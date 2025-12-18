В 10:00 начнётся экскурсия по Самарканду — одному из древнейших и красивейших городов Востока. Первым делом вы увидите площадь Регистан. 3 величественных медресе, окружающих площадь, создают неповторимую архитектурную гармонию: медресе Улугбека (15 век) — центр науки и астрономии, основанный внуком Тамерлана; медресе Тилля-Кари (17 век) с позолоченными сводами и изысканной отделкой; медресе Шердор (17 век), украшенное необычными для исламской архитектуры изображениями львов.

Затем посетите мечеть Биби-Ханум — монументальное творение эпохи Амира Тимура, возведённое в честь его победоносного похода в Индию и названное именем любимой жены. Мечеть поражает своими масштабами и величием, а мраморные плиты и узорчатые купола напоминают о былом могуществе империи.

После этого прогулка приведёт вас на Сиабский базар — колоритное место, где можно ощутить настоящий дух Востока. Здесь вы попробуете свежие лепёшки, смоете купить ароматные специи и сладости ручной работы.

В 17:00 экскурсия завершится, после чего вас ждёт переезд в отель и отдых.