Самарканд раскроется перед вами — через купола Регистана, тишину мавзолеев и шум восточного базара. Вы побываете в мечети Биби-Ханум, мавзолее Гур-Эмире и некрополе Шахи-Зинде, пройдёте по старым махаллям и лабиринтам восточного рынка. Услышите об истории города в разные эпохи, Тимуре, мудрецах и звёздах.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Соборная мечеть Биби-Ханум. Мы расскажем, действительно ли жена Тимура была её создательницей.

Мавзолей Гур-Эмир. Место силы — усыпальница великого Тамерлана. Вы услышите хроники его походов и мистическую историю вскрытия гробницы в 1941 году.

Махалли — традиционные кварталы. Узкие улочки, резные двери, действующие и заброшенные мечети хранят историю Самарканда.

Площадь Регистан — сердце древнего города. Вы рассмотрите три медресе — Улугбека, Тилля-Кари и Шердор, узнаете о роли Самарканда в средневековой науке и о том, как мудрецы изучали звёзды.

Лабиринты Сиабского базара. Ароматы восточных специй соблазнят вас на покупки пряностей, душистого чая и халвы.

Некрополь Шахи-Зинда — одно из самых красивых мест в историческом центре города.

Ещё мы расскажем:

об основании города

согдийском, тимуридском, царском, советском и современном периодах

укладе жизни горожан, популярной еде и обычаях

что осталось настоящего, а что — недавняя реконструкция

где находились крепостные стены и городские ворота в разные времена

По желанию сделаем перерыв на обед в аутентичном ресторане местной кухни.

