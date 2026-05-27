Мечети, махалли, базар и история, что живёт в деталях
Самарканд раскроется перед вами — через купола Регистана, тишину мавзолеев и шум восточного базара.
Вы побываете в мечети Биби-Ханум, мавзолее Гур-Эмире и некрополе Шахи-Зинде, пройдёте по старым махаллям и лабиринтам восточного рынка. Услышите об истории города в разные эпохи, Тимуре, мудрецах и звёздах.
Соборная мечеть Биби-Ханум. Мы расскажем, действительно ли жена Тимура была её создательницей.
Мавзолей Гур-Эмир. Место силы — усыпальница великого Тамерлана. Вы услышите хроники его походов и мистическую историю вскрытия гробницы в 1941 году.
Махалли — традиционные кварталы. Узкие улочки, резные двери, действующие и заброшенные мечети хранят историю Самарканда.
Площадь Регистан — сердце древнего города. Вы рассмотрите три медресе — Улугбека, Тилля-Кари и Шердор, узнаете о роли Самарканда в средневековой науке и о том, как мудрецы изучали звёзды.
Лабиринты Сиабского базара. Ароматы восточных специй соблазнят вас на покупки пряностей, душистого чая и халвы.
Некрополь Шахи-Зинда — одно из самых красивых мест в историческом центре города.
Ещё мы расскажем:
об основании города
согдийском, тимуридском, царском, советском и современном периодах
укладе жизни горожан, популярной еде и обычаях
что осталось настоящего, а что — недавняя реконструкция
где находились крепостные стены и городские ворота в разные времена
По желанию сделаем перерыв на обед в аутентичном ресторане местной кухни.
Едем на электромобиле BYD Song Pro, Chevrolet Cobalt, минивэне Hunday Starex, микроавтобусе Toyota Hiace или аналогичном по комфортабельности транспорте в зависимости от количества человек
Дополнительные расходы: входные билеты — ~$19 за чел., обед — ~$7 за чел., личные покупки — по желанию
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 10:00 и 15:00
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 15:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Я родом из солнечного Узбекистана. С раннего детства увлекаюсь историей Самарканда. По образованию — историк. Более 28 лет проработал в сфере туризма.
У меня дружная команда профессиональных гидов. Мы знаем историю и традиции нашей страны, и с удовольствием расскажем, как живут местные. Покажем свой любимый город и постараемся передать его дух и атмосферу, чтобы воспоминания ещё долго грели ваше сердце!