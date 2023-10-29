Путешествие в Таджикистан: Семь озёр, древний Саразм и Пенджикент

Исследовать живописные природные и исторические локации (обед включён в стоимость)

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На один день покидаем Узбекистан, чтобы познакомиться с одним из красивейших мест соседнего Таджикистана — Семью озёрами.

Но подождите, это не просто экскурсия только по озёрам! Вы побываете в самом древнем месте Центральной Азии — поселении Саразм, которому 5500 лет. А ещё вас ждёт короткая экскурсия по старинному Пенджикенту и другие места.
Путешествие в Таджикистан: Семь озёр, древний Саразм и Пенджикент
Путешествие в Таджикистан: Семь озёр, древний Саразм и Пенджикент
Путешествие в Таджикистан: Семь озёр, древний Саразм и Пенджикент
Путешествие в Таджикистан: Семь озёр, древний Саразм и Пенджикент
Путешествие в Таджикистан: Семь озёр, древний Саразм и Пенджикент
Путешествие в Таджикистан: Семь озёр, древний Саразм и Пенджикент
Путешествие в Таджикистан: Семь озёр, древний Саразм и Пенджикент
Путешествие в Таджикистан: Семь озёр, древний Саразм и Пенджикент
Путешествие в Таджикистан: Семь озёр, древний Саразм и Пенджикент
Путешествие в Таджикистан: Семь озёр, древний Саразм и Пенджикент
Путешествие в Таджикистан: Семь озёр, древний Саразм и Пенджикент
Путешествие в Таджикистан: Семь озёр, древний Саразм и Пенджикент
Путешествие в Таджикистан: Семь озёр, древний Саразм и Пенджикент
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Наш маршрут: Самарканд — граница Узбекистан-Таджикистан — Пенджикент — Семь озёр — граница Таджикистан-Узбекистан — Самарканд

Трансфер из Самарканда доставит вас до границы с Таджикистаном, где будет ждать наш водитель — он отвезёт вас до Пенджикента. Здесь начнётся непосредственно экскурсия.

Пенджикент: древнее гостеприимство Таджикистана

Пенджикент когда-то был столицей Согдийской империи, зороастрийской цивилизации — задолго до появления ислама в регионе. Хотя большинство людей приезжают в Таджикистан для треккинга, в этом районе есть несколько древних памятников, которые стоит посетить по пути в горы.

  • Саразм. В двух шагах от пограничного перехода находятся руины Саразма, внесённые в список наследия ЮНЕСКО. Им более 5000 лет! Именно здесь был найден удивительно высокий человеческий скелет, получивший название «Принцесса Саразма».
  • Пенджикентский базар. Вы оцените красивое центральное здание с кирпичными арками. И конечно же, сможете запастись закусками для треккинга и ощутить вкус таджикского гостеприимства.
  • Старая мечеть и медресе Олим Додхо

Семь озёр, или Хафт-Куль

Легенда гласит, что водоёмы — это слёзы дочерей пропавшего мужчины. Наука же утверждает, что они появились, после того как землетрясения изменили русло реки Шинг. Какой бы вариант вы ни предпочли, дорога Хафт-Куль — один из самых доступных маршрутов в Таджикистане, идеальное знакомство с его природной красотой. Помимо лазурных озёр, здесь есть множество деревень, по которым можно побродить: многие добрые местные жители с радостью приглашают путешественников на чай.

Организационные детали

  • В большинстве случаев эту экскурсию провожу я лично. Но иногда я подключаю местных таджикских гидов, которых хорошо знаю и за которых ручаюсь.
  • По запросу экскурсия может быть проведена для большего количества людей с арендой минивэна — детали уточняйте в переписке

В стоимость входит

  • Трансфер от вашего отеля в Самарканде до границы и обратно
  • Трансфер на территории Таджикистана
  • Обед в традиционном доме или пикник на берегу озера
  • Услуги гида-переводчика
  • Экологический налог

Дополнительно оплачиваются входные билеты — максимум 15$/чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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