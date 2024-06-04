Что вас ожидает

Площадь Регистан — это настоящая жемчужина Самарканда. Вы погуляете по территории, заглянете внутрь медресе Тилля-Кари, Шердор и Улугбека. Узнаете, когда и как появился этот архитектурный ансамбль и что на самом деле значит его название. А также сделаете эффектные фото с лучших ракурсов.

Мавзолей Гур-Эмир, построенный выдающимися персидскими зодчими по приказу Тамерлана в начале 14 века. Мы с вами обязательно пофотографируемся у входной арки, которую называют «Воротами в рай».

Сиабский базар. Крупнейший и старейший рынок Самарканда и всего Узбекистана. Здесь вы сможете попробовать местные фрукты и сухофрукты, закупиться сувенирами.

Некрополь Шахи-Зинда — памятник средневековой архитектуры. До наших дней на его территории сохранились уникальные мавзолеи времён Тамерлана.

Мечеть Биби-Ханум конца 14 века. По одной из версий она была воздвигнута по указу Тамерлана в честь его любимой жены Биби-Ханум, по другой — решение о строительстве приняла сама Биби-Ханум по случаю возвращения мужа из индийского похода.

Обед в традиционном ресторане. Вы посетите центр плова или национальный ресторан, чтобы прикоснуться к аутентичной самаркандской кухне, попробовать главное блюдо Узбекистана — ароматный плов — и узнать историю его появления.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном минивэне или автомобиле Chevrolet Captiva.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Что входит в стоимость:

Трансфер по программе.

Обед в центре плова.

Услуги профессионального гида.

Дополнительные расходы

Входные билеты – 14$ с человека.