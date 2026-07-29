Мои заказы

Чимганские горы и Чарвакское водохранилище за 1 день на электромобиле

Отправляйтесь в путешествие по живописным Чимганским горам и Чарвакскому водохранилищу на электромобиле. Уникальные виды и свежий воздух ждут вас
Узбекистан удивляет не только пустынями, но и великолепными Чимганскими горами.

Экскурсия включает посещение горных курортов Амирсой и Чимган, где можно насладиться прохладой и чистым воздухом. На Чарвакском водохранилище откроются виды на бирюзовое озеро, окруженное горами. В поселке Ходжикент вы увидите древние чинары и петроглифы. Завершает маршрут посещение парка «Новый Узбекистан» с искусственным озером и фонтанами
5
456 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Величественные горные пейзажи
  • 🚗 Комфортное путешествие на электромобиле
  • 🏞️ Бирюзовое Чарвакское водохранилище
  • 🌳 Древние чинары и петроглифы
  • 🎨 Современный парк с арт-объектами

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и позволяет насладиться всеми красотами региона. В октябре и апреле также приятно, но может быть прохладнее. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но некоторые активности могут быть ограничены из-за снега.
Сейчас август — это идеальное время.
Чимганские горы и Чарвакское водохранилище за 1 день на электромобиле
Чимганские горы и Чарвакское водохранилище за 1 день на электромобиле
Чимганские горы и Чарвакское водохранилище за 1 день на электромобиле

Что можно увидеть

  • Горные курорты Амирсой и Чимган
  • Чарвакское водохранилище
  • Поселок Ходжикент
  • Парк «Новый Узбекистан»

Описание экскурсии

Другой Узбекистан

Приглашаю раскрыть красоту горных регионов страны. В программе экскурсии:

  • Горные курорты Амирсой и Чимган — вы ощутите приятную прохладу, подышите кристально чистым воздухом и насладитесь величественными горными пейзажами. А также, по желанию, прокатитесь по канатной дороге: старинной кресельной или современной, с закрытыми кабинками.
  • Чарвакское водохранилище — мы остановимся на высоком холме и полюбуемся видами знаменитого бирюзового озера, обрамленного Тянь-Шаньскими горами. Я расскажу, как создавалось водохранилище и какие интересные истории с ним связаны.
  • Поселок Ходжикент — вы увидите 850-летние чинары и старинные петроглифы на скалах. Отдохнете в тени деревьев и прикоснётесь к местной истории.
  • Парк «Новый Узбекистан» — мы посетим суперсовременный парк, открытый в честь тридцатой годовщины независимости страны. Оценим искусственное озеро, фонтаны, амфитеатр и необычные арт-объекты.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном электромобиле. Транспорт входит в стоимость
  • По запросу могу организовать экскурсию для большего числа людей. Цену и детали уточняйте в личном сообщении
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Дополнительные расходы

  • Горнолыжный курорт Амирсой — 250 000 сум (примерно $20), скидки для детей до 12 лет и пенсионеров старше 55 лет
  • Кресельная канатная дорога на Чимгане — 50 000 сум (примерно $3)
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жалол
Жалол — ваша команда гидов в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3798 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Жалол, я представляю команду профессиональных гидов в Ташкенте. Мы проводим экскурсии на узбекском, русском, английском и турецком языках. Очень любим свою страну, знаем о ней много интересного и с радостью знакомим с ней гостей. С нетерпением ждем встречи с вами.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 456 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
435
4
9
3
6
2
4
1
2
К
Мы в восторге! Насыщенная и очень интересная экскурсия. Узнали много нового и посмотрели красивые места)
Мы в восторге! Насыщенная и очень интересная экскурсия. Узнали много нового и посмотрели красивые места)
Мы в восторге! Насыщенная и очень интересная экскурсия. Узнали много нового и посмотрели красивые места)
Мы в восторге! Насыщенная и очень интересная экскурсия. Узнали много нового и посмотрели красивые места)
Мы в восторге! Насыщенная и очень интересная экскурсия. Узнали много нового и посмотрели красивые места)
Вам был полезен этот отзыв?
Ася
Нашего гида зовут Ильдар. Он прекрасно говорит по-русски, все знает и активно рассказывает, очень приятный и веселый рассказчик, добрый человек, чудесно водит автомобиль (машина отличная BYD с кондиционером), на обратном
читать дальшеуменьшить

