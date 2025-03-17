Бекзод — ваш гид в Самарканде

Присоединяйтесь к увлекательному путешествию по древнему Самарканду! Откройте для себя старинные площади, медресе, мавзолеи и мечети, погружаясь в богатую историю и архитектурные особенности города. Затем нас ждет гастрономическое приключение: в уютных чайханах попробуем аутентичные узбекские блюда, которые не встретишь в туристических местах.