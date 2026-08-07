Путешественники также смогут увидеть древнее поселение Саразм, которому более 5500 лет, и прогуляться по старинному Пенджикенту. Трансфер из Самарканда и обратно, услуги гида и экологический налог включены в стоимость.
Это идеальный способ насладиться природной красотой и историческими достопримечательностями Таджикистана
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные Семь озёр
- 🏛️ Древний Саразм
- 🕌 Исторический Пенджикент
- 🚗 Удобный трансфер
- 🗣️ Гид-переводчик
- 🌿 Экологический налог включён
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Саразм
- Пенджикентский базар
- Старая мечеть и медресе Олим Додхо
Описание экскурсии
Наш маршрут: Самарканд — граница Узбекистан-Таджикистан — Пенджикент — Семь озёр — граница Таджикистан-Узбекистан — Самарканд
Трансфер из Самарканда доставит вас до границы с Таджикистаном, где будет ждать наш водитель — он отвезёт вас до Пенджикента. Здесь начнётся непосредственно экскурсия.
Пенджикент: древнее гостеприимство Таджикистана
Пенджикент когда-то был столицей Согдийской империи, зороастрийской цивилизации — задолго до появления ислама в регионе. Хотя большинство людей приезжают в Таджикистан для треккинга, в этом районе есть несколько древних памятников, которые стоит посетить по пути в горы.
- Саразм. В двух шагах от пограничного перехода находятся руины Саразма, внесённые в список наследия ЮНЕСКО. Им более 5000 лет! Именно здесь был найден удивительно высокий человеческий скелет, получивший название «Принцесса Саразма».
- Пенджикентский базар. Вы оцените красивое центральное здание с кирпичными арками. И конечно же, сможете запастись закусками для треккинга и ощутить вкус таджикского гостеприимства.
- Старая мечеть и медресе Олим Додхо
Семь озёр, или Хафт-Куль
Легенда гласит, что водоёмы — это слёзы дочерей пропавшего мужчины. Наука же утверждает, что они появились, после того как землетрясения изменили русло реки Шинг. Какой бы вариант вы ни предпочли, дорога Хафт-Куль — один из самых доступных маршрутов в Таджикистане, идеальное знакомство с его природной красотой. Помимо лазурных озёр, здесь есть множество деревень, по которым можно побродить: многие добрые местные жители с радостью приглашают путешественников на чай.
Мы с вами доедем только до шестого — самого большого озера. Проезд к седьмому озеру на машине, к сожалению, не возможен.
Организационные детали
- В большинстве случаев эту экскурсию провожу я лично. Но иногда я подключаю местных таджикских гидов, которых хорошо знаю и за которых ручаюсь.
- По запросу экскурсия может быть проведена для большего количества людей с арендой минивэна — детали уточняйте в переписке
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
В стоимость входит
- Трансфер от вашего отеля в Самарканде до границы и обратно
- Трансфер на территории Таджикистана
- Услуги гида-переводчика
- Экологический налог
Дополнительно оплачиваются входные билеты — максимум 15$/чел. и обед — в местных заведениях можно попробовать аутентичную национальную кухню