пути подсказал нам и помог купить очень вкусную клубнику сорта Изабелла. Ильдар приехал за нами в отель в Бурчмулле. Оттуда мы поехали на Чимган, в Амирсой, покаталась на лошадке, в том числе галопом по предгорьям)), потом поехали на смотровую площадку над Чарвакским водохранилищем, затем по нашей просьбе (я была тут и ранее) в чудесный ресторан Чинары. На его территории есть участок скал с петроглифами, выше небольшой водопад «Мужские слезы». Там же очень вкусно поели на топчане (жареный сазан особенно прекрасен), попали под знатный град и ливень с громом, спасались в здании, промокли, в общем еда получилась незабываемой)) И самое обидное, что отъехав 10 км от этого места, дорога была сухая, а в Ташкенте 30 и солнышко. Ильдар все время был с нами, было весело промокнуть в такой компании)) В парк Новый Узбекистан не пошли, потому что мы были там ранее. Да и впечатлений от всего предыдущего было навалом. Благополучия и здоровья Ильдару, успехов во всех делах! Смело рекомендуем и благодарим его за отличную экскурсию!

Нашего гида зовут Ильдар. Он прекрасно говорит по-русски, все знает и активно рассказывает, очень приятный и
Нашего гида зовут Ильдар. Он прекрасно говорит по-русски, все знает и активно рассказывает, очень приятный и
Нашего гида зовут Ильдар. Он прекрасно говорит по-русски, все знает и активно рассказывает, очень приятный и
Нашего гида зовут Ильдар. Он прекрасно говорит по-русски, все знает и активно рассказывает, очень приятный и
Нашего гида зовут Ильдар. Он прекрасно говорит по-русски, все знает и активно рассказывает, очень приятный и
Нашего гида зовут Ильдар. Он прекрасно говорит по-русски, все знает и активно рассказывает, очень приятный и
Нашего гида зовут Ильдар. Он прекрасно говорит по-русски, все знает и активно рассказывает, очень приятный и
Нашего гида зовут Ильдар. Он прекрасно говорит по-русски, все знает и активно рассказывает, очень приятный и+1
Нашего гида зовут Ильдар. Он прекрасно говорит по-русски, все знает и активно рассказывает, очень приятный и
Вам был полезен этот отзыв?
К
Спасибо большое за экскурсию (гиду Сакину). Гид приехал вовремя, на чистом и комфортном автомобиле. Экскурсия прошла очень интересно. Рекомендую👍
Спасибо большое за экскурсию (гиду Сакину). Гид приехал вовремя, на чистом и комфортном автомобиле. Экскурсия прошла очень интересно. Рекомендую👍
Спасибо большое за экскурсию (гиду Сакину). Гид приехал вовремя, на чистом и комфортном автомобиле. Экскурсия прошла очень интересно. Рекомендую👍
Спасибо большое за экскурсию (гиду Сакину). Гид приехал вовремя, на чистом и комфортном автомобиле. Экскурсия прошла очень интересно. Рекомендую👍
Спасибо большое за экскурсию (гиду Сакину). Гид приехал вовремя, на чистом и комфортном автомобиле. Экскурсия прошла очень интересно. Рекомендую👍
Вам был полезен этот отзыв?
Венера
Это было просто великолепное путешествие! Свое знакомство с Узбекистаном мы начали с гор. На второй день после прилета мы сразу отправились на Чимганские горы и посетили Чарвакское водохранилище. В ходе
читать дальшеуменьшить

поездки мы очень много узнали об Узбекистане. Жалол отличный экскурсовод и прекрасный собеседник. Мы ехали из Ташкента на машине около 2-х часов и это время пролетело так быстро, что мы не заметили как оказались на месте. Жалол очень интересно рассказывал про страну, обычаи, образование, климат. Мы слушали песни про горы и это было очень необычно, когда под наш маршрут звучали песни. Чимганские горы произвели неизгладимое впечатление, а Чарвакское водохранилище своей мощью просто поразило. Мы посетили горные курорты Амирсой и Чимкан, прокатились на канатной дороге, подышали свежим воздухом. Спустившись с гор Жалол нас привез в местное кафе, где мы отведали прекрасную национальную кухню.
Очень интересная и насыщенная программа, но все в легкости и удовольствии. От души рекомендую Жалола как проводника в историю и красоту этой страны! Кстати Жалол экскурсовод в третьем поколении и знает очень много о своем крае.

