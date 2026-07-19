Едем в один из древнейших городов Центральной Азии, ровесник Рима и Вавилона. Здесь родился Тамерлан, и тут он надеялся обрести вечный покой. Вы узнаете о героических походах легендарного правителя и увидите величественные памятники эпохи Тимуридов. А ещё мы познакомим вас с гастроспецификой региона, и при желании вы попробуете блюда местной кухни.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $109 за экскурсию

Описание экскурсии

Живописный перевал Тахтакарача — наш путь пройдёт через горы на высоте около 1650 м. Будем делать остановки на смотровых площадках, чтобы любоваться панорамами и необычными скальными ландшафтами.

Дворец Ак-Сарай — увидим грандиозные руины главной резиденции Тамерлана и найдём на портале его знаменитое послание потомкам: «Если сомневаешься в моём величии — посмотри на мои творения».

Исторический музей Амира Темура — вы познакомитесь с историей великого правителя и его эпохой.

Парк Амира Темура — прогуляетесь по главной площади города, увидите памятник полководцу, караван-сарай Коба, торговый купол Чорсу и ремесленные мастерские.

Комплексы Дорут-Тилават и Дорус-Саодат — посетите мавзолеи духовного наставника Тимура Шамсиддина Кулола, его отца и старшего сына Джахангира, а также заглянете в загадочный склеп, подготовленный для самого Тамерлана.

По желанию завершим путешествие дегустацией знаменитого тандыр-гушта и других блюд местной кухни.

Примерный тайминг

10:00–12:00 — дорога через перевал Тахтакарача с остановками

12:00 — дворец Ак-Сарай

12:30 — Исторический музей Амира Темура

13:00 — прогулка по парку Амира Темура, караван-сарай Коба, купол Чорсу и ремесленные мастерские

13:30 — комплекс Дорут-Тилават

14:00 — комплекс Дорус-Саодат

14:30 — дегустация тандыр-гушта (по желанию)

15:30–17:00 — возвращение в Самарканд

Организационные детали

По запросу за доплату мы встретим вас в аэропорту или на вокзале

С вами будет гид из нашей команды

Дополнительные расходы (на чел.)