Мавзолей Гур-Эмир – туры в Самарканде

Найдено 3 тура в категории «Мавзолей Гур-Эмир» в Самарканде на русском языке, цены от $505. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Самарканда в Хиву: путешествие по древним центрам восточной культуры
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
Из Самарканда в Хиву: путешествие по древним центрам восточной культуры
Полюбоваться Амударьей, погулять по базарам и узнать историю империи Тамерлана
Начало: Аэропорт Самарканда, время зависит от времени ваше...
26 июля в 14:00
23 авг в 14:00
$699 за человека
Все оттенки бирюзы и песка: три города Узбекистана, сафари по пустыне с ночёвкой и мастер-классы
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Все оттенки бирюзы и песка: три города Узбекистана, сафари по пустыне с ночёвкой и мастер-классы
Остановиться в юрте кочевника, поучиться приготовлению плова и гончарному мастерству
Начало: Аэропорт Самарканда, 16:00
10 сен в 16:00
85 500 за человека
Знакомство с историческими центрами Узбекистана: достопримечательности Самарканда и Бухары
Авторский тур
5 дней
Знакомство с историческими центрами Узбекистана: достопримечательности Самарканда и Бухары
Увидеть усыпальницу Тамерлана, погулять по торговым рядам и посетить Гиждуван
Начало: Аэропорт Самарканда, время зависит от времени ваше...
26 июля в 14:00
23 авг в 14:00
$505 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    15 декабря 2023
    Из Самарканда в Хиву: путешествие по древним центрам восточной культуры
    Узбекистан - красивая страна! Количество архитектурных памятников потрясает! Все мечети, минареты и медресе в прекрасном состоянии. Затейливые узоры везде -
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    на стенах, потолках, колоннах… Двери резные деревянные повсюду. Люди в Узбекистане доброжелательные, всегда готовы помочь. Наш гид Александр хорошо знает историю Узбекистана и других восточных государств и очень интересно рассказывает. Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Мавзолей Гур-Эмир»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Из Самарканда в Хиву: путешествие по древним центрам восточной культуры
  2. Все оттенки бирюзы и песка: три города Узбекистана, сафари по пустыне с ночёвкой и мастер-классы
  3. Знакомство с историческими центрами Узбекистана: достопримечательности Самарканда и Бухары
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Сиабский Базар
  2. Медресе Кукельдаш
Сколько стоит тур в Самарканде в июне 2024
Сейчас в Самарканде в категории "Мавзолей Гур-Эмир" можно забронировать 3 тура от 505 до 85 500. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.36 из 5
Туры на русском языке в Самарканде (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «Мавзолей Гур-Эмир», 1 ⭐ отзыв, цены от $505. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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