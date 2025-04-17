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виды, и там есть много точек, где можно купить воды и отдохнуть в тени. На вход в пещеру была очередь, я так поняла, что это стандартное явление, поскольку это место популярно у населения. Внутри пещеры имам читает молитву и рассказывает историю про царя Давида. Маленький дисклеймер — будьте осторожны, если у вас есть страх замкнутых пространств — в