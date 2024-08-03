Камни древности Сначала мы увидим волшебный камень. В его отверстии, очень напоминающем сердце, влюбленные оставляют свои пожелания. Те, у кого нет пары, загадывают её скорейшее обретение. Дальше нас ждёт серпантин древнего перевала Тахтакарача, который связывал крупнейшие города Самарканд и Шахрисабз. Когда Амир Темур стал правителем, для удобства перехода в его родной город Шахрисабз он приказал выложить эту узкую и крутую дорогу мрамором. На родине Тамерлана! Проехав перевал, мы окажемся на родине правителя, в Шахрисабзе. Возле руин Ак-Сарая, мы раскроем для вас историю единственного сохранившегося портала резиденции Амира Тимура. Покажем памятник Тамерлану и пятничную мечеть Кок-Гумбаз, а в комплексах Дору Саодат и Дору Тиловат вы осмотрите мечети и мавзолей отца Тамерлана, его сыновей и духовных наставников. Посетите склеп, в котором должны были похоронить правителя по его завещанию. И все это время вас будут сопровождать рассказы о знаменитых походах завоевателя с легендами о его жизни.

Традиционное блюдо тандыр-гушт

Находясь на перевале вы посетите известное заведение «Катта-Таш», где готовят блюдо, ради которого сюда приезжают со всех окрестностей. Уже более 100 лет лучший тандыр-гушт готовят именно здесь. Вас познакомят с интересной технологией приготовления одного из гастрономических символов Узбекистана. А после оцените вкус мяса, запеченного специальным образом в печи или углублении под землей. Важная информация: