На один день покидаем Узбекистан, чтобы познакомиться с одним из красивейших мест соседнего Таджикистана — Семью озёрами. Но подождите, это не просто экскурсия только по озёрам! Вы побываете в самом древнем месте Центральной Азии — поселении Саразм, которому 5500 лет. А ещё вас ждёт короткая экскурсия по старинному Пенджикенту и другие места.

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Описание

Что вас ожидает

Наш маршрут: Самарканд — граница Узбекистан-Таджикистан — Пенджикент — Семь озёр — граница Таджикистан-Узбекистан — Самарканд

Трансфер из Самарканда доставит вас до границы с Таджикистаном, где будет ждать наш водитель — он отвезёт вас до Пенджикента. Здесь начнётся непосредственно экскурсия.

Пенджикент: древнее гостеприимство Таджикистана

Пенджикент когда-то был столицей Согдийской империи, зороастрийской цивилизации — задолго до появления ислама в регионе. Хотя большинство людей приезжают в Таджикистан для треккинга, в этом районе есть несколько древних памятников, которые стоит посетить по пути в горы.

Саразм. В двух шагах от пограничного перехода находятся руины Саразма, внесённые в список наследия ЮНЕСКО. Им более 5000 лет! Именно здесь был найден удивительно высокий человеческий скелет, получивший название «Принцесса Саразма».

В двух шагах от пограничного перехода находятся руины Саразма, внесённые в список наследия ЮНЕСКО. Им более 5000 лет! Именно здесь был найден удивительно высокий человеческий скелет, получивший название «Принцесса Саразма». Пенджикентский базар. Вы оцените красивое центральное здание с кирпичными арками. И конечно же, сможете запастись закусками для треккинга и ощутить вкус таджикского гостеприимства.

Вы оцените красивое центральное здание с кирпичными арками. И конечно же, сможете запастись закусками для треккинга и ощутить вкус таджикского гостеприимства. Старая мечеть и медресе Олим Додхо

Семь озёр, или Хафт-Куль

Легенда гласит, что водоёмы — это слёзы дочерей пропавшего мужчины. Наука же утверждает, что они появились, после того как землетрясения изменили русло реки Шинг. Какой бы вариант вы ни предпочли, дорога Хафт-Куль — один из самых доступных маршрутов в Таджикистане, идеальное знакомство с его природной красотой. Помимо лазурных озёр, здесь есть множество деревень, по которым можно побродить: многие добрые местные жители с радостью приглашают путешественников на чай.

Организационные детали

В большинстве случаев эту экскурсию провожу я лично. Но иногда я подключаю местных таджикских гидов, которых хорошо знаю и за которых ручаюсь.

По запросу экскурсия может быть проведена для большего количества людей с арендой минивэна — детали уточняйте в переписке

В стоимость входит

Трансфер от вашего отеля в Самарканде до границы и обратно

Трансфер на территории Таджикистана

Обед в традиционном доме или пикник на берегу озера

Услуги гида-переводчика

Экологический налог

Дополнительно оплачиваются входные билеты — максимум 15$/чел.