Мои заказы

Искусство и музеи – экскурсии в Ташкенте

Найдено 3 экскурсии в категории «Искусство и музеи» в Ташкенте на русском языке, цены от $22, скидки до 4%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана
На машине
5 часов
121 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана
Познакомиться с символами Ташкента, расшифровать орнаменты и заглянуть в ремесленные мастерские
Начало: В старой части Ташкента
5 ноя в 10:00
6 ноя в 10:00
$160 за всё до 3 чел.
Об истории и искусстве Узбекистана - легко и просто
Пешая
4.5 часа
40 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Об истории и искусстве Узбекистана - легко и просто
Нескучные беседы о Великом шёлковом пути, тюбетейках и ташкентском метро на групповой прогулке
Начало: Возле Музея истории Узбекистана
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
9 ноя в 10:00
12 ноя в 10:00
$22 за человека
Прикоснуться к Ташкенту
Пешая
5 часов
-
4%
Индивидуальная
до 10 чел.
Прикоснуться к Ташкенту
Свежий взгляд на Старый город с его древними традициями и обычаями
Начало: У комплекса «Хазрати Имам»
Завтра в 10:00
1 ноя в 10:00
от $67$70 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    8 октября 2025
    От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана
    Добрый день. Брали экскурсию у Бернары, но она не смогла нас сопровождать, и экскурсию провела Нелли, которая с первой минуты
    читать дальше

    окутала нас вниманием, заботой и невероятной культурой и интеллигентностью. Спасибо за ценную и интересную информацию о стране и городе, которые Вы, Нелли, по-настоящему любите и передаёт эту любовь через поэтические строки, легенды, истории, факты. Все было комфортно: идеально чистый и удобный автомобиль, простроенная логистика экскурсии, подача транспорта на точках, а содержательное сопровождение бесценно. 🙏Безусловно, всем, кто из наших друзей или знакомых соберётся в Ташкент будем рекомендовать брать экскурсию у Нелли.

    Добрый день. Брали экскурсию у Бернары, но она не смогла нас сопровождать, и экскурсию провела НеллиДобрый день. Брали экскурсию у Бернары, но она не смогла нас сопровождать, и экскурсию провела НеллиДобрый день. Брали экскурсию у Бернары, но она не смогла нас сопровождать, и экскурсию провела НеллиДобрый день. Брали экскурсию у Бернары, но она не смогла нас сопровождать, и экскурсию провела НеллиДобрый день. Брали экскурсию у Бернары, но она не смогла нас сопровождать, и экскурсию провела НеллиДобрый день. Брали экскурсию у Бернары, но она не смогла нас сопровождать, и экскурсию провела НеллиДобрый день. Брали экскурсию у Бернары, но она не смогла нас сопровождать, и экскурсию провела НеллиДобрый день. Брали экскурсию у Бернары, но она не смогла нас сопровождать, и экскурсию провела НеллиДобрый день. Брали экскурсию у Бернары, но она не смогла нас сопровождать, и экскурсию провела НеллиДобрый день. Брали экскурсию у Бернары, но она не смогла нас сопровождать, и экскурсию провела Нелли
  • М
    Мария
    3 июля 2025
    От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана
    Для знакомства с Ташкентом выбрала эту экскурсию и нисколько не пожалела: помимо основных сведений о городе и его истории, узнали
    читать дальше

    интересные детали о культуре и традициях Узбекистана, символике в декоративном и прикладном искусстве. А это, мне кажется, самое интересное. Маршрут включил все основные достопримечательности, везде доехали на автомобиле, так что даже летняя жара нам не помешала. Спасибо большое, всё было очень душевно! Будем рекомендовать)

  • П
    Полина
    17 мая 2025
    От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана
    Отличная экскурсия. День пролетел незаметно. Было душевно, атмосферно
  • Е
    Елена
    10 мая 2025
    От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана
    Бернара - один из лучших гидов в моей личной истории путешествий. Грамотно подобранный маршрут, отличное повествование, внимание к деталям. Настоящий профессионал своего дела. Однозначно рекомендую!
  • Л
    Людмила
    5 мая 2025
    От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана
    Спасибо Бернаре за прекрасного гида Зульфию."Невероятное путешествие по Ташкенту!"
    Огромное спасибо нашему гиду за незабываемую экскурсию! Благодаря его увлекательным рассказам и
    читать дальше

    тёплому отношению мы увидели город совсем по-новому. Всё было организовано идеально — от маршрута до интересных историй, которых не найдёшь в путеводителях. Очень рекомендую всем, кто хочет по-настоящему почувствовать атмосферу Ташкента!

  • Р
    Роман
    29 апреля 2025
    От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана
    Очень благодарны Бернаре за прекрасный день в Ташкенте! Харизматичная, пунктуальная, знающая, с прекрасным чувством юмора! Однозначно рекомендуем!
  • М
    Мария
    5 марта 2025
    От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана
    Если вы увлечены декоративно-прикладным искусством, то вам на эту экскурсию! Много пересечений по народным промыслам между народами России и Узбекистана,
    читать дальше

    на что повлияли Великий шелковый путь и расширение Российской империи в 19вв. Также Музей Корана и глубокие знания экскурсовода о Первом коране, представленном в нем, уникальны.

