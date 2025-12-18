Мои заказы

Экспресс-тур по знаковым локациям Самарканда в мини-группе

Побывать на фабрике шёлковой бумаги, попробовать плов и осмотреть ансамбль мавзолеев Шахи-Зинда
Это путешествие станет погружением в атмосферу древнего Самарканда.

Вы увидите величественную площадь Регистан с её медресе, украшенными лазурными куполами и золотыми сводами, пройдёте по улицам, хранящим секреты ушедших веков.

Вас ждёт знакомство
с мечетью Биби-Ханум, прогулка по Сиабскому базару и возможность ощутить ритм восточной жизни.

Посетите священный некрополь Шахи-Зинда, обсерваторию Улугбека и музей Афросиаб — напоминание о тысячелетней истории города. В «Центре плова» попробуете настоящий самаркандский плов, приготовленный по старинным рецептам.

Тур завершится посещением могилы святого Даниила, фабрики шёлковой бумаги «Мерос» и современного комплекса Silk Road, где прошлое встречается с настоящим.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендации:
Соблюдайте местные традиции и правила поведения. В мечетях и медресе придерживайтесь скромного стиля одежды: женщинам — длинные юбки или брюки, плечи закрыты, при себе иметь платок для входа в религиозные здания. Мужчинам — брюки и закрытые рубашки.

Программа тура по дням

1 день

Регистан, медресе, мечеть Биби-Ханум и Сиабский базар

В 10:00 начнётся экскурсия по Самарканду — одному из древнейших и красивейших городов Востока. Первым делом вы увидите площадь Регистан. 3 величественных медресе, окружающих площадь, создают неповторимую архитектурную гармонию: медресе Улугбека (15 век) — центр науки и астрономии, основанный внуком Тамерлана; медресе Тилля-Кари (17 век) с позолоченными сводами и изысканной отделкой; медресе Шердор (17 век), украшенное необычными для исламской архитектуры изображениями львов.

Затем посетите мечеть Биби-Ханум — монументальное творение эпохи Амира Тимура, возведённое в честь его победоносного похода в Индию и названное именем любимой жены. Мечеть поражает своими масштабами и величием, а мраморные плиты и узорчатые купола напоминают о былом могуществе империи.

После этого прогулка приведёт вас на Сиабский базар — колоритное место, где можно ощутить настоящий дух Востока. Здесь вы попробуете свежие лепёшки, смоете купить ароматные специи и сладости ручной работы.

В 17:00 экскурсия завершится, после чего вас ждёт переезд в отель и отдых.

2 день

Комплекс Шахи-Зинда, обсерватория Улугбека, обед в "Центре плова" и музей "Афрасиаб"

После завтрака в отеле вы продолжите знакомство с древним Самаркандом. С 11:00 до 13:00 вас ждёт экскурсия.

Первым пунктом станет комплекс Шахи-Зинда (11–14 века) — грандиозный ансамбль мавзолеев, где покоятся знатные особы и родственники Тамерлана. Мастера покрыли стены мавзолеев изразцами насыщенного бирюзового и лазурного оттенков, благодаря чему Шахи-Зинда называют жемчужиной Востока.

Далее вы посетите обсерваторию Улугбека — один из важнейших научных центров Средневековья, где знаменитый астроном 15 века вёл наблюдения за звёздами. Здесь вы узнаете, как учёные эпохи Тимуридов измеряли координаты небесных тел и создавали свои звёздные таблицы.

После экскурсии — обед в «Центре плова», попробуем настоящий самаркандский плов по традиционному рецепту. Это блюдо, пропитанное ароматом специй, готовится в огромных казанах и считается символом узбекского гостеприимства.

Во второй половине дня — посещение музея «Афрасиаб», хранящего археологическую летопись древнего города, восходящую к 13 веку до н. э. Здесь представлены находки, рассказывающие о жизни самаркандцев до исламского периода, включая уникальные фрески, керамику и предметы быта.

3 день

Могила Святого Даниила, фабрика шёлковой бумаги и комплекс Silk Road

Первая остановка — могила Святого Даниила, одно из самых почитаемых мест паломничества в Самарканде. Усыпальница объединяет 3 религии — ислам, христианство и иудаизм.

Далее посетите фабрику шёлковой бумаги «Мерос», где древнее ремесло по изготовлению бумаги вручную бережно сохраняется со времён Великого шёлкового пути. Вы увидите процесс её создания из коры тутового дерева и узнаете, почему именно самаркандская бумага считалась лучшей в Средней Азии.

Завершит день экскурсия в комплекс Silk Road и Вечный город — современную реконструкцию, передающую дух древнего Востока. Здесь можно прогуляться по улочкам, воссозданным по мотивам архитектуры разных регионов Узбекистана, заглянуть в мастерские и прикоснуться к истории страны.

4 день

Окончание тура

Трансфер в аэропорт.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$495
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обед в «Центре плова»
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
  • Перелёт до Самарканда и обратно
  • Остальное питание
  • Экскурсия Invisible Samarkand (по запросу) - от $25
  • Плата за фото - и видеосъёмку в памятниках (от 10 000 сумов)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Самарканда, 6:00 (рейс SU1984)
Завершение: Аэропорт Самарканда, 7:00 (рейс SU1985)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Дониёр
Дониёр — Организатор в Самарканде
Мы — молодая, но амбициозная туристическая компания, которая опирается на опыт и экспертизу команды, работающей в сфере туризма более 15 лет. Нам по душе гибкость, живое общение и персональный подход
— именно это отличает нас от крупных и часто неповоротливых туроператоров. Мы ценим наших партнёров и всегда на связи: оперативно решаем задачи, открыты к диалогу и выстраиваем честные, доверительные отношения. Каждый маршрут, который мы создаём, несёт в себе авторское видение, уважение к культуре региона и заботу о впечатлениях наших гостей. Мы не копируем готовые шаблоны — мы проектируем туры, мероприятия и MICE-программы с душой и вниманием к деталям. Наша компания обладает обширным портфолио туров по всему Узбекистану и странам Средней Азии. Мы знаем, как сделать знакомство с регионом не просто интересным, а по-настоящему глубоким и вдохновляющим.

