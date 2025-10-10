читать дальше

Водитель приехал не слишком опрятный и машина потрёпанная. Если вы предоставляете услуги водителя, то лучше выглядеть более представительно, все таки туристов водите. И в машину желательно приобрести ароматизатор, а то в машине пахло какой-то едой. Внутри салон машины чистый, но потолок машины в дырах и пятнах.

2. Отсутствие ремней безопасности. Мы в России привыкли всегда пристёгиваться ради своей же безопасности. Тем более дорога по серпантину, не везде есть асфальт, да и культура вождения в Узбекистане опасная.

3. Уточните у местных жителей всё-таки какой демон живёт на Плато демонов. Есть же наверное какая-то легенда. И хотя бы ее водитель мог бы рассказать (я понимаю что водитель не гид, но есть с чем сравнивать, и в Тянь-Шаньские горы когда ездили, то там водитель и легенды рассказывал и небольшие исторические справки)

4. Предупреждайте, пожалуйста, заранее, что прогулка на пароходике на самом деле не на пароходике, а на катере. И на катере катают 10 минут с виражами так, что тебя обливает водой. Ехать обратно в мокрой одежде такое себе удовольствие.



Из положительного:

Сами места красивые, особенно если весной приехать и все будет цвести.

Водитель рассказал про жизнь в Узбекистане, как местные живут, это было интересно.