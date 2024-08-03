В 90 км от Самарканда находится «зеленый», или «цветущий» город Шахрисабз, где родился великий полководец и правитель Тамерлан. Город, который впитал в себя дух самого Тимура.
Вы увидите единственный сохранившийся портал
Вы увидите единственный сохранившийся портал
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Камни древности Сначала мы увидим волшебный камень. В его отверстии, очень напоминающем сердце, влюбленные оставляют свои пожелания. Те, у кого нет пары, загадывают её скорейшее обретение. Дальше нас ждёт серпантин древнего перевала Тахтакарача, который связывал крупнейшие города Самарканд и Шахрисабз. Когда Амир Темур стал правителем, для удобства перехода в его родной город Шахрисабз он приказал выложить эту узкую и крутую дорогу мрамором. На родине Тамерлана! Проехав перевал, мы окажемся на родине правителя, в Шахрисабзе. Возле руин Ак-Сарая, мы раскроем для вас историю единственного сохранившегося портала резиденции Амира Тимура. Покажем памятник Тамерлану и пятничную мечеть Кок-Гумбаз, а в комплексах Дору Саодат и Дору Тиловат вы осмотрите мечети и мавзолей отца Тамерлана, его сыновей и духовных наставников. Посетите склеп, в котором должны были похоронить правителя по его завещанию. И все это время вас будут сопровождать рассказы о знаменитых походах завоевателя с легендами о его жизни.
Традиционное блюдо тандыр-гушт
Находясь на перевале вы посетите известное заведение «Катта-Таш», где готовят блюдо, ради которого сюда приезжают со всех окрестностей. Уже более 100 лет лучший тандыр-гушт готовят именно здесь. Вас познакомят с интересной технологией приготовления одного из гастрономических символов Узбекистана. А после оцените вкус мяса, запеченного специальным образом в печи или углублении под землей. Важная информация:
- Индивидуальная авто-пешеходная экскурсия с русскоязычным и сертифицированным гидом для 1- 4 человек.
- Оплата за входные билеты на памятниках и питание не входят в стоимость экскурсии (Общая стоимость билетов от 12 до 15$ с человека и питание от 10$ с человека).
- Поездка обычно проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером Chevrolet Cobalt/Lacetti или микроавтобусе Hyundai Starex. Мы заберём вас из отеля/вокзала/аэропорта и после экскурсии отвезём обратно.
Мы всегда можем подкорректировать маршрут по вашему желанию.
Ежедневно по договорённости
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горы и природу Шахрисабза
- Остатки резиденции Ак-Сарай
- Комплексы Дорус-Саодат и Дорут-Тилляват
- Склеп Амира Тимура
- Соборная мечеть Кок-Гумбаз
Что включено
- Индивидуальная авто-пешеходная экскурсия с русскоязычным и сертифицированным гидом для 1 - 4 человек
- Поездка обычно проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером Chevrolet Cobalt/Lacetti или микроавтобусе Hyundai Starex. Мы заберём вас из отеля/вокзала/аэропорта и после экскурсии отвезём обратно.
- Бутылочка минеральной воды каждому путешественнику
Что не входит в цену
- Оплата за входные билеты на памятниках и питание не входят в стоимость экскурсии (Общая стоимость билетов от 12 до 15$ с человека и питание от 10$ с человека)
Место начала и завершения?
Отель,вокзал, аэропорт или место по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договорённости
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- 1. Индивидуальная авто-пешеходная экскурсия с русскоязычным и сертифицированным гидом для 1 - 4 человек
- 2. Оплата за входные билеты на памятниках и питание не входят в стоимость экскурсии (Общая стоимость билетов от 12 до 15$ с человека и питание от 10$ с человека)
- 3. Поездка обычно проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером Chevrolet Cobalt/Lacetti или микроавтобусе Hyundai Starex. Мы заберём вас из отеля/вокзала/аэропорта и после экскурсии отвезём обратно
- 4. Мы всегда можем подкорректировать маршрут по вашему желанию
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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