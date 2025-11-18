Индивидуальная
Семь озёр - из Самарканда и обратно (всё включено)
Увидеть волшебные озёра Таджикистана и сравнить уклад жизни двух соседних народов
Из Самарканда - к перевалу Тахтакарача
Уникальная возможность посетить перевал Тахтакарача, исторический Шахрисабз и горы Мираки. Ощутите атмосферу Узбекистана за один день
Долина демонов - поездка в горы Самарканда
Погрузитесь в мистическую атмосферу Самарканда, узнайте легенды о битвах ангелов и демонов, насладитесь вкуснейшей бараниной
Треккинг в Самарканде с ночёвкой
Откройте для себя уникальный треккинг в Самарканде: горы, деревенская жизнь и ночёвка в глэмпинге. Это незабываемое приключение ждёт вас
Из Самарканда - к перевалу Тахтакарача, древнему городу Шахрисабз и горам Мираки
Рассмотреть уникальные исторические памятники среди скалистых вершин и горных родников
Из Самарканда - в узбекскую Швейцарию
Отправиться в Зааминский национальный парк и полюбоваться фантастическими пейзажами
Лучший выборХафткул: семь удивительных озёр
На западе Таджикистана, в ущелье реки Шинг, находится природный комплекс Хафткул. Путешествие на комфортабельном транспорте к семи уникальным озёрам
Путешествие в заповедник из Самарканда
Отправляйтесь в Зарафшанский заповедник на встречу с природой и животными. Вдохновляющие виды, пикник и фотосессия ждут вас
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана18 ноября 2025Хафткул: семь удивительных озёрДата посещения: 18 ноября 2025Экскурсия замечальная, очень яркая и красочная!
Эркин душевный и искренний человек, всё рассказал, показал и ответил на все интересующие вопросы. Кроме того, сделал фото, подсказывал лучшие места
Обязательно к посещению!!!
- ЛЛюбовь28 апреля 2025Из Самарканда - к перевалу Тахтакарача, древнему городу Шахрисабз и горам МиракиДата посещения: 28 апреля 2025Спасибо за экскурсию.Очень все понравилось.
- ННастя7 декабря 2025Экскурсия для активных и влюбленных в природу и и горные пейзажи))) за время экскурсии я побывала на старом деревенском базаре,
- ККсения29 ноября 2025Отличная экскурсия в горный Таджикистан, очень красивые места, которые хочется посетить еще раз, вкусный обед, входящий в экскурсию, с местной
- ЕЕкатерина28 ноября 2025Огромное спасибо за потрясающую экскурсию! Наполнение экскурсии очень интересное, все организовано очень грамотно, посетили все 7 озер, до всех добирались
- ААлександр25 ноября 2025Очень понравилась экскурсия! Елена рассказывает легко, с юмором. Особо отметили профессионализм, доброжелательность, глубокое знание материала.
Одно удовольствие слушать грамотного гида!
Спасибо огромное организаторам за такую экскурсию!
- ААндрей24 ноября 2025Прекрасная организация, комфортная машина, очень много интересной информации, рекомендую!
- ЕЕлена20 ноября 2025Мы очень довольны поездкой с гидом Бахтийором!
Он очень хорошо говорит по русски, очень много знает!
Приехал на 20 минут Панине забрать
- ТТатьяна18 ноября 2025С экскурсией нам очень повезло. Именно в этот день выпал снег в горах. И мы увидели потрясающий контраст – от
- ДДиана16 ноября 2025Были в октябре на экскурсии. Нам все понравилось, гид Фируз очень интересно рассказывал о местном быте и местах куда мы заезжали.
Так же хочется отметить очень вкусный обед с невероятно красивым видом! Спасибо!
- ААндрей15 ноября 2025Отлично провели время! Экскурсия была очень интересная, живописная, познавательная. Получили множество интереснейшей информации о истории, жизни и быте Самарканда и Узбекистана. Путешествие прошло на комфортном автомобиле. Посетили красивейшие локации, поели уникальные блюда. Огромное спасибо! Рекомендую Всем!!!
- ЕЕгор14 ноября 2025Интересно и незабываемо провели день. Попробовали вкусного блюда из мяса баранины. Гид Владислав рассказывал очень заманчиво с особой подачей материалов.
- ДДавид11 ноября 2025Отличная экскурсия! Интересно и доступно познакомил с Шахрисабзом: его историей, культурой и природой! Спасибо огромное организаторам! Грамотный и компетентный экскурсовод Далер сопровождал нас
- ССветлана10 ноября 2025Путешествие было замечательным, экскурсия интересная и насыщенная. Дорога в Заамин с рассказом гида, остановками в интереснейших местах, показалось совсем коротенькой,
- ИИбрагим10 ноября 2025Отличная экскурсия, комфортный маршрут и, ого, быстрый проход через границу! Мы были вдвоём. На границе автомобиль меняется.
Организатор и гид надёжные,
- ММарина9 ноября 2025Прекрасная экскурсия с потрясающим гидом Фирузом! Мы сменили так много разных локаций, что впечатлений и фото после поездки миллион!
- ЮЮлия9 ноября 2025Если сомневаетесь, не сомневайтесь!!! Ехать, ехать, ехать! Обязательно!!! У нас было 2 дня в Сараканде, но все основное в городе
- IIRINA8 ноября 2025Когда вы впервые приезжаете в новую страну и исследуете её культуру, очень важно кто будет вашим проводником на тропе открытий.
- IIRINA7 ноября 2025Если ваше сердце стремится в горы, то пропустить Фанские, вы точно не сможете, ведь на этой экскурсии за каждым новым
- ЕЕкатерина6 ноября 2025Благодарим Аврама за прекрасно организованную экскурсию. Мы сомневались ехать или нет, несмотря на то, что экскурсия была забронирована, тк очень
