Экскурсия в институт Солнца

В самых отдаленных окрестностях Ташкента раскинулась самая необычная и яркая достопримечательность — Институт Солнца.

Здесь, вдали от городской суеты, возвышается огромная солнечная печь с параболическим зеркалом высотой 54 метра. Но что делает это место настолько уникальным?
Экскурсия в институт Солнца
Экскурсия в институт Солнца
Экскурсия в институт Солнца
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что вас ожидает:

  • Район Паркент
  • Горы
  • Институт солнце

Описание экскурсии

Что вас ожидает:Секреты Солнца

Институт Солнца — своеобразные врата к звездам. Его огромное зеркало способно концентрировать солнечные лучи в одной точке, создавая температуру, превышающую 3000° C всего за считанные секунды. Это место привлекает ученых и исследователей со всего мира, предоставляя им уникальную возможность исследовать солнечные явления и космические глубины. Расположенный в 45 километрах от Ташкента, в окрестностях городка Паркент, Институт Солнца предоставляет путь к пониманию самых загадочных солнечных явлений. Здесь совершаются открытия, которые расширяют наши знания о космосе. Это место, где наука и технологии сливаются воедино, чтобы разгадать тайны светила. Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Район Паркент
  • Горы
  • Институт солнце
Что включено
  • Транспортные услуги
Что не входит в цену
  • Входные билеты с человека - 100 000 сум.
  • Питание
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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