1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Уникальное путешествие по Самарканду: от древности до современности
Погрузитесь в мир узбекской культуры и истории с экскурсией, раскрывающей скрытые сокровища Самарканда за один день
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€150 за всё до 7 чел.
скидка
3%
Мини-группа
2.5 часа
Русский Самарканд: прогулка в мини-группе
Разглядеть следы наследия Российской империи на улочках восточного города
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
30€29 за человека
Мини-группа
3 часа
По вечернему Самарканду - на велосипеде
Увидеть город в свете огней и изучить главные достопримечательности на групповой экскурсии
Начало: У памятника Исламу Каримову
Расписание: ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€39 за человека
скидка
15%
Квест
3 часа
Квест по Русскому Самарканду
Отыскать русский дух в восточном городе во время увлекательной прогулки по историческому центру
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
150€128 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Вечерний самаркандский плов + экскурсия по городу
Прогуляться по Самарканду, побывать в чайхане для местных и попробовать гордость узбекской кухни
Начало: у вашего отеля
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
€200 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга8 мая 2024Экскурсия была просто замечательная! Экскурсовод Руслан - большой профессионал, интеллигентный, ответственный и просто приятный человек. Также спасибо большое водителю за комфортную езду.
- ЕЕвгения7 мая 2024Одна из запоминающихся экскурсий, которая у нас была - это экскурсия с гидом Джалол на электросамокатах 🛴 Едешь с ветерком, ощущаешь
- ТТатьяна30 апреля 2024Очень необычно, странный эффект- сразу чувствуешь себя в новом городе уютно и комфортно, как дома!))) Супер, спасибо за классную идею. В других городах теперь будем такое же искать. Джалол спасибо!)
- ММихаил29 апреля 2024Спасибо большое, Джалолу! Очень редко пишу отзывы, но Джалол отлично создаёт атмосферу большого музея под открытым небом- вечерний Самарканд! Ненапряжно,
- ННина26 апреля 2024Название этой экскурсии на самом деле совпало с нашим вторым днём в Самарканде)). Естественно, перед заказом, ознакомились с отзывами. Ни
- ЮЮлия14 апреля 2024Катарина - очень профессиональный экскурсовод и просто приятный человек. Мы узнали много новой информации, получили ответы на все вопросы. С удовольствием обратимся к ней в будущем и порекомендуем друзьям.
- ННина6 сентября 2023Один из лучших гидов, с которым мне довелось столкнуться на Трипстере: потрясающий рассказчик, внимательный и приятный собеседник, человек интеллигентный, с прекрасным чувством юмора и потрясающей эрудицией. С удовольствием буду рекомендовать его своим знакомым!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Русский Самарканд»
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