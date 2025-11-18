читать дальше

где выбирали продукты для питании в экскурсии, гад нам всем купил вкусной самсы из тандырной, потом приехали в деревню у подножия горы, на которой находится глэмпинг. Познакомились с местными сторожилами, и отправились в путь, вдоль горного ручья в горы с осликом Аликом, который нес весь наш скраб. На привале разожгли костер и на казане приготовили совместно обед, очень вкусно! В горах по пути к пещере насобирали горной мяты и чабрец, который вкусно распили с чаем! Потом двинулись к глэмпингу (в нем есть все необходимое: туалет, душ, кондиционер, кровать), где приготовили фирменный плов, разожгли костер, полюбовались закатом, а утром наслаждались не менее чарующим рассветом! Подняться в 7 утра на рассвете в горы на самую высоту и насладиться утренним горным воздухом - бесценно! Потом гиды приготовили на казане яичницу на завтрак и чай, мы позавтракали, собрали весь скраб и спустились с гор в деревню, где нас ждала машина и меня по просьбе отвезли на Сиабский базар и помогли закупить чай, мяту, шиповник разные вкусняшки на сувениры))) потом меня со всем закупленным добром доставили в отель! все на высшем уровне!