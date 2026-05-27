Сердце древнего Самарканда

Мечети, махалли, базар и история, что живёт в деталях
Самарканд раскроется перед вами — через купола Регистана, тишину мавзолеев и шум восточного базара.

Вы побываете в мечети Биби-Ханум, мавзолее Гур-Эмире и некрополе Шахи-Зинде, пройдёте по старым махаллям и лабиринтам восточного рынка. Услышите об истории города в разные эпохи, Тимуре, мудрецах и звёздах.
Сердце древнего Самарканда

Описание экскурсии

Соборная мечеть Биби-Ханум. Мы расскажем, действительно ли жена Тимура была её создательницей.

Мавзолей Гур-Эмир. Место силы — усыпальница великого Тамерлана. Вы услышите хроники его походов и мистическую историю вскрытия гробницы в 1941 году.

Махалли — традиционные кварталы. Узкие улочки, резные двери, действующие и заброшенные мечети хранят историю Самарканда.

Площадь Регистан — сердце древнего города. Вы рассмотрите три медресе — Улугбека, Тилля-Кари и Шердор, узнаете о роли Самарканда в средневековой науке и о том, как мудрецы изучали звёзды.

Лабиринты Сиабского базара. Ароматы восточных специй соблазнят вас на покупки пряностей, душистого чая и халвы.

Некрополь Шахи-Зинда — одно из самых красивых мест в историческом центре города.

Ещё мы расскажем:

  • об основании города
  • согдийском, тимуридском, царском, советском и современном периодах
  • укладе жизни горожан, популярной еде и обычаях
  • что осталось настоящего, а что — недавняя реконструкция
  • где находились крепостные стены и городские ворота в разные времена

По желанию сделаем перерыв на обед в аутентичном ресторане местной кухни.

Организационные детали

  • Едем на электромобиле BYD Song Pro, Chevrolet Cobalt, минивэне Hunday Starex, микроавтобусе Toyota Hiace или аналогичном по комфортабельности транспорте в зависимости от количества человек
  • Дополнительные расходы: входные билеты — ~$19 за чел., обед — ~$7 за чел., личные покупки — по желанию
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 10:00 и 15:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Дети до 14 лет$60
Дети до 7 летБесплатно
Взрослый$90
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 15:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Одил
Одил — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1199 туристов
Я родом из солнечного Узбекистана. С раннего детства увлекаюсь историей Самарканда. По образованию — историк. Более 28 лет проработал в сфере туризма. У меня дружная команда профессиональных гидов. Мы знаем историю и традиции нашей страны, и с удовольствием расскажем, как живут местные. Покажем свой любимый город и постараемся передать его дух и атмосферу, чтобы воспоминания ещё долго грели ваше сердце!

