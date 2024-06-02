Всего 2 дня в горах Узбекистана вдали от туристических маршрутов — и вы словно проживёте другую жизнь В первый день вас ждут высокогорные перевалы и плато, а также прогулка по атмосферному селу с водяной мельницей и мини-ГЭС.
Второй день начнём с выпаса скота вместе с пастухами! Вы проникнетесь образом жизни «философов гор» и по-новому взглянете на пейзажи.
Второй день начнём с выпаса скота вместе с пастухами! Вы проникнетесь образом жизни «философов гор» и по-новому взглянете на пейзажи.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
День 1
- Наш путь пройдёт через два перевала по крутой и красивой дороге, он займёт 5 часов. Первый перевал — Тахта Карача на высоте 1610 метров. Вы увидите место, где снимали фильм с Гойко Митичем, горный базар и Плато демонов. А второй перевал ещё живописней! Здесь вы полюбуетесь водохранилищем и красными горами.
- Обед в горном селе Гелон. На высоте 2300 м вы подкрепитесь блюдами национальной кухни, после чего исследуете само село с его водяной мельницей, мини-ГЭС, мастерской кузнеца и домом художника.
- Ужин. Вечером вы поужинаете с местными жителями (при желании поучаствуете в приготовлении еды).
День 2
Рано утром, примерно в 8 часов, отправимся перегонять скот вместе с пастухами. До обеда будем пасти животных на пастбище в горах. Завтрак и обед будем готовить сами. После обеда спустимся с гор и поедем обратно в Самарканд.
Организационные детали
- Тур несложный, особой физической подготовки для участия не требуется
- Его проведу я или другой гид из нашей команды
- Возвращение во второй день около 16:00
В стоимость входит:
- Питание — завтрак, два обеда и один ужин (картошка с мясом казан-кебаб, плов, манты и т. д.)
- Транспорт от и до вашего отеля (седан Chevrolet)
- Услуги гида на два дня
- Ночлег в доме у местных жителей
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шодиер — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 2570 туристов
Добрый день! Меня зовут Шодиер, я родился и вырос в городе Самарканд. Работаю гидом уже 7 лет и очень люблю свою профессию. Люблю легенды и историю моей родины. Работаю с командой гидов. Мы с радостью поделимся этой любовью и знаниями с вами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
L
Lydia
2 июня 2024
Очень аутентичная деревня, погружение в другой мир. Она была закрыта к посещению до 2018.
Живописные пейзажи, веселая компания и вкусная еда.
И плюсом мы посетили дополнительные места по дороге, которые не планировали и покатались на корабле по водохранилищу.
Рекомендую
Живописные пейзажи, веселая компания и вкусная еда.
И плюсом мы посетили дополнительные места по дороге, которые не планировали и покатались на корабле по водохранилищу.
Рекомендую
Н
Никита
26 мар 2024
Отличная экскурсия, много красивых мест. Проживание в хорошей семье, хорошо кормят. Гиды показали и провели во все дополнительные интересующие нас места, как по дороге к селу, так и в селе:
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