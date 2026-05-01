Неизведанные улочки Самарканда - что скрывается за ширмой

Увидеть тайные уголки, знаковые достопримечательности и атмосферные махалля
Долой шаблоны — я хочу, чтобы вы почувствовали истинный дух города! Мы пройдём по тайным улочкам Самарканда недалеко от Старого города. Поговорим о местных традициях и образе жизни, рассмотрим аутентичные кварталы и известные локации. Нет никаких ограничений — это лайтовая экскурсия подойдёт всем.
Описание экскурсии

Мавзолей Амира Тимура. Мы посетим Гур-Эмир — захоронение великого правителя, построенное в начале 15 века.

Махалля Кулолон. Исследуем жилые кварталы — махалля, жителей которых в старину объединяло ремесло. В нашей махалле Кулолон (от слова «кулол» — гончар) жили гончары.

Площадь Регистан. Погуляем по ключевой локации города и рассмотрим три старинных медресе.

Махалля Яхудиен. В конце 19 века бухарским евреям разрешили жить большими общинами в Самарканде — так и появился этот еврейский квартал. Мы увидим синагогу и баню, которые работают и по сей день.

Мечеть Биби-Ханым. Снаружи осмотрим самую большую мечеть в империи Тимура, которую построили после победоносного индийского похода амира.

Некрополь Шахи-Зинда. Изучим место, где похоронена элита Самарканда второй половины 14 века.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются входные билеты по маршруту — $20 за чел.

ежедневно в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У мавзолея Амира Тимура
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саид
Саид — ваш гид в Самарканде
Провёл экскурсии для 517 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Саид, я работаю гидом по Узбекистану с 2013 года. Очень люблю свою профессию, с вниманием отношусь ко всем пожеланиям гостей, рассказываю о родной стране с интересом и душой. С нетерпением жду встречи с вами.

