Ташкенте, и показала новые локации, которые не были предусмотрены изначально. Например, мы спустились в метро и посмотрели декор нескольких станций, поднялись на смотровую площадку гостиницы «Узбекистан», посетили площадь Независимости. Больше всего понравилась экскурсия по музею декоративно-прикладного искусства, место потрясающее, и Бернара рассказывала о нем и об экспонатах музея с большой любовью. И еще запомнился визит к художнику, который создает узоры на ткани в технике «икат», он очень подробно рассказал о тканях, нитях, процессе окрашивания и всей технологии — до посещения мы все это не знали и не понимали.