Эта экскурсия для тех, кто уже видел главные шедевры и хочет узнать больше о колоритном Самарканде. Вы откроете историю старинного русского бульвара. Посетите руины города, хранящего память о древних самаркандских веках. Увидите, как делают шёлковую бумагу и плетут традиционные ковры.
А в новом туристическом комплексе рассмотрите копии архитектурных символов Средневекового Узбекистана.
А в новом туристическом комплексе рассмотрите копии архитектурных символов Средневекового Узбекистана.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
- Русский Самарканд. Я покажу красивейший бульвар со столетними чинарами, дом губернатора и русские церкви.
- Древний город Афрасиаб. На окраине Самарканда вы посетите археологический комплекс на месте городища возрастом 2750 лет. Я расскажу о его зарождении, расцвете и уничтожении Чингисханом.
- Фабрика шёлковой бумаги. На ремесленном производстве вы познакомитесь с работой местных гончаров, а также увидите, как изготавливают шёлковую бумагу по древней технологии.
- Комплекс «Вечный город». В туристическом центре, открытом в 2022 для саммита ШОС, перед вами предстанут стилизованные достопримечательности из разных городов Узбекистана.
- Ковровая фабрика. Здесь вас ждёт увлекательный рассказ о том, как создают плетёные восточные шедевры, и небольшой мастер-класс. Покупать изделия необязательно;).
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость.
- Еда и напитки, а также входные билеты оплачиваются отдельно — 5$ с человека.
в понедельник и субботу в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Университетском бульваре
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 1518 туристов
Меня зовут Виктор, я родом из Самарканда. Мне очень нравятся мой город и моя работа. Вместе с моей командой с радостью станем вашим проводником по Узбекистану и сделаем всё, чтобы у вас остались о нем самые лучшие воспоминания.Задать вопрос
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