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Шахрисабз: восхождение и правление повелителя (из Самарканда)

Увидеть родину Тамерлана и раскрыть тайны его дворца и склепа
Едем в один из древнейших городов Центральной Азии, ровесник Рима и Вавилона. Здесь родился Тамерлан, и тут он надеялся обрести вечный покой.

Вы узнаете о героических походах легендарного правителя и увидите величественные памятники эпохи Тимуридов.

А ещё мы познакомим вас с гастроспецификой региона, и при желании вы попробуете блюда местной кухни.
Шахрисабз: восхождение и правление повелителя (из Самарканда)
Шахрисабз: восхождение и правление повелителя (из Самарканда)
Шахрисабз: восхождение и правление повелителя (из Самарканда)

Описание экскурсии

Живописный перевал Тахтакарача — наш путь пройдёт через горы на высоте около 1650 м. Будем делать остановки на смотровых площадках, чтобы любоваться панорамами и необычными скальными ландшафтами.

Дворец Ак-Сарай — увидим грандиозные руины главной резиденции Тамерлана и найдём на портале его знаменитое послание потомкам: «Если сомневаешься в моём величии — посмотри на мои творения».

Исторический музей Амира Темура — вы познакомитесь с историей великого правителя и его эпохой.

Парк Амира Темура — прогуляетесь по главной площади города, увидите памятник полководцу, караван-сарай Коба, торговый купол Чорсу и ремесленные мастерские.

Комплексы Дорут-Тилават и Дорус-Саодат — посетите мавзолеи духовного наставника Тимура Шамсиддина Кулола, его отца и старшего сына Джахангира, а также заглянете в загадочный склеп, подготовленный для самого Тамерлана.

По желанию завершим путешествие дегустацией знаменитого тандыр-гушта и других блюд местной кухни.

Примерный тайминг

10:00–12:00 — дорога через перевал Тахтакарача с остановками
12:00 — дворец Ак-Сарай
12:30 — Исторический музей Амира Темура
13:00 — прогулка по парку Амира Темура, караван-сарай Коба, купол Чорсу и ремесленные мастерские
13:30 — комплекс Дорут-Тилават
14:00 — комплекс Дорус-Саодат
14:30 — дегустация тандыр-гушта (по желанию)
15:30–17:00 — возвращение в Самарканд

Организационные детали

  • По запросу за доплату мы встретим вас в аэропорту или на вокзале
  • С вами будет гид из нашей команды

Дополнительные расходы (на чел.)

  • Дворец Ак-Сарай — $4
  • Исторический музей Амира Темура — $3
  • Комплекс Дорут-Тилават — $3
  • Комплекс Дорус-Саодат — $3
  • Дегустация тандыр-гушт — около $3

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Амирхан
Амирхан — Организатор в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 1213 туристов
Ассалам алейкум! Наша команда профессиональных гидов с радостью покажет вам Узбекистан глазами людей, которые живут здесь всю жизнь. И распахнёт для вас двери в древнюю историю этого удивительного места. Добро пожаловать в города восточных тайн, бирюзовых куполов, величественных минаретов и доброжелательных улыбок! Гостеприимная земля Узбекистана всегда открыта для вас!

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