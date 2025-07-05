Экскурсия на микроавтобусе по ночному Самарканду подарит незабываемые впечатления.
Посетители увидят мавзолей Амира Темура, площадь Регистан, обсерваторию Улугбека и другие знаковые места. Остановки на маршруте позволят насладиться видами и узнать интересные
Посетители увидят мавзолей Амира Темура, площадь Регистан, обсерваторию Улугбека и другие знаковые места. Остановки на маршруте позволят насладиться видами и узнать интересные
7 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальный ночной маршрут
- 🚍 Комфортное передвижение на микроавтобусе
- 🏛 Посещение знаковых достопримечательностей
- 🎭 Культурные и исторические объекты
- 🔭 Визит в обсерваторию Улугбека
- 💡 Интересные факты и истории
- 🎆 Завораживающие виды ночного города
Что можно увидеть
- Мавзолей Амира Темура
- Площадь Регистан
- Обсерватория Улугбека
- Театр оперы и балета имени Хамида Алимджана
- Хокимият
- Университетский бульвар
- Вечный город
- Аэропорт Самарканда
Описание экскурсии
- Мавзолей Амира Темура. Вы изучите древнюю архитектуру и узнаете об исторической значимости этого места.
- Памятник Амиру Темуру — символ величия и мощи.
- Театр оперы и балета имени Хамида Алимджана. Это не просто архитектурное чудо, но и культурный центр.
- Хокимият (мэрия) — здание в стиле модернизм (советский брутализм).
- Университетский бульвар. Здесь вы увидите первый Русско-китайский банк, дом губернатора, Алексеевский собор и институт Конфуция.
- «Вечный город». Сделаем остановку для прогулки по современному комплексу с поющими фонтанами.
- Обсерватория Улугбека. Вас ждёт вечерний визит в историческое место астрономических исследований.
- Смотровая площадка с великолепным видом на мечеть Биби Ханум.
- Аэропорт Самарканда. Покажем вам необычное ночное оформление аэровокзала.
- Площадь Регистан. Вы полюбуетесь подсветкой и, если получится, увидите лазерное шоу. Здесь наша экскурсия завершится.
Вы узнаете:
- Где в Самарканде находится «русский город» и когда он появился.
- Почему здание оперы и балета сделано в виде трактора.
- Что изображено на аэропорту.
- Как работает обсерватория Улугбека.
- Какое здание снесли, чтобы открыть вид на фасад Русско-китайского банка.
- И многое другое.
Организационные детали
- Поедем на Hyundai Starex или Mercedes Sprinter в зависимости от количества человек.
- Программа будет интересна взрослым и детям с 14 лет.
- В стоимость всё включено.
- Остановки будут у памятника Амиру Темуру, Русско-китайского банка, обсерватории Улугбека, «Вечного города», аэропорта и площади Регистан.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
во вторник и субботу в 18:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У мавзолея Гур-Эмир
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 18:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 880 туристов
Мы занимаемся углублённым и разносторонним изучением истории Узбекистана. Но главная наша задача — сделать экскурсии максимально приятными. Все люди разные: кому-то хочется фотографий, кто-то любит историю, кому-то интересна гастрономия. Мы всем будем рады и сделаем ваш отдых незабываемым. Ждём вас с нетерпением в Узбекистане!Задать вопрос
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