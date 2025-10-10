Индивидуальная
до 12 чел.
Из Самарканда в Таджикистан - к озеру Искандеркуль
Погрузитесь в атмосферу древних легенд и живописных пейзажей на пути к загадочному озеру Искандеркуль. Уникальная природа и история ждут вас
Начало: По вашему адресу
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от €340 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Долина демонов - поездка в горы Самарканда
Погрузитесь в мистическую атмосферу Самарканда, узнайте легенды о битвах ангелов и демонов, насладитесь вкуснейшей бараниной
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$170 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Плато демонов и водохранилище Хисорак
Откройте для себя удивительные места Самарканда на нашей групповой экскурсии. Вас ждут захватывающие виды и уникальные достопримечательности
Начало: У мавзолея Гур-Эмир
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$140 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Самарканда - в узбекскую Швейцарию
Отправиться в Зааминский национальный парк и полюбоваться фантастическими пейзажами
Начало: У отеля, на вокзале или в аэропорту
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$280 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнатолий10 октября 2025Эта экскурсия позволила увидеть жизнь людей в небольших посёлках типа Китаб, каменные столбы плато демонов и водохранилище Мираки. Квинтэссенцией этого
- ССветлана15 августа 2025Изначально мы понимали и знали что эта экскурсия чисто по горам поездить, поразвлечься, посмотреть красивые места.
Но что хотелось бы отметить.
1.
- ННадежда29 июня 2025Экскурсия понравилась, много времени не занимает, машина хорошая, дороги нормальные по трассе, по серпантину не очень, водитель и наш рассказчик
- ЕЕкатерина13 января 2025Организатор молодец, пошел на встречу нам и перенес поездку на день позднее. По большому счету это не экскурсия, это поездка
- ММария31 октября 2024Очень красивые локации, горы впечатляют и завораживают! Жаль, нам не повезло с погодой - был жутчайший туман и мы не
- ВВика14 сентября 2024Экскурсию проводил Шерзод! Замечательный рассказчик, умный, тактичный и обаятельный человек! Очень понравилось все! Все пожелания были учтены! Была на экскурсии одна, поэтому смотрели все и не торопились! Рекомендую к посещению, не пожалеете! Благодарю!
