Еврейский квартал — одно из самых колоритных мест древнего города.
Вы пройдёте по узким улочкам, полюбуетесь традиционной архитектурой и узнаете, как на протяжении долгой истории евреям удаётся сохранить свой жизненный уклад и духовное наследие. Вы познакомитесь с самобытным миром, в котором переплетаются еврейская и узбекская культуры.
Вы пройдёте по узким улочкам, полюбуетесь традиционной архитектурой и узнаете, как на протяжении долгой истории евреям удаётся сохранить свой жизненный уклад и духовное наследие. Вы познакомитесь с самобытным миром, в котором переплетаются еврейская и узбекская культуры.
Описание экскурсии
- Дом Мулокандова — историческое здание, дом одной из известных еврейских семей. В годы гонений здесь тайно обучали детей ивриту и основам иудаизма
- Дом богатейшего бухарского еврея — роскошный особняк, в котором сейчас находится современный отель «Легенда». Я расскажу о судьбе влиятельной еврейской семьи Самарканда
- Заброшенный еврейский базарчик — атмосферное место, где когда-то кипела торговая жизнь общины. Вы пройдёте по узким улочкам и торговым рядам и выясните, какие товары и изделия здесь особенно хорошо продавались
- Еврейский хаммам Довуда — редкий пример старинного здания, которое сохранило аутентичность и до сих пор используется по назначению. Я объясню, почему баня — средоточие общественной жизни, куда приходят пообщаться и совершить определённые ритуалы
- Синагога — действующий храм и культурный центр, где хранится свиток Торы, возраст которого насчитывает несколько сотен лет. Он был спасён от уничтожения и сегодня продолжает использоваться в обрядах
Организационные детали
Дополнительно оплачивается вход в синагогу — 2 $ за человека
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У мечети Биби-Ханум
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бекзод — ваш гид в Самарканде
Присоединяйтесь к увлекательному путешествию по древнему Самарканду! Откройте для себя старинные площади, медресе, мавзолеи и мечети, погружаясь в богатую историю и архитектурные особенности города. Затем нас ждет гастрономическое приключение: в уютных чайханах попробуем аутентичные узбекские блюда, которые не встретишь в туристических местах.Задать вопрос
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