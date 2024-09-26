Чарвакское водохранилище: прогулка с видом на Чимганские горы

Насладитесь путешествием к Чарвакскому водохранилищу и Чимганским горам. Впечатляющие виды и вкусный обед в горном кафе ждут вас
Туристы всего за 1,5 часа добираются от Ташкента до уникального Чарвакского водохранилища, окруженного Чимганскими горами. В рамках экскурсии можно увидеть водопад Нанай и пройтись по знаменитому деревянному мосту. Гостям предлагается
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обед в традиционном горном кафе, где подают суп Мастава, шашлыки и лепёшки.

Экскурсия проходит в дружелюбной атмосфере на автомобиле Chevrolet Captiva или Cobalt, а обед включён в стоимость. Это уникальная возможность насладиться природой и культурой Узбекистана

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Величественные горы
  • 🚗 Комфортное путешествие
  • 🍽️ Вкусный обед
  • 📸 Фотогеничные места
  • 🌊 Бирюзовое водохранилище
Чарвакское водохранилище: прогулка с видом на Чимганские горы
Чарвакское водохранилище: прогулка с видом на Чимганские горы
Чарвакское водохранилище: прогулка с видом на Чимганские горы
Ближайшие даты:
29
янв30
янв31
янв3
фев4
фев5
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фев
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30

Что можно увидеть

  • Чарвакское водохранилище
  • Водопад Нанай
  • Деревянный мост

Описание экскурсии

За 1 день вы:

  • Полюбуетесь северным и южным берегами Чарвакского водохранилища
  • Проедете по живописной дороге, наслаждаясь видами на поля, сады и горные кишлаки
  • Остановитесь у бурного водопада Нанай и сделаете десятки роскошных фото
  • Прокатитесь по деревянному мосту, где снимался эпизод фильма «Побег из Гулага»
  • Отведаете вкусный горный обед: рисовый суп Мастава, салат, шашлык, чай и лепёшки

Всё это — в дружелюбной открытой атмосфере.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Chevrolet Captiva или Chevrolet Cobalt
  • Обед включён в стоимость

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У гостиницы «Узбекистан»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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И
26 сен 2024
Сегодня была на экскурсии по Чарвакскому водохранилищу с видом на Чимганские горы. Группа состояла из 5 человек. Организатором, экскурсоводом и водителем был Жахонгир.
Несмотря на дождливую погоду, всё прошло очень хорошо
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и комфортно. Аккуратное вождение, хорошее знание и преподнесение материала, шутки, анекдоты, песни, внимательное отношение ко всем в группе - всё это оставило приятное впечатление об организаторе. Жахонгир, вы молодец!!! Спасибо большое!
Ну и конечно на первом месте - это сама природа, горы, реки, необыкновенной красоты вода в водохранилище. Никакие капризы погоды не смогли испортить впечатление от увиденного. Удачный маршрут 👍 Отдельное спасибо за обед. Всё ооочень вкусно!!!
Экскурсию рекомендую.

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