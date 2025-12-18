Вы увидите величественную площадь Регистан с её медресе, украшенными лазурными куполами и золотыми сводами, пройдёте по улицам, хранящим секреты ушедших веков.
Вас ждёт знакомство
Описание тура
Организационные детали
Рекомендации:
Соблюдайте местные традиции и правила поведения. В мечетях и медресе придерживайтесь скромного стиля одежды: женщинам — длинные юбки или брюки, плечи закрыты, при себе иметь платок для входа в религиозные здания. Мужчинам — брюки и закрытые рубашки.
Программа тура по дням
Регистан, медресе, мечеть Биби-Ханум и Сиабский базар
В 10:00 начнётся экскурсия по Самарканду — одному из древнейших и красивейших городов Востока. Первым делом вы увидите площадь Регистан. 3 величественных медресе, окружающих площадь, создают неповторимую архитектурную гармонию: медресе Улугбека (15 век) — центр науки и астрономии, основанный внуком Тамерлана; медресе Тилля-Кари (17 век) с позолоченными сводами и изысканной отделкой; медресе Шердор (17 век), украшенное необычными для исламской архитектуры изображениями львов.
Затем посетите мечеть Биби-Ханум — монументальное творение эпохи Амира Тимура, возведённое в честь его победоносного похода в Индию и названное именем любимой жены. Мечеть поражает своими масштабами и величием, а мраморные плиты и узорчатые купола напоминают о былом могуществе империи.
После этого прогулка приведёт вас на Сиабский базар — колоритное место, где можно ощутить настоящий дух Востока. Здесь вы попробуете свежие лепёшки, смоете купить ароматные специи и сладости ручной работы.
В 17:00 экскурсия завершится, после чего вас ждёт переезд в отель и отдых.
Комплекс Шахи-Зинда, обсерватория Улугбека, обед в "Центре плова" и музей "Афрасиаб"
После завтрака в отеле вы продолжите знакомство с древним Самаркандом. С 11:00 до 13:00 вас ждёт экскурсия.
Первым пунктом станет комплекс Шахи-Зинда (11–14 века) — грандиозный ансамбль мавзолеев, где покоятся знатные особы и родственники Тамерлана. Мастера покрыли стены мавзолеев изразцами насыщенного бирюзового и лазурного оттенков, благодаря чему Шахи-Зинда называют жемчужиной Востока.
Далее вы посетите обсерваторию Улугбека — один из важнейших научных центров Средневековья, где знаменитый астроном 15 века вёл наблюдения за звёздами. Здесь вы узнаете, как учёные эпохи Тимуридов измеряли координаты небесных тел и создавали свои звёздные таблицы.
После экскурсии — обед в «Центре плова», попробуем настоящий самаркандский плов по традиционному рецепту. Это блюдо, пропитанное ароматом специй, готовится в огромных казанах и считается символом узбекского гостеприимства.
Во второй половине дня — посещение музея «Афрасиаб», хранящего археологическую летопись древнего города, восходящую к 13 веку до н. э. Здесь представлены находки, рассказывающие о жизни самаркандцев до исламского периода, включая уникальные фрески, керамику и предметы быта.
Могила Святого Даниила, фабрика шёлковой бумаги и комплекс Silk Road
Первая остановка — могила Святого Даниила, одно из самых почитаемых мест паломничества в Самарканде. Усыпальница объединяет 3 религии — ислам, христианство и иудаизм.
Далее посетите фабрику шёлковой бумаги «Мерос», где древнее ремесло по изготовлению бумаги вручную бережно сохраняется со времён Великого шёлкового пути. Вы увидите процесс её создания из коры тутового дерева и узнаете, почему именно самаркандская бумага считалась лучшей в Средней Азии.
Завершит день экскурсия в комплекс Silk Road и Вечный город — современную реконструкцию, передающую дух древнего Востока. Здесь можно прогуляться по улочкам, воссозданным по мотивам архитектуры разных регионов Узбекистана, заглянуть в мастерские и прикоснуться к истории страны.
Окончание тура
Трансфер в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$495
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, обед в «Центре плова»
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
- Перелёт до Самарканда и обратно
- Остальное питание
- Экскурсия Invisible Samarkand (по запросу) - от $25
- Плата за фото - и видеосъёмку в памятниках (от 10 000 сумов)