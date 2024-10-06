Наука и современность: Институт Солнца и парк «Новый Узбекистан»
Откройте для себя современный Ташкент! Институт Солнца и парк «Новый Узбекистан» подарят незабываемые впечатления и новые знания
Ташкент - город, где древность встречается с современностью. На этой экскурсии можно посетить Институт Солнца, где космос становится ближе, а наука - понятнее.
Участники узнают о солнечных вспышках и корональных выбросах, а также попробуют яичницу, приготовленную на солнечной энергии.
Затем в программе посещение парка «Новый Узбекистан», где можно увидеть Монумент независимости и современные арт-объекты. Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне Hyundai Starex
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5 причин купить эту экскурсию
🌞 Институт Солнца - уникальное место
🌳 Парк «Новый Узбекистан» - современный и живописный
🚐 Комфортабельный транспорт
🍽️ Вкусный обед с узбекскими блюдами
🎨 Современные арт-объекты
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Что можно увидеть
Институт Солнца
Парк «Новый Узбекистан»
Монумент независимости
Описание экскурсии
Институт Солнца
Здание института выполнено в стиле советского конструктивизма. Величественные линии, функциональный дизайн и уникальные архитектурные решения — есть на что посмотреть.
Вы узнаете, как учёные изучают солнечные вспышки, корональные выбросы и другие явления, которые могут повлиять на нашу повседневную жизнь.
А ещё увидите энергию солнца в деле: с её помощью мы поджарим яичницу и выясним, отличается ли она от приготовленной на огне.
Ландшафтный парк и обед
Отправимся в горный посёлок за самой вкусной самсой в вашей жизни. Впрочем, обед будет включать не только её, но и другие узбекские блюда.
На обратном пути посетим живописный ландшафтный парк «Новый Узбекистан» — один из крупнейших и самых современных в стране, открытый летом 2021 года. В нём возвышается Монумент независимости и установлены современные арт-объекты.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Hyundai Starex.
Дополнительные расходы
Вход в Институт Солнца — $5 за человека
Обед. С собой лучше взять наличные деньги около $10–15 за человека
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля, аэропорта или вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Ташкенте
Если вы попали на эту страницу, вы собрались в Азию, в Узбекистан. А значит, ваше сердце и ваш дух требуют новых знаний, новых впечатлений, новых встреч. Я — тот, кто точно вам в этом поможет! В туристической сфере я работаю более 30 лет, и поверьте: мне есть чем вас удивить и чем порадовать. Ваш дядя Лёша.