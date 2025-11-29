Предлагает доехать из Самарканда в Шахрисабз с лёгкостью и комфортом: без каких-либо пересадок, с дружелюбным профессиональным водителем. Он заедет за вами по указанному адресу, поможет с багажом, довезёт с вниманием и заботой. Вам останется только наслаждаться прекрасными видами из окна.
Описание трансфер
Обратите внимание: эта программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Маршрут из Самарканда в Шахрисабз будет пролегать через Китабский перевал с горными пейзажами и Долину демонов, где вы сможете остановиться и сделать красивые фото на память. А ещё на перевале у вас будет возможность испробовать тандырную баранину, которая славится своим прекрасным вкусом на весь Узбекистан.
Водитель выделит вам не больше 3 часов на самостоятельный осмотр Шахрисабза и потом отвезёт обратно в Самарканд.
Организационные детали
- Все трансферы проходят на комфортабельных авто с кондиционером — Chevrolet Lacetti, Captiva, Trecker, электромобиле BYD Song Pro, а также микроавтобусах Hyundai Starex/Staria. В салоне — питьевая вода 0,5 л на чел.
- Дорога в одну сторону занимает до 2 часов. Она зависит от ситуации на дороге, погодных условий и скорости передвижения транспорта
- Питание на маршруте — по желанию, за ваш счёт
- Если вам нужен трансфер из аэропорта, пожалуйста, указывайте ваш рейс, имя и фамилию. Водитель встретит вас на выходе с именной табличкой
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Одил — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 880 туристов
Я родом из солнечного Узбекистана. С раннего детства увлекаюсь историей Самарканда. По образованию — историк. Более 28 лет проработал в сфере туризма. У меня дружная команда профессиональных гидов. Мы знаем историю и традиции нашей страны, и с удовольствием расскажем, как живут местные. Покажем свой любимый город и постараемся передать его дух и атмосферу, чтобы воспоминания ещё долго грели ваше сердце!
Входит в следующие категории Самарканда
Похожие экскурсии из Самарканда
Индивидуальная
до 4 чел.
Самарканд: трансфер из аэропорта или ж/д вокзала
Индивидуальный трансфер из аэропорта или ж/д вокзала Самарканда с комфортом и пунктуальностью. Встреча с именной табличкой и помощь с вещами
Завтра в 00:00
1 дек в 00:00
$20 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер в Самарканд - из аэропорта или с вокзала
Не беспокойтесь о транспорте в Самарканде. Водитель встретит вас, поможет с багажом и доставит в любую точку города. Обратный трансфер также доступен
Начало: У ж/д вокзала или аэропорта
Сегодня в 10:30
Завтра в 00:30
$27 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Комфортный трансфер до/из аэропорта Самарканда на премиальном авто
Встреча в терминале с именной табличкой, помощь с багажом и комфортная поездка по Самарканду. Узнайте полезные советы по городу в пути
Сегодня в 04:30
Завтра в 00:30
$35 за всё до 4 чел.