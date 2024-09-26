читать дальше и комфортно. Аккуратное вождение, хорошее знание и преподнесение материала, шутки, анекдоты, песни, внимательное отношение ко всем в группе - всё это оставило приятное впечатление об организаторе. Жахонгир, вы молодец!!! Спасибо большое!

Ну и конечно на первом месте - это сама природа, горы, реки, необыкновенной красоты вода в водохранилище. Никакие капризы погоды не смогли испортить впечатление от увиденного. Удачный маршрут 👍 Отдельное спасибо за обед. Всё ооочень вкусно!!!

Экскурсию рекомендую.

Сегодня была на экскурсии по Чарвакскому водохранилищу с видом на Чимганские горы. Группа состояла из 5 человек. Организатором, экскурсоводом и водителем был Жахонгир.Несмотря на дождливую погоду, всё прошло очень хорошо