Узбекистан удивляет не только пустынями, но и великолепными Чимганскими горами.
Экскурсия включает посещение горных курортов Амирсой и Чимган, где можно насладиться прохладой и чистым воздухом. На Чарвакском водохранилище откроются виды на бирюзовое озеро, окруженное горами. В поселке Ходжикент вы увидите древние чинары и петроглифы. Завершает маршрут посещение парка «Новый Узбекистан» с искусственным озером и фонтанами
Экскурсия включает посещение горных курортов Амирсой и Чимган, где можно насладиться прохладой и чистым воздухом. На Чарвакском водохранилище откроются виды на бирюзовое озеро, окруженное горами. В поселке Ходжикент вы увидите древние чинары и петроглифы. Завершает маршрут посещение парка «Новый Узбекистан» с искусственным озером и фонтанами
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Величественные горные пейзажи
- 🚗 Комфортное путешествие на электромобиле
- 🏞️ Бирюзовое Чарвакское водохранилище
- 🌳 Древние чинары и петроглифы
- 🎨 Современный парк с арт-объектами
Лучшее время для посещения
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апр
май
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июл
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сен
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и позволяет насладиться всеми красотами региона. В октябре и апреле также приятно, но может быть прохладнее. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но некоторые активности могут быть ограничены из-за снега.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Горные курорты Амирсой и Чимган
- Чарвакское водохранилище
- Поселок Ходжикент
- Парк «Новый Узбекистан»
Описание экскурсии
Другой Узбекистан
Приглашаю раскрыть красоту горных регионов страны. В программе экскурсии:
- Горные курорты Амирсой и Чимган — вы ощутите приятную прохладу, подышите кристально чистым воздухом и насладитесь величественными горными пейзажами. А также, по желанию, прокатитесь по канатной дороге: старинной кресельной или современной, с закрытыми кабинками.
- Чарвакское водохранилище — мы остановимся на высоком холме и полюбуемся видами знаменитого бирюзового озера, обрамленного Тянь-Шаньскими горами. Я расскажу, как создавалось водохранилище и какие интересные истории с ним связаны.
- Поселок Ходжикент — вы увидите 850-летние чинары и старинные петроглифы на скалах. Отдохнете в тени деревьев и прикоснётесь к местной истории.
- Парк «Новый Узбекистан» — мы посетим суперсовременный парк, открытый в честь тридцатой годовщины независимости страны. Оценим искусственное озеро, фонтаны, амфитеатр и необычные арт-объекты.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном электромобиле. Транспорт входит в стоимость
- По запросу могу организовать экскурсию для большего числа людей. Цену и детали уточняйте в личном сообщении
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Дополнительные расходы
- Горнолыжный курорт Амирсой — 250 000 сум (примерно $20), скидки для детей до 12 лет и пенсионеров старше 55 лет
- Кресельная канатная дорога на Чимгане — 50 000 сум (примерно $3)
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жалол — ваша команда гидов в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3798 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Жалол, я представляю команду профессиональных гидов в Ташкенте. Мы проводим экскурсии на узбекском, русском, английском и турецком языках. Очень любим свою страну, знаем о ней много интересного и с радостью знакомим с ней гостей. С нетерпением ждем встречи с вами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 456 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Мы в восторге! Насыщенная и очень интересная экскурсия. Узнали много нового и посмотрели красивые места)
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Нашего гида зовут Ильдар. Он прекрасно говорит по-русски, все знает и активно рассказывает, очень приятный и веселый рассказчик, добрый человек, чудесно водит автомобиль (машина отличная BYD с кондиционером), на обратном
+1
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К
Спасибо большое за экскурсию (гиду Сакину). Гид приехал вовремя, на чистом и комфортном автомобиле. Экскурсия прошла очень интересно. Рекомендую👍
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Это было просто великолепное путешествие! Свое знакомство с Узбекистаном мы начали с гор. На второй день после прилета мы сразу отправились на Чимганские горы и посетили Чарвакское водохранилище. В ходе
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Т
У нас был гид Ильдар. Очень интеллигентный, образованный и начитанный человек. Все рассказал, показал и видео что даёт занимается этим вопросом. Машина была комфортабельная. По дороге заехали купить клубнику прямо
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С
Это была отличная поездка в горы с красивейшими видами! Очень все понравилось. Гид Сакен забрал нас из отеля в обозначенное время и соащу же начал свой рассказ про Ташкент и Узбекистан. Поездка была очень комфортная. Гид рассказал много интересного, много шутил, атмосфера была очень приятная) Прокатились на подъемниках за красивыми видами, насладились солнышком на горных вершинах. Прекрасная и легкая экскурсия)
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