурсия была забронирована, тк очень
    читать дальше

    испортилась погода: было холодно и шел снег. Аврам привёл доводы и убедил нас поехать, за что выражаем огромную благодарность. Мы получили потрясающие эмоции, яркое солнце и море впечатлений.
    Особенно хочется отметить и поблагодарить Собира, который встретил нас на границе Таджикистана и рассказал о своей стране. Такой интеллигентный, воспитанный и очень внимательный мужчина) Аккуратно вел машину, уточнял о нашем самочувствии, а главное рассказал много всего интересного о Таджикистане и ответил на все наши вопросы. Спасибо еще раз, это был потрясающий день.
    П. с. Аврам помог нам вернуться в Ташкент на Афросиабе, купив билет на поезд за 2 часа до его отправления. Ехали с комфортом и теплыми воспоминаниями о замечательно проведённом дне.

    Благодарим Аврама за прекрасно организованную экскурсию. Мы сомневались ехать или нет, несмотря на то, что экскурсияБлагодарим Аврама за прекрасно организованную экскурсию. Мы сомневались ехать или нет, несмотря на то, что экскурсияБлагодарим Аврама за прекрасно организованную экскурсию. Мы сомневались ехать или нет, несмотря на то, что экскурсияБлагодарим Аврама за прекрасно организованную экскурсию. Мы сомневались ехать или нет, несмотря на то, что экскурсия

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Река Заравшан»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самарканде
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Семь озёр - из Самарканда и обратно (всё включено)
  2. Из Самарканда - в группе к перевалу Тахтакарача, древнему городу Шахрисабз и горам Мираки
  3. Долина демонов - поездка в горы Самарканда
  4. Треккинг в Самарканде с ночёвкой в глэмпинге
  5. Из Самарканда - к перевалу Тахтакарача, древнему городу Шахрисабз и горам Мираки
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Площадь Регистан
  2. Самое главное
  3. Сиабский Базар
  4. Мечеть Биби-Ханым
  5. Некрополь Шахи Зинда
  6. Обсерватория Улугбека
  7. Восточный базар
  8. Захоронение святого Даниил
  9. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в декабре 2025
Сейчас в Самарканде в категории "Река Заравшан" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 98 до 288 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 295 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Самарканде (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2025 год по теме «Река Заравшан», 295 ⭐ отзывов, цены от $98. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль