Самарканд - город, где с радушием принимают гостей, рассказывают истории, угощают местными блюдами и влюбляют в Узбекистан! За 5 часов вы посетите самые известные места, прогуляетесь по колоритному базару, попробуете
6 причин купить эту экскурсию
- 📸 Уникальные фото на память
- 🏛 Посещение знаковых мест
- 🍽 Традиционный обед
- 🛍 Прогулка по базару
- 🚗 Комфортабельный транспорт
- 🗣 Профессиональный гид
Что можно увидеть
- Площадь Регистан
- Мавзолей Гур-Эмир
- Сиабский базар
- Некрополь Шахи-Зинда
- Мечеть Биби-Ханум
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Площадь Регистан — это настоящая жемчужина Самарканда. Вы погуляете по территории, заглянете внутрь медресе Тилля-Кари, Шердор и Улугбека. Узнаете, когда и как появился этот архитектурный ансамбль и что на самом деле значит его название. А также сделаете эффектные фото с лучших ракурсов.
Мавзолей Гур-Эмир, построенный выдающимися персидскими зодчими по приказу Тамерлана в начале 14 века. Мы с вами обязательно пофотографируемся у входной арки, которую называют «Воротами в рай».
Сиабский базар. Крупнейший и старейший рынок Самарканда и всего Узбекистана. Здесь вы сможете попробовать местные фрукты и сухофрукты, закупиться сувенирами.
Некрополь Шахи-Зинда — памятник средневековой архитектуры. До наших дней на его территории сохранились уникальные мавзолеи времён Тамерлана.
Мечеть Биби-Ханум конца 14 века. По одной из версий она была воздвигнута по указу Тамерлана в честь его любимой жены Биби-Ханум, по другой — решение о строительстве приняла сама Биби-Ханум по случаю возвращения мужа из индийского похода.
Обед в традиционном ресторане. Вы посетите центр плова или национальный ресторан, чтобы прикоснуться к аутентичной самаркандской кухне, попробовать главное блюдо Узбекистана — ароматный плов — и узнать историю его появления.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном минивэне или автомобиле Chevrolet Captiva.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Что входит в стоимость:
- Трансфер по программе.
- Обед в центре плова.
- Услуги профессионального гида.
Дополнительные расходы
Входные билеты – 14$ с человека.
ежедневно в 10:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€41
|Дети до 12 лет
|€27
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом с мавзолеем Гур-Эмира
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Содикжон — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 561 туриста
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Содикжон. Я родился и проживаю в Самарканде. Я провожу экскурсии уже 3 года по родному и любимому городу. Больше всего на свете люблю делиться егоЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Екатерина
4 июня 2024
Я могу сказать, что я очень искушенная аудитория по части путешествий и экскурсий и многого обычно не жду. Но тут все было идеально. И глубина познаний гида (ответил на все
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