Это было просто великолепное путешествие! Свое знакомство с Узбекистаном мы начали с гор. На второй день
Это было просто великолепное путешествие! Свое знакомство с Узбекистаном мы начали с гор. На второй день
Это было просто великолепное путешествие! Свое знакомство с Узбекистаном мы начали с гор. На второй день
Это было просто великолепное путешествие! Свое знакомство с Узбекистаном мы начали с гор. На второй день
Это было просто великолепное путешествие! Свое знакомство с Узбекистаном мы начали с гор. На второй день
Это было просто великолепное путешествие! Свое знакомство с Узбекистаном мы начали с гор. На второй день
Вам был полезен этот отзыв?
Т
У нас был гид Ильдар. Очень интеллигентный, образованный и начитанный человек. Все рассказал, показал и видео что даёт занимается этим вопросом. Машина была комфортабельная. По дороге заехали купить клубнику прямо
читать дальшеуменьшить

у дехкан, кто их выращивает. Крайне рекомендуем посетить пасеку и увидеть шоу и дегустацию у Василя - это наверное гвоздь всей программы. Прокатались на канатных дорогах. Поели знаменитую маставу на Бочке, но об этом нужно заранее согласовывать что хотите туда. В общем и целом очень очень очень понравилось!

У нас был гид Ильдар. Очень интеллигентный, образованный и начитанный человек. Все рассказал, показал и видео
У нас был гид Ильдар. Очень интеллигентный, образованный и начитанный человек. Все рассказал, показал и видео
У нас был гид Ильдар. Очень интеллигентный, образованный и начитанный человек. Все рассказал, показал и видео
Вам был полезен этот отзыв?
С
Это была отличная поездка в горы с красивейшими видами! Очень все понравилось. Гид Сакен забрал нас из отеля в обозначенное время и соащу же начал свой рассказ про Ташкент и Узбекистан. Поездка была очень комфортная. Гид рассказал много интересного, много шутил, атмосфера была очень приятная) Прокатились на подъемниках за красивыми видами, насладились солнышком на горных вершинах. Прекрасная и легкая экскурсия)
Это была отличная поездка в горы с красивейшими видами! Очень все понравилось. Гид Сакен забрал нас
Это была отличная поездка в горы с красивейшими видами! Очень все понравилось. Гид Сакен забрал нас
Это была отличная поездка в горы с красивейшими видами! Очень все понравилось. Гид Сакен забрал нас
Это была отличная поездка в горы с красивейшими видами! Очень все понравилось. Гид Сакен забрал нас
Это была отличная поездка в горы с красивейшими видами! Очень все понравилось. Гид Сакен забрал нас
Это была отличная поездка в горы с красивейшими видами! Очень все понравилось. Гид Сакен забрал нас
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Ташкента

Похожие экскурсии на «Чимганские горы и Чарвакское водохранилище за 1 день на электромобиле»

Чимганские горы, курорт Амирсай, водопад «Фата невесты» и Чарвакское водохранилище
На машине
На микроавтобусе
8 часов
32 отзыва
Групповая
до 24 чел.
Чимганские горы, курорт Амирсай, водопад «Фата невесты» и Чарвакское водохранилище
Полюбоваться великолепными пейзажами в окрестностях Ташкента на автопешеходной экскурсии в группе
Начало: У парка Ашхабад
Расписание: ежедневно в 09:00
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
$65 за человека
Из Ташкента - в горы Западного Тянь-Шаня
На машине
9 часов
588 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Ташкента - в горы Западного Тянь-Шаня
Приглашаем на уникальное путешествие по Горному Узбекистану. Вас ждут захватывающие панорамы, чистый воздух и уникальные петроглифы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от $123 за всё до 4 чел.
Чимган, курорт Амирсай, Чарвакское водохранилище и другие красоты Западного Тянь-Шаня
На машине
На микроавтобусе
8 часов
281 отзыв
Индивидуальная
до 20 чел.
Чимган, курорт Амирсай, Чарвакское водохранилище и другие красоты Западного Тянь-Шаня
Полюбоваться великолепными пейзажами в окрестностях Ташкента на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:30
11 авг в 09:00
от $120 за всё до 3 чел.
3 в 1: Амирсой, Чимган и Чарвакское водохранилище - три жемчужины Тянь-Шаня
На машине
8 часов
69 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
3 в 1: Амирсой, Чимган и Чарвакское водохранилище - три жемчужины Тянь-Шаня
Посетить три локации в горах Западного Тянь-Шаня за один день
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от $125 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ташкенте. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ташкенте
от $135 за экскурсию