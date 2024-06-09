Из Самарканда в Хиву: путешествие по древним центрам восточной культуры
Полюбоваться Амударьей, погулять по базарам и узнать историю империи Тамерлана
Начало: Аэропорт Самарканда, время зависит от времени ваше...
«Зайдём на знаменитый Сиабский базар и порадуем себя местными товарами»
29 мар в 14:00
31 мар в 14:00
$700 за человека
-
10%
Чудеса Самарканда и Шахрисабза только для вас (индивидуальное путешествие)
Увидеть усыпальницу Амира Темура, погулять по Сиабскому базару и осмотреть дворец Ак-Сарай
Начало: Самарканд, точное место и время - по договорённост...
«Посетите мавзолей Святого Ходжа Дониёра, соборную мечеть Биби-Ханум, оживлённый Сиабский базар и мемориальный комплекс Шахи-Зинда, где каждая деталь повествует о могуществе династий Караханидов и Тимуридов»
25 мар в 10:00
26 мар в 10:00
€450
€500 за всё до 4 чел.
2 сердца Узбекистана: Самарканд и Бухара. Увидеть всё самое главное
Побродить по восточному базару, побывать в древней обсерватории и посетить резиденцию эмира
Начало: Аэропорт Самарканда, точное время встречи зависит ...
«Обязательно заглянем на шумный восточный базар Сиаб, чтобы насладиться атмосферой, купить сладости и сувениры»
5 апр в 10:00
12 апр в 10:00
$440 за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена9 июня 2024Были с мужем в туре "Классический Узбекистан" с гидом Евгенией. Благодаря ее энциклопедическим знаниям и любви к своей стране мы влюбились в Узбекистан и узнали очень много интересного. Однозначно рекомендуем этот тур и гида!!!
- ТТатьяна15 декабря 2023Узбекистан - красивая страна! Количество архитектурных памятников потрясает! Все мечети, минареты и медресе в прекрасном состоянии. Затейливые узоры везде -
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Базары»
Самые популярные туры этой рубрики в Самарканде
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
Сколько стоит тур в Самарканде в марте 2025
Сейчас в Самарканде в категории "Базары" можно забронировать 3 тура от 440 до 700 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.49 из 5
Туры на русском языке в Самарканде (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Базары», 2 ⭐ отзыва, цены от $440. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май