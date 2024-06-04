Главное о Самарканде: обзорная автоэкскурсия + традиционный обед в мини-группе

Самарканд радушно встречает гостей! Посетите знаковые места города, прогуляйтесь по базару и насладитесь традиционным пловом в мини-группе
Самарканд - город, где с радушием принимают гостей, рассказывают истории, угощают местными блюдами и влюбляют в Узбекистан! За 5 часов вы посетите самые известные места, прогуляетесь по колоритному базару, попробуете
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традиционный плов. Площадь Регистан - настоящая жемчужина Самарканда. Вы погуляете по территории, заглянете внутрь медресе Тилля-Кари, Шердор и Улугбека.

Мавзолей Гур-Эмир, построенный выдающимися персидскими зодчими по приказу Тамерлана в начале 14 века. Сиабский базар - крупнейший и старейший рынок Самарканда и всего Узбекистана. Некрополь Шахи-Зинда - памятник средневековой архитектуры. Мечеть Биби-Ханум конца 14 века. Обед в традиционном ресторане.

Вы посетите центр плова или национальный ресторан, чтобы прикоснуться к аутентичной самаркандской кухне, попробовать главное блюдо Узбекистана - ароматный плов - и узнать историю его появления

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  1. 📸 Уникальные фото на память
  2. 🏛 Посещение знаковых мест
  3. 🍽 Традиционный обед
  4. 🛍 Прогулка по базару
  5. 🚗 Комфортабельный транспорт
  6. 🗣 Профессиональный гид

Что можно увидеть

  • Площадь Регистан
  • Мавзолей Гур-Эмир
  • Сиабский базар
  • Некрополь Шахи-Зинда
  • Мечеть Биби-Ханум
Главное о Самарканде: обзорная автоэкскурсия + традиционный обед в мини-группе
Главное о Самарканде: обзорная автоэкскурсия + традиционный обед в мини-группе
Главное о Самарканде: обзорная автоэкскурсия + традиционный обед в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Площадь Регистан — это настоящая жемчужина Самарканда. Вы погуляете по территории, заглянете внутрь медресе Тилля-Кари, Шердор и Улугбека. Узнаете, когда и как появился этот архитектурный ансамбль и что на самом деле значит его название. А также сделаете эффектные фото с лучших ракурсов.
Мавзолей Гур-Эмир, построенный выдающимися персидскими зодчими по приказу Тамерлана в начале 14 века. Мы с вами обязательно пофотографируемся у входной арки, которую называют «Воротами в рай».
Сиабский базар. Крупнейший и старейший рынок Самарканда и всего Узбекистана. Здесь вы сможете попробовать местные фрукты и сухофрукты, закупиться сувенирами.
Некрополь Шахи-Зинда — памятник средневековой архитектуры. До наших дней на его территории сохранились уникальные мавзолеи времён Тамерлана.
Мечеть Биби-Ханум конца 14 века. По одной из версий она была воздвигнута по указу Тамерлана в честь его любимой жены Биби-Ханум, по другой — решение о строительстве приняла сама Биби-Ханум по случаю возвращения мужа из индийского похода.
Обед в традиционном ресторане. Вы посетите центр плова или национальный ресторан, чтобы прикоснуться к аутентичной самаркандской кухне, попробовать главное блюдо Узбекистана — ароматный плов — и узнать историю его появления.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном минивэне или автомобиле Chevrolet Captiva.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Что входит в стоимость:

  • Трансфер по программе.
  • Обед в центре плова.
  • Услуги профессионального гида.

Дополнительные расходы

Входные билеты – 14$ с человека.

ежедневно в 10:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€41
Дети до 12 лет€27
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Рядом с мавзолеем Гур-Эмира
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Екатерина
4 июня 2024
Я могу сказать, что я очень искушенная аудитория по части путешествий и экскурсий и многого обычно не жду. Но тут все было идеально. И глубина познаний гида (ответил на все
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мои миллион вопросов), и очень своевременный перерыв на плов, и классная прогулка по рынку и основным достопримечательностям. Особенно меня поразило то, что гид оказался классным фотографом и теперь у меня ещё и пачка супер-фото (прилагаю их к отзыву).
В общем экскурсию очень реклмендую. Очень удобно, что все расстояния преодолеваются на машине, где можно поить водички и укрыться от жары.

Я могу сказать, что я очень искушенная аудитория по части путешествий и экскурсий и многого обычноЯ могу сказать, что я очень искушенная аудитория по части путешествий и экскурсий и многого обычноЯ могу сказать, что я очень искушенная аудитория по части путешествий и экскурсий и многого обычноЯ могу сказать, что я очень искушенная аудитория по части путешествий и экскурсий и многого обычноЯ могу сказать, что я очень искушенная аудитория по части путешествий и экскурсий и многого обычноЯ могу сказать, что я очень искушенная аудитория по части путешествий и экскурсий и многого обычно

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