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Авторский тур
7 дней
Из Самарканда в Хиву: путешествие по древним центрам восточной культуры
Полюбоваться Амударьей, погулять по базарам и узнать историю империи Тамерлана
Начало: Аэропорт Самарканда, время зависит от времени ваше...
26 июля в 14:00
23 авг в 14:00
$699 за человека
Авторский тур
5 дней
Все оттенки бирюзы и песка: три города Узбекистана, сафари по пустыне с ночёвкой и мастер-классы
Остановиться в юрте кочевника, поучиться приготовлению плова и гончарному мастерству
Начало: Аэропорт Самарканда, 16:00
10 сен в 16:00
85 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Знакомство с историческими центрами Узбекистана: достопримечательности Самарканда и Бухары
Увидеть усыпальницу Тамерлана, погулять по торговым рядам и посетить Гиждуван
Начало: Аэропорт Самарканда, время зависит от времени ваше...
26 июля в 14:00
23 авг в 14:00
$505 за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна15 декабря 2023Узбекистан - красивая страна! Количество архитектурных памятников потрясает! Все мечети, минареты и медресе в прекрасном состоянии. Затейливые узоры везде -
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Мавзолей Гур-Эмир»
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