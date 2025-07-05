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Ночной Самарканд - на микроавтобусе

Промчитесь по Самарканду в ночное время, чтобы увидеть величественные памятники и архитектурные шедевры, которые раскрываются в новом свете
Экскурсия на микроавтобусе по ночному Самарканду подарит незабываемые впечатления.

Посетители увидят мавзолей Амира Темура, площадь Регистан, обсерваторию Улугбека и другие знаковые места. Остановки на маршруте позволят насладиться видами и узнать интересные
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факты о городе.

В программе также предусмотрены посещения культурных и исторических объектов, таких как театр оперы и балета и «Вечный город». В стоимость включены все услуги, что делает путешествие комфортным и доступным

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальный ночной маршрут
  • 🚍 Комфортное передвижение на микроавтобусе
  • 🏛 Посещение знаковых достопримечательностей
  • 🎭 Культурные и исторические объекты
  • 🔭 Визит в обсерваторию Улугбека
  • 💡 Интересные факты и истории
  • 🎆 Завораживающие виды ночного города
Ночной Самарканд - на микроавтобусе
Ночной Самарканд - на микроавтобусе
Ночной Самарканд - на микроавтобусе
Ближайшие даты:
5
июл8
июл12
июл15
июл19
июл22
июл26
июл
Время начала: 18:30

Что можно увидеть

  • Мавзолей Амира Темура
  • Площадь Регистан
  • Обсерватория Улугбека
  • Театр оперы и балета имени Хамида Алимджана
  • Хокимият
  • Университетский бульвар
  • Вечный город
  • Аэропорт Самарканда

Описание экскурсии

  • Мавзолей Амира Темура. Вы изучите древнюю архитектуру и узнаете об исторической значимости этого места.
  • Памятник Амиру Темуру — символ величия и мощи.
  • Театр оперы и балета имени Хамида Алимджана. Это не просто архитектурное чудо, но и культурный центр.
  • Хокимият (мэрия) — здание в стиле модернизм (советский брутализм).
  • Университетский бульвар. Здесь вы увидите первый Русско-китайский банк, дом губернатора, Алексеевский собор и институт Конфуция.
  • «Вечный город». Сделаем остановку для прогулки по современному комплексу с поющими фонтанами.
  • Обсерватория Улугбека. Вас ждёт вечерний визит в историческое место астрономических исследований.
  • Смотровая площадка с великолепным видом на мечеть Биби Ханум.
  • Аэропорт Самарканда. Покажем вам необычное ночное оформление аэровокзала.
  • Площадь Регистан. Вы полюбуетесь подсветкой и, если получится, увидите лазерное шоу. Здесь наша экскурсия завершится.

Вы узнаете:

  • Где в Самарканде находится «русский город» и когда он появился.
  • Почему здание оперы и балета сделано в виде трактора.
  • Что изображено на аэропорту.
  • Как работает обсерватория Улугбека.
  • Какое здание снесли, чтобы открыть вид на фасад Русско-китайского банка.
  • И многое другое.

Организационные детали

  • Поедем на Hyundai Starex или Mercedes Sprinter в зависимости от количества человек.
  • Программа будет интересна взрослым и детям с 14 лет.
  • В стоимость всё включено.
  • Остановки будут у памятника Амиру Темуру, Русско-китайского банка, обсерватории Улугбека, «Вечного города», аэропорта и площади Регистан.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

во вторник и субботу в 18:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У мавзолея Гур-Эмир
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 18:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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