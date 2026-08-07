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Путешествие в Таджикистан: Семь озёр, древний Саразм и Пенджикент

На один день отправьтесь из Самарканда в Таджикистан, чтобы увидеть Семь озёр и древний Саразм. Вас ждёт уникальное путешествие в историю и природу
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность на один день покинуть Узбекистан и посетить живописные Семь озёр в Таджикистане.

Путешественники также смогут увидеть древнее поселение Саразм, которому более 5500 лет, и прогуляться по старинному Пенджикенту. Трансфер из Самарканда и обратно, услуги гида и экологический налог включены в стоимость.

Это идеальный способ насладиться природной красотой и историческими достопримечательностями Таджикистана

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные Семь озёр
  • 🏛️ Древний Саразм
  • 🕌 Исторический Пенджикент
  • 🚗 Удобный трансфер
  • 🗣️ Гид-переводчик
  • 🌿 Экологический налог включён

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Семь озёр и Саразма - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для путешествий. В эти месяцы температура позволяет насладиться природой и историческими местами в полной мере. В апреле и октябре также возможно посещение, но стоит быть готовым к более прохладной погоде. В зимние месяцы экскурсия возможна, но следует учитывать, что некоторые маршруты могут быть менее доступны.
Сейчас август — это идеальное время.
Путешествие в Таджикистан: Семь озёр, древний Саразм и Пенджикент
Путешествие в Таджикистан: Семь озёр, древний Саразм и Пенджикент
Путешествие в Таджикистан: Семь озёр, древний Саразм и Пенджикент

Что можно увидеть

  • Саразм
  • Пенджикентский базар
  • Старая мечеть и медресе Олим Додхо

Описание экскурсии

Наш маршрут: Самарканд — граница Узбекистан-Таджикистан — Пенджикент — Семь озёр — граница Таджикистан-Узбекистан — Самарканд

Трансфер из Самарканда доставит вас до границы с Таджикистаном, где будет ждать наш водитель — он отвезёт вас до Пенджикента. Здесь начнётся непосредственно экскурсия.

Пенджикент: древнее гостеприимство Таджикистана

Пенджикент когда-то был столицей Согдийской империи, зороастрийской цивилизации — задолго до появления ислама в регионе. Хотя большинство людей приезжают в Таджикистан для треккинга, в этом районе есть несколько древних памятников, которые стоит посетить по пути в горы.

  • Саразм. В двух шагах от пограничного перехода находятся руины Саразма, внесённые в список наследия ЮНЕСКО. Им более 5000 лет! Именно здесь был найден удивительно высокий человеческий скелет, получивший название «Принцесса Саразма».
  • Пенджикентский базар. Вы оцените красивое центральное здание с кирпичными арками. И конечно же, сможете запастись закусками для треккинга и ощутить вкус таджикского гостеприимства.
  • Старая мечеть и медресе Олим Додхо

Семь озёр, или Хафт-Куль

Легенда гласит, что водоёмы — это слёзы дочерей пропавшего мужчины. Наука же утверждает, что они появились, после того как землетрясения изменили русло реки Шинг. Какой бы вариант вы ни предпочли, дорога Хафт-Куль — один из самых доступных маршрутов в Таджикистане, идеальное знакомство с его природной красотой. Помимо лазурных озёр, здесь есть множество деревень, по которым можно побродить: многие добрые местные жители с радостью приглашают путешественников на чай.

Мы с вами доедем только до шестого — самого большого озера. Проезд к седьмому озеру на машине, к сожалению, не возможен.

Организационные детали

  • В большинстве случаев эту экскурсию провожу я лично. Но иногда я подключаю местных таджикских гидов, которых хорошо знаю и за которых ручаюсь.
  • По запросу экскурсия может быть проведена для большего количества людей с арендой минивэна — детали уточняйте в переписке
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

В стоимость входит

  • Трансфер от вашего отеля в Самарканде до границы и обратно
  • Трансфер на территории Таджикистана
  • Услуги гида-переводчика
  • Экологический налог

Дополнительно оплачиваются входные билеты — максимум 15$/чел. и обед — в местных заведениях можно попробовать аутентичную национальную кухню

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шохрух
Шохрух — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1267 туристов
Я магистр Университета дипломатии, выбравший работу всей души и сердца — влюблять гостей в Узбекистан! Моя профессиональная команда проводит экскурсии не по маркетинговым шаблонам, а по зову сердца! Наши программы — не про суету, а про душевный покой после экскурсии. Мы не показываем, а зовём поучаствовать, и ровно в этот момент вы понимаете: вы не турист — вы часть нашей земли!

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