  • Ю
    Юлия
    14 ноября 2024
    От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана
    Очень понравилась экскурсия с Бернарой! Талантливый экскурсовод, безумно интересно рассказывает. Скорректировала маршрут, когда узнала, какие места мы уже посетили в
    читать дальше

    Ташкенте, и показала новые локации, которые не были предусмотрены изначально. Например, мы спустились в метро и посмотрели декор нескольких станций, поднялись на смотровую площадку гостиницы «Узбекистан», посетили площадь Независимости. Больше всего понравилась экскурсия по музею декоративно-прикладного искусства, место потрясающее, и Бернара рассказывала о нем и об экспонатах музея с большой любовью. И еще запомнился визит к художнику, который создает узоры на ткани в технике «икат», он очень подробно рассказал о тканях, нитях, процессе окрашивания и всей технологии — до посещения мы все это не знали и не понимали.

    Очень понравилась экскурсия с Бернарой! Талантливый экскурсовод, безумно интересно рассказывает. Скорректировала маршрут, когда узнала, какие местаОчень понравилась экскурсия с Бернарой! Талантливый экскурсовод, безумно интересно рассказывает. Скорректировала маршрут, когда узнала, какие местаОчень понравилась экскурсия с Бернарой! Талантливый экскурсовод, безумно интересно рассказывает. Скорректировала маршрут, когда узнала, какие местаОчень понравилась экскурсия с Бернарой! Талантливый экскурсовод, безумно интересно рассказывает. Скорректировала маршрут, когда узнала, какие местаОчень понравилась экскурсия с Бернарой! Талантливый экскурсовод, безумно интересно рассказывает. Скорректировала маршрут, когда узнала, какие местаОчень понравилась экскурсия с Бернарой! Талантливый экскурсовод, безумно интересно рассказывает. Скорректировала маршрут, когда узнала, какие местаОчень понравилась экскурсия с Бернарой! Талантливый экскурсовод, безумно интересно рассказывает. Скорректировала маршрут, когда узнала, какие местаОчень понравилась экскурсия с Бернарой! Талантливый экскурсовод, безумно интересно рассказывает. Скорректировала маршрут, когда узнала, какие местаОчень понравилась экскурсия с Бернарой! Талантливый экскурсовод, безумно интересно рассказывает. Скорректировала маршрут, когда узнала, какие места
  • Н
    Наталья
    12 ноября 2024
    От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана
    Отличная экскурсия по городу. Время пролетело не заметно. Было очень интересно и познавательно.
    Рекомендую.
  • Е
    Екатерина
    1 ноября 2024
    От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана
    Очень познавательная и интересная экскурсия. Гид подстроилась под нас по времени, когда мы попросили начать экскурсию попозже, а также мы
    читать дальше

    обсудили перестановки в плане экскурсии, чтобы не попадать на толпу. Места, которые посетили, очень интересные, причем сами вряд ли бы пошли туда, где ходили. С гидом было интересно и понятно.
    Спасибо большое!

  • Д
    Дарья
    21 октября 2024
    От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана
    Узбекистан - разнообразная страна, где можно познакомиться и с традиционной культурой, и посмотреть современные технологии. Бернара показала нам именно такой
    читать дальше

    Ташкент - столицу Узбекистана: многоликий и разный.

    Мы познакомились с мечетями и медресе (и все были разные), сходили на рынок Чорсу, посмотрели метрополитен, заглянули к ремесленнику и посетили музей декоративного искусства. Везде вы встретите и традиционные мотивы, и историю, и вместе с тем что-то новое и современное.

    Спасибо, Бернара!

