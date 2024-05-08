Русский Самарканд – экскурсии в Самарканде

Найдено 5 экскурсий в категории «Русский Самарканд» в Самарканде на русском языке, цены от €29, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Второй день в Самарканде
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
14 отзывов
Уникальное путешествие по Самарканду: от древности до современности
Погрузитесь в мир узбекской культуры и истории с экскурсией, раскрывающей скрытые сокровища Самарканда за один день
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
150 за всё до 7 чел.
Русский Самарканд: прогулка в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
3%
Мини-группа
2.5 часа
1 отзыв
Русский Самарканд: прогулка в мини-группе
Разглядеть следы наследия Российской империи на улочках восточного города
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3029 за человека
По вечернему Самарканду - на велосипеде
🚲 На велосипеде
Мини-группа
3 часа
3 отзыва
По вечернему Самарканду - на велосипеде
Увидеть город в свете огней и изучить главные достопримечательности на групповой экскурсии
Начало: У памятника Исламу Каримову
Расписание: ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
39 за человека
Квест по Русскому Самарканду
🚶 Пешая
скидка
15%
Квест
3 часа
Квест по Русскому Самарканду
Отыскать русский дух в восточном городе во время увлекательной прогулки по историческому центру
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
150128 за всё до 5 чел.
Вечерний самаркандский плов + экскурсия по городу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
Вечерний самаркандский плов + экскурсия по городу
Прогуляться по Самарканду, побывать в чайхане для местных и попробовать гордость узбекской кухни
Начало: у вашего отеля
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
200 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    8 мая 2024
    Второй день в Самарканде
    Экскурсия была просто замечательная! Экскурсовод Руслан - большой профессионал, интеллигентный, ответственный и просто приятный человек. Также спасибо большое водителю за комфортную езду.
  • Е
    Евгения
    7 мая 2024
    По вечернему Самарканду - на велосипеде
    Одна из запоминающихся экскурсий, которая у нас была - это экскурсия с гидом Джалол на электросамокатах 🛴 Едешь с ветерком, ощущаешь
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    себя молодым и беззаботным подростком (почему-то на самокате я чувствую себя именно так 😛), и экономишь силы для похода по главным достопримечательностям 👍🏻 Мы встретились в районе русской части города, после разглядывали дверь, которой более 150 лет, с 2 ручками на двери, которые издают разный стук (для женщин и мужчин), чтобы понимать кто пришел и кто может открыть дверь (женщина женщине, мужчина мужчине); слушали истории о мавзолее Гур-Эмир, где похоронен великий полководец Амир Тимур (Тамерлан); изучали декор на величественных медресе на главной площади Регистан; смотрели на самую большую мечеть 15 века Биби-Ханум, далее на мечеть Хазрет-Хызр, и в самом конце 3-часовой экскурсии нас ждал ансамбль Шахи-Зинда 😍 Очень понравился рассказ нашего гида про все локации, город, культуру и местные традиции! От души рекомендую всем данную прогулку на самокатах и совместное изучение города вместе с Джалолом👍🏻

  • Т
    Татьяна
    30 апреля 2024
    По вечернему Самарканду - на велосипеде
    Очень необычно, странный эффект- сразу чувствуешь себя в новом городе уютно и комфортно, как дома!))) Супер, спасибо за классную идею. В других городах теперь будем такое же искать. Джалол спасибо!)
  • М
    Михаил
    29 апреля 2024
    По вечернему Самарканду - на велосипеде
    Спасибо большое, Джалолу! Очень редко пишу отзывы, но Джалол отлично создаёт атмосферу большого музея под открытым небом- вечерний Самарканд! Ненапряжно,
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    с любым темпом, особенно интересно прокатиться на велосипеде! Обычаи и культура Востока- это очень интересно и полезно, а в подсветке древнего Самарканда и с интересным собеседником-редкое удовольствие! Спасибо, Джалол! Всем рекомендую!

    Спасибо большое, Джалолу! Очень редко пишу отзывы, но Джалол отлично создаёт атмосферу большого музея под открытымСпасибо большое, Джалолу! Очень редко пишу отзывы, но Джалол отлично создаёт атмосферу большого музея под открытым
  • Н
    Нина
    26 апреля 2024
    Второй день в Самарканде
    Название этой экскурсии на самом деле совпало с нашим вторым днём в Самарканде)). Естественно, перед заказом, ознакомились с отзывами. Ни
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    капли не сомневаюсь, что все гиды, работающие с этой экскурсией, достойные профессионалы, но… Нам "достался" Андрей. Мы достаточно много попутешествовали, поэтому могу сравнивать. В таких больших (по времени) экскурсиях немаловажно отношение гида к людям. Андрей внимателен, тактичен и обладает, на наш взгляд,"зверским терпением"))). Вместо заявленных 5 часов, мы расстались через 8. Информации было много, но излагалась она ясно, чётко, с большой доступностью и,главное, интересно. Не всегда гид может заинтересовать туристов таким обилием исторических фактов и дат. У Андрея это получилось,за что мы ему очень признательны. Отдельно хочу сказать про водителя Мирзо, отметить его доброжелательность и отзывчивость. Мы давно не видели таких водителей. Виктору большое спасибо за такой подбор кадров.

  • Ю
    Юлия
    14 апреля 2024
    Второй день в Самарканде
    Катарина - очень профессиональный экскурсовод и просто приятный человек. Мы узнали много новой информации, получили ответы на все вопросы. С удовольствием обратимся к ней в будущем и порекомендуем друзьям.
  • Н
    Нина
    6 сентября 2023
    Русский Самарканд: прогулка в мини-группе
    Один из лучших гидов, с которым мне довелось столкнуться на Трипстере: потрясающий рассказчик, внимательный и приятный собеседник, человек интеллигентный, с прекрасным чувством юмора и потрясающей эрудицией. С удовольствием буду рекомендовать его своим знакомым!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Русский Самарканд»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Второй день в Самарканде
  2. Русский Самарканд: прогулка в мини-группе
  3. По вечернему Самарканду - на велосипеде
  4. Квест по Русскому Самарканду
  5. Вечерний самаркандский плов + экскурсия по городу
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Площадь Регистан
  2. Самое главное
  3. Мечеть Биби-Ханым
  4. Некрополь Шахи Зинда
  5. Сиабский Базар
  6. Восточный базар
  7. Обсерватория Улугбека
  8. Захоронение святого Даниил
  9. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в июне 2024
Сейчас в Самарканде в категории "Русский Самарканд" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 29 до 200 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии на русском языке в Самарканде (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Русский Самарканд», 18 ⭐ отзывов, цены от €29. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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