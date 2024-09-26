Туристы всего за 1,5 часа добираются от Ташкента до уникального Чарвакского водохранилища, окруженного Чимганскими горами. В рамках экскурсии можно увидеть водопад Нанай и пройтись по знаменитому деревянному мосту. Гостям предлагается
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Величественные горы
- 🚗 Комфортное путешествие
- 🍽️ Вкусный обед
- 📸 Фотогеничные места
- 🌊 Бирюзовое водохранилище
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
Что можно увидеть
- Чарвакское водохранилище
- Водопад Нанай
- Деревянный мост
Описание экскурсии
За 1 день вы:
- Полюбуетесь северным и южным берегами Чарвакского водохранилища
- Проедете по живописной дороге, наслаждаясь видами на поля, сады и горные кишлаки
- Остановитесь у бурного водопада Нанай и сделаете десятки роскошных фото
- Прокатитесь по деревянному мосту, где снимался эпизод фильма «Побег из Гулага»
- Отведаете вкусный горный обед: рисовый суп Мастава, салат, шашлык, чай и лепёшки
Всё это — в дружелюбной открытой атмосфере.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Chevrolet Captiva или Chevrolet Cobalt
- Обед включён в стоимость
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы «Узбекистан»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жахонгир — ваш гид в Ташкенте
Провёл экскурсии для 145 туристов
Мы, работники туриндустрии, — лицо государства. Это огромная ответственность и честь для нас. Я родился в Ташкенте и обожаю свой город больше всего на свете. Имею опыт встречи делегаций, отдельных гостей, а также просто путешественников. Всегда хочется показать им настоящий Ташкент, рассказывать историю прекрасного города, которому уже более 2200 лет.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
26 сен 2024
Сегодня была на экскурсии по Чарвакскому водохранилищу с видом на Чимганские горы. Группа состояла из 5 человек. Организатором, экскурсоводом и водителем был Жахонгир.
Несмотря на дождливую погоду, всё прошло очень хорошо
Несмотря на дождливую погоду, всё прошло очень хорошо
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