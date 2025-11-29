Предлагает доехать из Самарканда в Шахрисабз с лёгкостью и комфортом: без каких-либо пересадок, с дружелюбным профессиональным водителем. Он заедет за вами по указанному адресу, поможет с багажом, довезёт с вниманием и заботой. Вам останется только наслаждаться прекрасными видами из окна.

Описание трансфер

Обратите внимание: эта программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Маршрут из Самарканда в Шахрисабз будет пролегать через Китабский перевал с горными пейзажами и Долину демонов, где вы сможете остановиться и сделать красивые фото на память. А ещё на перевале у вас будет возможность испробовать тандырную баранину, которая славится своим прекрасным вкусом на весь Узбекистан.

Водитель выделит вам не больше 3 часов на самостоятельный осмотр Шахрисабза и потом отвезёт обратно в Самарканд.

Организационные детали