Ташкент - город, где древность встречается с современностью. На этой экскурсии можно посетить Институт Солнца, где космос становится ближе, а наука - понятнее. Участники узнают о солнечных вспышках и корональных выбросах, а также попробуют яичницу, приготовленную на солнечной энергии. Затем в программе посещение парка «Новый Узбекистан», где можно увидеть Монумент независимости и современные арт-объекты. Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне Hyundai Starex

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Описание экскурсии

Институт Солнца

Здание института выполнено в стиле советского конструктивизма. Величественные линии, функциональный дизайн и уникальные архитектурные решения — есть на что посмотреть.

Вы узнаете, как учёные изучают солнечные вспышки, корональные выбросы и другие явления, которые могут повлиять на нашу повседневную жизнь.

А ещё увидите энергию солнца в деле: с её помощью мы поджарим яичницу и выясним, отличается ли она от приготовленной на огне.

Ландшафтный парк и обед

Отправимся в горный посёлок за самой вкусной самсой в вашей жизни. Впрочем, обед будет включать не только её, но и другие узбекские блюда.

На обратном пути посетим живописный ландшафтный парк «Новый Узбекистан» — один из крупнейших и самых современных в стране, открытый летом 2021 года. В нём возвышается Монумент независимости и установлены современные арт-объекты.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Hyundai Starex.

Дополнительные расходы