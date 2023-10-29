Исследовать живописные природные и исторические локации (обед включён в стоимость)
Но подождите, это не просто экскурсия только по озёрам! Вы побываете в самом древнем месте Центральной Азии — поселении Саразм, которому 5500 лет. А ещё вас ждёт короткая экскурсия по старинному Пенджикенту и другие места.
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Что вас ожидает
Наш маршрут: Самарканд — граница Узбекистан-Таджикистан — Пенджикент — Семь озёр — граница Таджикистан-Узбекистан — Самарканд
Трансфер из Самарканда доставит вас до границы с Таджикистаном, где будет ждать наш водитель — он отвезёт вас до Пенджикента. Здесь начнётся непосредственно экскурсия.
Пенджикент: древнее гостеприимство Таджикистана
Пенджикент когда-то был столицей Согдийской империи, зороастрийской цивилизации — задолго до появления ислама в регионе. Хотя большинство людей приезжают в Таджикистан для треккинга, в этом районе есть несколько древних памятников, которые стоит посетить по пути в горы.
- Саразм. В двух шагах от пограничного перехода находятся руины Саразма, внесённые в список наследия ЮНЕСКО. Им более 5000 лет! Именно здесь был найден удивительно высокий человеческий скелет, получивший название «Принцесса Саразма».
- Пенджикентский базар. Вы оцените красивое центральное здание с кирпичными арками. И конечно же, сможете запастись закусками для треккинга и ощутить вкус таджикского гостеприимства.
- Старая мечеть и медресе Олим Додхо
Семь озёр, или Хафт-Куль
Легенда гласит, что водоёмы — это слёзы дочерей пропавшего мужчины. Наука же утверждает, что они появились, после того как землетрясения изменили русло реки Шинг. Какой бы вариант вы ни предпочли, дорога Хафт-Куль — один из самых доступных маршрутов в Таджикистане, идеальное знакомство с его природной красотой. Помимо лазурных озёр, здесь есть множество деревень, по которым можно побродить: многие добрые местные жители с радостью приглашают путешественников на чай.
Организационные детали
- В большинстве случаев эту экскурсию провожу я лично. Но иногда я подключаю местных таджикских гидов, которых хорошо знаю и за которых ручаюсь.
- По запросу экскурсия может быть проведена для большего количества людей с арендой минивэна — детали уточняйте в переписке
В стоимость входит
- Трансфер от вашего отеля в Самарканде до границы и обратно
- Трансфер на территории Таджикистана
- Обед в традиционном доме или пикник на берегу озера
- Услуги гида-переводчика
- Экологический налог
Дополнительно оплачиваются входные билеты — максимум 15$/чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.