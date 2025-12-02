Мои заказы

В Самарканд в мини-группе: достопримечательности, культура и мастер-классы

Увидеть мавзолей Гур-Эмир и некрополь Шахи-Зинда, приготовить плов и узнать секреты ковроткачества
Приглашаем вас в короткое, но насыщенное путешествие по Самарканду — удивительному месту, будто сошедшему со страниц волшебной сказки.

Вы побываете в самом сердце города — на площади Регистан, перед вами предстанет
мечеть Биби-Ханум, когда-то самая большая в мусульманском мире, а ещё распахнёт свои двери оживлённый Сиабский базар, где, как и сотни лет назад, ведётся бойкая торговля.

Осмотрите древнюю обсерваторию, заглянете в музей с уникальными настенными росписями и познакомитесь с традициями Великого шёлкового пути в «Вечном городе».

Особое место в программе займут мастер-классы: вы попробуете изготовить шёлковую бумагу в деревне Конигиль, научитесь готовить знаменитый узбекский плов и лепёшки и увидите процесс ковроткачества на фабрике «Худжум».

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой: удобную обувь для прогулок, головной убор, солнцезащитные очки, бутылку для воды, лёгкую куртку (вечерами может быть прохладно), фотоаппарат — будет что снимать!

Программа тура по дням

1 день

Первое знакомство с Самаркандом: Гур-Эмир, Регистан, Биби-Ханум и Шахи-Зинда

Заберём вас от отеля и начнём экскурсию по Самарканду. Посетим мавзолей Гур-Эмир 15 века — усыпальницу Тимуридов с характерным голубым куполом. Затем отправимся на площадь Регистан, где расположены медресе Улугбека, Шердор и Тилля-Кари. Увидим мечеть Биби-Ханум, построенную в 14 веке по приказу Тимура и долгое время бывшую крупнейшей в регионе.

В середине дня нас ждёт обед в местном ресторане. Далее мы заглянем на Сиабский базар (кроме понедельника), а затем посетим мавзолей Шахи-Зинда, комплекс из более двадцати зданий, известный как «город мёртвых».

Вечером доставим вас к отелю.

2 день

Обсерватория Улугбека, музей "Афросиаб" и комплекс "Вечный город"

Продолжим экскурсию по загородным достопримечательностям Самарканда. Отправимся в обсерваторию Улугбека 15 века, ставшую одним из крупнейших научных центров Средневековья. Затем поедем на холм Афросиаб и в музей истории основания Самарканда «Афросиаб». Заглянем и в зал, где хранятся уникальные настенные росписи. Далее осмотрим мавзолей Ходжи Данияра.

После обеда посетим комплекс Silk Road Samarkand «Вечный город» и познакомимся с традициями Шёлкового пути, представленными в современном формате.

3 день

Мастер-классы по изготовлению бумаги, приготовлению плова, выпечке хлеба и ковроткачеству

Сегодня будем знакомиться с ремёслами и традициями Самарканда. Отправимся в деревню Конигиль, где примем участие в мастер-классе по изготовлению шёлковой бумаги и узнаем о технологии её производства, сохранившейся с древних времён.

В обед нас ждёт мастер-класс по приготовлению узбекского плова. Под руководством шеф-повара мы познакомимся с секретами этого блюда и сможем его отведать.

Посетим ковровую фабрику «Худжум», где увидим процесс создания узбекских ковров — от выбора материалов до завершения уникального узора.

В завершение дня состоится мастер-класс по выпечке самаркандского хлеба. Опытный пекарь раскроет традиционные рецепты, а каждый участник получит свою свежеиспечённую лепёшку.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$312
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту, в том числе на ж/д вокзал
  • Услуги профессионального гида
  • Дегустация плова
  • Мастер-классы
Что не входит в цену
  • Билеты до Самарканда и обратно
  • Трансфер до отеля из аэропорта или с ж/д вокзала
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты - 500 000 узбекских сумов (примерно 3252 ₽, точная стоимость зависит от курса)
  • Обратите внимание, стоимость зависит от количества человек в группе. Основная цена указана за одного при группе из 2 человек:
  • 3 участника - $212 за одного
  • 4 участника - $170 за одного
  • 5 участников - $166 за одного
  • 6 участников - $145 за одного
  • 1 участник - $551
Где начинаем и завершаем?
Начало: Самарканд, заберём вас от вашей гостиницы в 9:00
Завершение: Самкаранд, ж/д вокзал, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шохсанам
Шохсанам — ваша команда гидов в Самарканде
Приветствую вас! Мы команда гидов в Самарканде, и очень рады познакомить вас с этим удивительным городом. Мы гордимся тем, что можем рассказать вам о богатой истории Узбекистана. Вы узнаете о
великих правителях, которые правили здесь веками, о их подвигах и достижениях, о великолепных архитектурных шедеврах, которые украшают города, и о том, как они свидетельствуют о культурном наследии нашей страны. Узбекистан — удивительный край, и мы сделаем всё возможное, чтобы вы полюбили его, как и мы. Добро пожаловать!

Тур входит в следующие категории Самарканда

