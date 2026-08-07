Лучшее время для посещения Семь озёр и Саразма - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для путешествий. В эти месяцы температура позволяет насладиться природой и историческими местами в полной мере. В апреле и октябре также возможно посещение, но стоит быть готовым к более прохладной погоде. В зимние месяцы экскурсия возможна, но следует учитывать, что некоторые маршруты могут быть менее доступны.

Эта экскурсия предлагает уникальную возможность на один день покинуть Узбекистан и посетить живописные Семь озёр в Таджикистане. Путешественники также смогут увидеть древнее поселение Саразм, которому более 5500 лет, и прогуляться по старинному Пенджикенту. Трансфер из Самарканда и обратно, услуги гида и экологический налог включены в стоимость. Это идеальный способ насладиться природной красотой и историческими достопримечательностями Таджикистана

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Наш маршрут: Самарканд — граница Узбекистан-Таджикистан — Пенджикент — Семь озёр — граница Таджикистан-Узбекистан — Самарканд

Трансфер из Самарканда доставит вас до границы с Таджикистаном, где будет ждать наш водитель — он отвезёт вас до Пенджикента. Здесь начнётся непосредственно экскурсия.

Пенджикент: древнее гостеприимство Таджикистана

Пенджикент когда-то был столицей Согдийской империи, зороастрийской цивилизации — задолго до появления ислама в регионе. Хотя большинство людей приезжают в Таджикистан для треккинга, в этом районе есть несколько древних памятников, которые стоит посетить по пути в горы.

Саразм. В двух шагах от пограничного перехода находятся руины Саразма, внесённые в список наследия ЮНЕСКО. Им более 5000 лет! Именно здесь был найден удивительно высокий человеческий скелет, получивший название «Принцесса Саразма».

В двух шагах от пограничного перехода находятся руины Саразма, внесённые в список наследия ЮНЕСКО. Им более 5000 лет! Именно здесь был найден удивительно высокий человеческий скелет, получивший название «Принцесса Саразма». Пенджикентский базар. Вы оцените красивое центральное здание с кирпичными арками. И конечно же, сможете запастись закусками для треккинга и ощутить вкус таджикского гостеприимства.

Вы оцените красивое центральное здание с кирпичными арками. И конечно же, сможете запастись закусками для треккинга и ощутить вкус таджикского гостеприимства. Старая мечеть и медресе Олим Додхо

Семь озёр, или Хафт-Куль

Легенда гласит, что водоёмы — это слёзы дочерей пропавшего мужчины. Наука же утверждает, что они появились, после того как землетрясения изменили русло реки Шинг. Какой бы вариант вы ни предпочли, дорога Хафт-Куль — один из самых доступных маршрутов в Таджикистане, идеальное знакомство с его природной красотой. Помимо лазурных озёр, здесь есть множество деревень, по которым можно побродить: многие добрые местные жители с радостью приглашают путешественников на чай.

Мы с вами доедем только до шестого — самого большого озера. Проезд к седьмому озеру на машине, к сожалению, не возможен.

Организационные детали

В большинстве случаев эту экскурсию провожу я лично. Но иногда я подключаю местных таджикских гидов, которых хорошо знаю и за которых ручаюсь.

По запросу экскурсия может быть проведена для большего количества людей с арендой минивэна — детали уточняйте в переписке

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

В стоимость входит

Трансфер от вашего отеля в Самарканде до границы и обратно

Трансфер на территории Таджикистана

Услуги гида-переводчика

Экологический налог

Дополнительно оплачиваются входные билеты — максимум 15$/чел. и обед — в местных заведениях можно попробовать аутентичную национальную кухню