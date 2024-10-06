Наука и современность: Институт Солнца и парк «Новый Узбекистан»

Откройте для себя современный Ташкент! Институт Солнца и парк «Новый Узбекистан» подарят незабываемые впечатления и новые знания
Ташкент - город, где древность встречается с современностью. На этой экскурсии можно посетить Институт Солнца, где космос становится ближе, а наука - понятнее.

Участники узнают о солнечных вспышках и корональных выбросах, а также попробуют яичницу, приготовленную на солнечной энергии.

Затем в программе посещение парка «Новый Узбекистан», где можно увидеть Монумент независимости и современные арт-объекты. Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне Hyundai Starex
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌞 Институт Солнца - уникальное место
  • 🌳 Парк «Новый Узбекистан» - современный и живописный
  • 🚐 Комфортабельный транспорт
  • 🍽️ Вкусный обед с узбекскими блюдами
  • 🎨 Современные арт-объекты
    • Наука и современность: Институт Солнца и парк «Новый Узбекистан»
    Наука и современность: Институт Солнца и парк «Новый Узбекистан»
    Наука и современность: Институт Солнца и парк «Новый Узбекистан»
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00

    Что можно увидеть

  • Институт Солнца
  • Парк «Новый Узбекистан»
  • Монумент независимости

    • Описание экскурсии

    Институт Солнца

    Здание института выполнено в стиле советского конструктивизма. Величественные линии, функциональный дизайн и уникальные архитектурные решения — есть на что посмотреть.

    Вы узнаете, как учёные изучают солнечные вспышки, корональные выбросы и другие явления, которые могут повлиять на нашу повседневную жизнь.

    А ещё увидите энергию солнца в деле: с её помощью мы поджарим яичницу и выясним, отличается ли она от приготовленной на огне.

    Ландшафтный парк и обед

    Отправимся в горный посёлок за самой вкусной самсой в вашей жизни. Впрочем, обед будет включать не только её, но и другие узбекские блюда.

    На обратном пути посетим живописный ландшафтный парк «Новый Узбекистан» — один из крупнейших и самых современных в стране, открытый летом 2021 года. В нём возвышается Монумент независимости и установлены современные арт-объекты.

    Организационные детали

    Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Hyundai Starex.

    Дополнительные расходы

    • Вход в Институт Солнца — $5 за человека
    • Обед. С собой лучше взять наличные деньги около $10–15 за человека

    ежедневно в 09:00

    Выбрать дату

    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет$80
    Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    От вашего отеля, аэропорта или вокзала
    Когда и сколько длится?
    Когда: ежедневно в 09:00
    Экскурсия длится около 6 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    1
    4
    3
    2
    1
    Д
    6 окт 2024
    Отличная экскурсия. Очень жаль, что у Вас только одна экскурсия данного экскурсовода

    Входит в следующие категории Ташкента

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