Индивидуальная
до 3 чел.
От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана
Познакомиться с символами Ташкента, расшифровать орнаменты и заглянуть в ремесленные мастерские
Начало: В старой части Ташкента
5 ноя в 10:00
6 ноя в 10:00
$160 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Об истории и искусстве Узбекистана - легко и просто
Нескучные беседы о Великом шёлковом пути, тюбетейках и ташкентском метро на групповой прогулке
Начало: Возле Музея истории Узбекистана
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
9 ноя в 10:00
12 ноя в 10:00
$22 за человека
-
4%
Индивидуальная
до 10 чел.
Прикоснуться к Ташкенту
Свежий взгляд на Старый город с его древними традициями и обычаями
Начало: У комплекса «Хазрати Имам»
Завтра в 10:00
1 ноя в 10:00
от $67
$70 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена8 октября 2025Добрый день. Брали экскурсию у Бернары, но она не смогла нас сопровождать, и экскурсию провела Нелли, которая с первой минуты
- ММария3 июля 2025Для знакомства с Ташкентом выбрала эту экскурсию и нисколько не пожалела: помимо основных сведений о городе и его истории, узнали
- ППолина17 мая 2025Отличная экскурсия. День пролетел незаметно. Было душевно, атмосферно
- ЕЕлена10 мая 2025Бернара - один из лучших гидов в моей личной истории путешествий. Грамотно подобранный маршрут, отличное повествование, внимание к деталям. Настоящий профессионал своего дела. Однозначно рекомендую!
- ЛЛюдмила5 мая 2025Спасибо Бернаре за прекрасного гида Зульфию."Невероятное путешествие по Ташкенту!"
Огромное спасибо нашему гиду за незабываемую экскурсию! Благодаря его увлекательным рассказам и
- РРоман29 апреля 2025Очень благодарны Бернаре за прекрасный день в Ташкенте! Харизматичная, пунктуальная, знающая, с прекрасным чувством юмора! Однозначно рекомендуем!
- ММария5 марта 2025Если вы увлечены декоративно-прикладным искусством, то вам на эту экскурсию! Много пересечений по народным промыслам между народами России и Узбекистана,
- ЮЮлия14 ноября 2024Очень понравилась экскурсия с Бернарой! Талантливый экскурсовод, безумно интересно рассказывает. Скорректировала маршрут, когда узнала, какие места мы уже посетили в
- ННаталья12 ноября 2024Отличная экскурсия по городу. Время пролетело не заметно. Было очень интересно и познавательно.
Рекомендую.
- ЕЕкатерина1 ноября 2024Очень познавательная и интересная экскурсия. Гид подстроилась под нас по времени, когда мы попросили начать экскурсию попозже, а также мы
- ДДарья21 октября 2024Узбекистан - разнообразная страна, где можно познакомиться и с традиционной культурой, и посмотреть современные технологии. Бернара показала нам именно такой
- ННаталья3 сентября 2024Очень понравилось. Рассказывается не только про прикладные искусства, но и в целом об исторических фактах Узбекистана, не просто сущие факты, но и интересные истории. В эти истории вплетаются факты жизни современного Узбекистана. Бернара очень приятный рассказчик. Спасибо 🙂🔥
- ННаталья29 апреля 2024Интересная экскурсия, спасибо, Бернара!
- ФФилатова26 апреля 2024Первая экскурсия в Узбекистане задала настроение на всю поездку по четырем городам. Спасибо Бернара!
- ММаксим21 апреля 2024Прекрасная прогулка, где сочетается глубокий анализ мотивов народного тврчества, выбор свежих фруктов на базаре Чорсу, заход в магазинчик с халатами (сколько потом в них было сделано красивых кадров!) и мистическая прогулка около средневекового мавзолея. Рекомендуем!
- ДДарига10 апреля 2024Присоединяюсь ко всем положительным отзывам, это просто отличная экскурсия. Бернара - замечательный гид, вежливая, обходительная, прекрасная рассказчица. Маршрут хорошо построен,
- ЛЛариса5 апреля 2024Красивая экскурсия с красивым гидом!
Профессионально, легко, душевно!
Спасибо за чудесный день!
- TTatiana30 марта 2024Бернара провела замечательную экскурсию по Ташкенту и его мастерским. Ташкент - не очень простой город, чтобы изучить его самостоятельно и
- ЛЛюдмила18 марта 2024Бернара, спасибо вам огромное за экскурсию!
Все было настолько интересно, продумано, организовано, время пролетело незаметно, наша семья присоединяется ко всем восторженным отзывам!!!
От души советуем!
- EElena17 марта 2024Самый лучший гид! Потрясающая, интеллигентная, эрудированная. Узнали об Узбекистане очень многое, благодарны очень Бернаре.
