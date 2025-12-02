Заберём вас от отеля и начнём экскурсию по Самарканду. Посетим мавзолей Гур-Эмир 15 века — усыпальницу Тимуридов с характерным голубым куполом. Затем отправимся на площадь Регистан, где расположены медресе Улугбека, Шердор и Тилля-Кари. Увидим мечеть Биби-Ханум, построенную в 14 веке по приказу Тимура и долгое время бывшую крупнейшей в регионе.

В середине дня нас ждёт обед в местном ресторане. Далее мы заглянем на Сиабский базар (кроме понедельника), а затем посетим мавзолей Шахи-Зинда, комплекс из более двадцати зданий, известный как «город мёртвых».

Вечером доставим вас к отелю.