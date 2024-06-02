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Всего 2 дня в горах Узбекистана вдали от туристических маршрутов — и вы словно проживёте другую жизнь В первый день вас ждут высокогорные перевалы и плато, а также прогулка по атмосферному селу с водяной мельницей и мини-ГЭС.



Второй день начнём с выпаса скота вместе с пастухами! Вы проникнетесь образом жизни «философов гор» и по-новому взглянете на пейзажи.