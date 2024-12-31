4 часа
Мини-группа
до 7 чел.
Город будущего: модернизм в Ташкенте
Откройте для себя модернистский Ташкент: от советской архитектуры до современных кварталов. Увлекательное путешествие по истории и культуре
Начало: У гостиницы «Узбекистан»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Завтра в 10:00
16 янв в 10:00
$50 за человека
скидка
5%
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Затерянный город Янгиабад, Ангренское озеро и перевал Камчик
Открыть неизведанные локации Узбекистана - в путешествии по предгорьям Тянь-Шаня
Завтра в 08:00
16 янв в 08:00
200$190 за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
Всё о Ташкенте за 1 день
Увидеть город глазами местного, понять, что такое махалли, и попробовать свадебный плов
Начало: Возле метро Пахтакор
17 янв в 10:00
20 янв в 10:00
от $193 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- aalfia31 декабря 2024Яркая экскурсия в колоритном Ташкенте.
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Необычные дома»
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