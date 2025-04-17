Индивидуальная
до 3 чел.
Пещера Хазрата Дауда: историческое и природное наследие Самарканда
Откройте для себя красоту и духовность пещеры Хазрата Дауда, погрузитесь в мир древних легенд и невероятных пейзажей
«Затем начнётся спуск к пещере Хазрата Дауда, куда ведёт лестница из 200 ступеней»
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:00
$65 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 1 чел.
Пещера легендарного царя Давида
Начало: У вашего отеля
«Я встречу вас у вашего отеля, и мы отправимся в легендарную пещеру Хазрат-Дауд — одну из самых посещаемых святых мест Самарканда»
1 мая в 09:00
3 мая в 09:00
$60 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
2000 ступеней в пещеру к Святому Давиду-Хазрати Довуд
Начало: Ваш отель
«от города, у подножия гор, расположена уникальная пещера Хазрата Дауда (Святого Давида), которая находится на каменистом склоне»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$67 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ССаша17 апреля 2025Роскошная экскурсия!!! Было очень классно провести это время с Ойбеком,нам вс дорогу рассказывали про Узбекстан! Классный путь,всем советуем. Добирались до пещеры по ступенькам вверх,отличный путь для паломников. В самой пещере ощущается что-то звенящее и чистое. Всем советуем.
- ЕЕлена14 апреля 2025Очень понравилась экскурсия. С нами ездил гид Нуритдин, много рассказывал, отвечал на все наши вопросы. Поднялся с нами до пещеры,
- ЕЕкатерина2 апреля 2025Невероятно красивое место духовной силы! Экскурсию проводил Нуриддин, интересно рассказывал и отвечал на все вопросы!
- ВВиктория5 мая 2023Пещера легендарного царя ДавидаУ меня была индивидуальная экскурсия, с классным водителем и приятной в общении гидом. Поднимались мы пешком, с лестницы открываются красивые
- ООльга22 апреля 2023Пещера легендарного царя ДавидаОтличная экскурсия для тех, кому интересно узнать про мусульманские святые места. Полное погружение в местную паломническую среду - без всякого
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Пещеры»
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