    Узбекистан - разнообразная страна, где можно познакомиться и с традиционной культурой, и посмотреть современные технологии. БернараУзбекистан - разнообразная страна, где можно познакомиться и с традиционной культурой, и посмотреть современные технологии. БернараУзбекистан - разнообразная страна, где можно познакомиться и с традиционной культурой, и посмотреть современные технологии. БернараУзбекистан - разнообразная страна, где можно познакомиться и с традиционной культурой, и посмотреть современные технологии. БернараУзбекистан - разнообразная страна, где можно познакомиться и с традиционной культурой, и посмотреть современные технологии. Бернара
  • Н
    Наталья
    3 сентября 2024
    От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана
    Очень понравилось. Рассказывается не только про прикладные искусства, но и в целом об исторических фактах Узбекистана, не просто сущие факты, но и интересные истории. В эти истории вплетаются факты жизни современного Узбекистана. Бернара очень приятный рассказчик. Спасибо 🙂🔥
    Очень понравилось. Рассказывается не только про прикладные искусства, но и в целом об исторических фактах УзбекистанаОчень понравилось. Рассказывается не только про прикладные искусства, но и в целом об исторических фактах УзбекистанаОчень понравилось. Рассказывается не только про прикладные искусства, но и в целом об исторических фактах УзбекистанаОчень понравилось. Рассказывается не только про прикладные искусства, но и в целом об исторических фактах Узбекистана
  • Н
    Наталья
    29 апреля 2024
    От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана
    Интересная экскурсия, спасибо, Бернара!
  • Ф
    Филатова
    26 апреля 2024
    От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана
    Первая экскурсия в Узбекистане задала настроение на всю поездку по четырем городам. Спасибо Бернара!
  • М
    Максим
    21 апреля 2024
    От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана
    Прекрасная прогулка, где сочетается глубокий анализ мотивов народного тврчества, выбор свежих фруктов на базаре Чорсу, заход в магазинчик с халатами (сколько потом в них было сделано красивых кадров!) и мистическая прогулка около средневекового мавзолея. Рекомендуем!
    Прекрасная прогулка, где сочетается глубокий анализ мотивов народного тврчества, выбор свежих фруктов на базаре Чорсу, заходПрекрасная прогулка, где сочетается глубокий анализ мотивов народного тврчества, выбор свежих фруктов на базаре Чорсу, заходПрекрасная прогулка, где сочетается глубокий анализ мотивов народного тврчества, выбор свежих фруктов на базаре Чорсу, заходПрекрасная прогулка, где сочетается глубокий анализ мотивов народного тврчества, выбор свежих фруктов на базаре Чорсу, заходПрекрасная прогулка, где сочетается глубокий анализ мотивов народного тврчества, выбор свежих фруктов на базаре Чорсу, заходПрекрасная прогулка, где сочетается глубокий анализ мотивов народного тврчества, выбор свежих фруктов на базаре Чорсу, заход
  • Д
    Дарига
    10 апреля 2024
    От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана
    Присоединяюсь ко всем положительным отзывам, это просто отличная экскурсия. Бернара - замечательный гид, вежливая, обходительная, прекрасная рассказчица. Маршрут хорошо построен,
    читать дальше

    не утомляет, просто гуляешь в хорошей компании по прекрасному городу. Красивая архитектура с разъяснениями профессионала становится ещё лучше, музей прикладного искусства - это просто песня, очень красиво и познавательно.
    Не верьте, когда говорят и пишут, что в Ташкенте не на что смотреть, просто нужен хороший проводник, который покажет вам жемчужины, например, Бернара 😉

    Присоединяюсь ко всем положительным отзывам, это просто отличная экскурсия. Бернара - замечательный гид, вежливая, обходительная, прекраснаяПрисоединяюсь ко всем положительным отзывам, это просто отличная экскурсия. Бернара - замечательный гид, вежливая, обходительная, прекраснаяПрисоединяюсь ко всем положительным отзывам, это просто отличная экскурсия. Бернара - замечательный гид, вежливая, обходительная, прекраснаяПрисоединяюсь ко всем положительным отзывам, это просто отличная экскурсия. Бернара - замечательный гид, вежливая, обходительная, прекрасная
  • Л
    Лариса
    5 апреля 2024
    От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана
    Красивая экскурсия с красивым гидом!
    Профессионально, легко, душевно!
    Спасибо за чудесный день!
  • T
    Tatiana
    30 марта 2024
    От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана
    Бернара провела замечательную экскурсию по Ташкенту и его мастерским. Ташкент - не очень простой город, чтобы изучить его самостоятельно и
    читать дальше

    проникнуться с первого раза. Бернара показала нам его таким, что мы почувствовали дух города, его колорит и остаться под большим впечатлением. Очень интересные мастерские, что даже потом пришлось вернуться за покупками, так как я не нашла похожие ни в Самарканде, ни в Бухаре. После экскурсии остались отличные фотографии. Еще Бернара в конце отвезла нас в место, где мы прекрасно поужинали и дала рекомендации по самостоятельному посещению. Мы очень довольны!

  • Л
    Людмила
    18 марта 2024
    От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана
    Бернара, спасибо вам огромное за экскурсию!
    Все было настолько интересно, продумано, организовано, время пролетело незаметно, наша семья присоединяется ко всем восторженным отзывам!!!
    От души советуем!
    Бернара, спасибо вам огромное за экскурсию!Бернара, спасибо вам огромное за экскурсию!Бернара, спасибо вам огромное за экскурсию!Бернара, спасибо вам огромное за экскурсию!Бернара, спасибо вам огромное за экскурсию!Бернара, спасибо вам огромное за экскурсию!Бернара, спасибо вам огромное за экскурсию!
  • E
    Elena
    17 марта 2024
    От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана
    Самый лучший гид! Потрясающая, интеллигентная, эрудированная. Узнали об Узбекистане очень многое, благодарны очень Бернаре.

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Искусство и музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ташкенте
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана
  2. Об истории и искусстве Узбекистана - легко и просто
  3. Прикоснуться к Ташкенту
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Площадь Независимости
  2. Самое главное
  3. Медресе Кукельдаш
  4. Старый город
  5. Мечеть Минор
  6. Монумент «Мужество»
  7. Набережная
  8. Музей Прикладного Искусства
  9. Большой театр оперы и балета
  10. Метро
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в октябре 2025
Сейчас в Ташкенте в категории "Искусство и музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 22 до 160 со скидкой до 4%. Туристы уже оставили гидам 161 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Искусство и музеи», 161 ⭐ отзыв, цены от $22. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь