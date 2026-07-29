Узбекистан удивляет не только пустынями, но и великолепными Чимганскими горами.



Экскурсия включает посещение горных курортов Амирсой и Чимган, где можно насладиться прохладой и чистым воздухом. На Чарвакском водохранилище откроются виды на бирюзовое озеро, окруженное горами. В поселке Ходжикент вы увидите древние чинары и петроглифы. Завершает маршрут посещение парка «Новый Узбекистан» с искусственным озером и фонтанами

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и позволяет насладиться всеми красотами региона. В октябре и апреле также приятно, но может быть прохладнее. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но некоторые активности могут быть ограничены из-за снега.

Сейчас август — это идеальное время.