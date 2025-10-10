Мои заказы

Шайтан Жига, или «Шлем дьявола» – экскурсии в Самарканде

Найдено 4 экскурсии в категории «Шайтан Жига, или «Шлем дьявола»» в Самарканде на русском языке, цены от €140. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Из Самарканда в Таджикистан - к загадочному озеру Искандеркуль
На машине
12 часов
21 отзыв
Индивидуальная
до 12 чел.
Из Самарканда в Таджикистан - к озеру Искандеркуль
Погрузитесь в атмосферу древних легенд и живописных пейзажей на пути к загадочному озеру Искандеркуль. Уникальная природа и история ждут вас
Начало: По вашему адресу
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от €340 за всё до 12 чел.
Долина демонов - поездка в горы Самарканда
На машине
6 часов
63 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Долина демонов - поездка в горы Самарканда
Погрузитесь в мистическую атмосферу Самарканда, узнайте легенды о битвах ангелов и демонов, насладитесь вкуснейшей бараниной
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$170 за всё до 6 чел.
Плато демонов и водохранилище Хисорак
На машине
8 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Плато демонов и водохранилище Хисорак
Откройте для себя удивительные места Самарканда на нашей групповой экскурсии. Вас ждут захватывающие виды и уникальные достопримечательности
Начало: У мавзолея Гур-Эмир
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$140 за всё до 3 чел.
Из Самарканда - в узбекскую Швейцарию
На машине
7 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Самарканда - в узбекскую Швейцарию
Отправиться в Зааминский национальный парк и полюбоваться фантастическими пейзажами
Начало: У отеля, на вокзале или в аэропорту
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$280 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анатолий
    10 октября 2025
    Плато демонов и водохранилище Хисорак
    Эта экскурсия позволила увидеть жизнь людей в небольших посёлках типа Китаб, каменные столбы плато демонов и водохранилище Мираки. Квинтэссенцией этого
    путешествия стала прогулка на катере по саму водохранилищу. Также очень благодарны за организованный обед с национальными блюдами. В общем, остались очень довольны. Рекомендуем эту экскурсию.

  • С
    Светлана
    15 августа 2025
    Плато демонов и водохранилище Хисорак
    Изначально мы понимали и знали что эта экскурсия чисто по горам поездить, поразвлечься, посмотреть красивые места.
    Но что хотелось бы отметить.
    1.
    Водитель приехал не слишком опрятный и машина потрёпанная. Если вы предоставляете услуги водителя, то лучше выглядеть более представительно, все таки туристов водите. И в машину желательно приобрести ароматизатор, а то в машине пахло какой-то едой. Внутри салон машины чистый, но потолок машины в дырах и пятнах.
    2. Отсутствие ремней безопасности. Мы в России привыкли всегда пристёгиваться ради своей же безопасности. Тем более дорога по серпантину, не везде есть асфальт, да и культура вождения в Узбекистане опасная.
    3. Уточните у местных жителей всё-таки какой демон живёт на Плато демонов. Есть же наверное какая-то легенда. И хотя бы ее водитель мог бы рассказать (я понимаю что водитель не гид, но есть с чем сравнивать, и в Тянь-Шаньские горы когда ездили, то там водитель и легенды рассказывал и небольшие исторические справки)
    4. Предупреждайте, пожалуйста, заранее, что прогулка на пароходике на самом деле не на пароходике, а на катере. И на катере катают 10 минут с виражами так, что тебя обливает водой. Ехать обратно в мокрой одежде такое себе удовольствие.

    Из положительного:
    Сами места красивые, особенно если весной приехать и все будет цвести.
    Водитель рассказал про жизнь в Узбекистане, как местные живут, это было интересно.

  • Н
    Надежда
    29 июня 2025
    Плато демонов и водохранилище Хисорак
    Экскурсия понравилась, много времени не занимает, машина хорошая, дороги нормальные по трассе, по серпантину не очень, водитель и наш рассказчик
    в одном лице отвечал на все вопросы, рассказывал делился, но больше когда его самого спрашивали, а не самостоятельно, будто не охотно как то. В целом впечатления хорошие, посмотрели все локации, которые были включены в список. Единственное на катере мы покатались всего 5 минут из изначально сказанных 20, так что хотя бы можно было пару кругов навернуть))
    Потом приехали пообедать в странное место, немного не по себе было в этом кафе, это на выезде с водохранилища, но в итоге потом нас отвезли на перевал где было отличное кафе с прекрасным видом.

  • Е
    Екатерина
    13 января 2025
    Плато демонов и водохранилище Хисорак
    Организатор молодец, пошел на встречу нам и перенес поездку на день позднее. По большому счету это не экскурсия, это поездка
    в красивые места. Места действительно шикарные и даже зимой виды прекрасные в солнечную погоду. Дорога местами серпантин, что добавляет остроты. Подняться на смотровую площадку плато демонов несложно молодым и физически беспроблемным людям. Пожилым людям будет проблематично. Но им и просто походить по плато с причудливыми каменными глыбами и пофоткаться будет интересно. Если ехать зимой, то нужно учитывать снег в горах минимум по щиколотку и выбирать правильную обувь. В поездку должна была входить прогулка на катере по водохранилищу, но зимой не катают, и об этом следует указать в информации об экскурсии. Сопровождающий опытный водитель, ненавязчивый, на вопросы о быте жителей отвечает охотно. Качество дорог оставляет желать лучшего, поэтому чуть комфортнее машина была бы не лишней. В целом поездка оставила приятные воспоминания и множество шикарных фото. Отличный способ познакомиться с природными красотами Узбекистана!

  • М
    Мария
    31 октября 2024
    Плато демонов и водохранилище Хисорак
    Очень красивые локации, горы впечатляют и завораживают! Жаль, нам не повезло с погодой - был жутчайший туман и мы не
    смогли заехать на плато Демонов и покататься на кораблике😔Но нас завезли в Шахрисабз и мы смогли посмотреть город Тимура, за что огромное спасибо нашему водителю! В целом поездка удалась, но водителя нам было мало, он очень вежлив, но экскурсовод был нужен, осталось впечатление, что мы что-то упустили.

  • В
    Вика
    14 сентября 2024
    Плато демонов и водохранилище Хисорак
    Экскурсию проводил Шерзод! Замечательный рассказчик, умный, тактичный и обаятельный человек! Очень понравилось все! Все пожелания были учтены! Была на экскурсии одна, поэтому смотрели все и не торопились! Рекомендую к посещению, не пожалеете! Благодарю!
