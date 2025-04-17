Экскурсии по пещерам Самарканда

Найдено 3 экскурсии в категории «Пещеры» в Самарканде на русском языке, цены от $60. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Пещера Хазрата Дауда: священное и живописное место в горах
На машине
4 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Пещера Хазрата Дауда: историческое и природное наследие Самарканда
Откройте для себя красоту и духовность пещеры Хазрата Дауда, погрузитесь в мир древних легенд и невероятных пейзажей
«Затем начнётся спуск к пещере Хазрата Дауда, куда ведёт лестница из 200 ступеней»
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:00
$65 за всё до 3 чел.
Пещера легендарного царя Давида
5 часов
3 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Пещера легендарного царя Давида
Начало: У вашего отеля
«Я встречу вас у вашего отеля, и мы отправимся в легендарную пещеру Хазрат-Дауд — одну из самых посещаемых святых мест Самарканда»
1 мая в 09:00
3 мая в 09:00
$60 за человека
2000 ступеней в пещеру к Святому Давиду-Хазрати Довуд
5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
2000 ступеней в пещеру к Святому Давиду-Хазрати Довуд
Начало: Ваш отель
«от города, у подножия гор, расположена уникальная пещера Хазрата Дауда (Святого Давида), которая находится на каменистом склоне»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$67 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Саша
    17 апреля 2025
    Пещера Хазрата Дауда: священное и живописное место в горах
    Роскошная экскурсия!!! Было очень классно провести это время с Ойбеком,нам вс дорогу рассказывали про Узбекстан! Классный путь,всем советуем. Добирались до пещеры по ступенькам вверх,отличный путь для паломников. В самой пещере ощущается что-то звенящее и чистое. Всем советуем.
  • Е
    Елена
    14 апреля 2025
    Пещера Хазрата Дауда: священное и живописное место в горах
    Очень понравилась экскурсия. С нами ездил гид Нуритдин, много рассказывал, отвечал на все наши вопросы. Поднялся с нами до пещеры,
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    там тоже всё пояснял и показывал. Поднимались пешком, по жаре нелегко, стоит рассчитывать силы. Сверху потрясающие виды на горы и долину. На всём протяжении подъёма есть прилавки, у которых можно отдохнуть в тени, купить воду или головные уборы, если нужно.

    Очень понравилась экскурсия. С нами ездил гид Нуритдин, много рассказывал, отвечал на все наши вопросы. ПоднялсяОчень понравилась экскурсия. С нами ездил гид Нуритдин, много рассказывал, отвечал на все наши вопросы. ПоднялсяОчень понравилась экскурсия. С нами ездил гид Нуритдин, много рассказывал, отвечал на все наши вопросы. ПоднялсяОчень понравилась экскурсия. С нами ездил гид Нуритдин, много рассказывал, отвечал на все наши вопросы. Поднялся
  • Е
    Екатерина
    2 апреля 2025
    Пещера Хазрата Дауда: священное и живописное место в горах
    Невероятно красивое место духовной силы! Экскурсию проводил Нуриддин, интересно рассказывал и отвечал на все вопросы!
    Невероятно красивое место духовной силы!Невероятно красивое место духовной силы!
  • В
    Виктория
    5 мая 2023
    Пещера легендарного царя Давида
    У меня была индивидуальная экскурсия, с классным водителем и приятной в общении гидом. Поднимались мы пешком, с лестницы открываются красивые
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    виды, и там есть много точек, где можно купить воды и отдохнуть в тени. На вход в пещеру была очередь, я так поняла, что это стандартное явление, поскольку это место популярно у населения. Внутри пещеры имам читает молитву и рассказывает историю про царя Давида. Маленький дисклеймер — будьте осторожны, если у вас есть страх замкнутых пространств — в

  • О
    Ольга
    22 апреля 2023
    Пещера легендарного царя Давида
    Отличная экскурсия для тех, кому интересно узнать про мусульманские святые места. Полное погружение в местную паломническую среду - без всякого
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    шоу для туристов. Подъем к пещере на ослике добавляет колорита - можно наслаждаться великолепными горными видами. А ещё по окончании экскурсии гиды сводили меня в очень аутентичный ресторан с самаркандским пловом. Спасибо большое за добросовестную работу и душевную атмосферу ♥️

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Пещеры»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Пещера Хазрата Дауда: священное и живописное место в горах
  2. Пещера легендарного царя Давида
  3. 2000 ступеней в пещеру к Святому Давиду-Хазрати Довуд
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9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
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  2. Площадь Регистан
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  4. Сиабский Базар
  5. Некрополь Шахи Зинда
  6. Обсерватория Улугбека
  7. Восточный базар
  8. Захоронение святого Даниил
  9. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в апреле 2025
Сейчас в Самарканде в категории "Пещеры" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 67. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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