Приглашаю вас провести день в окружении гор, прокатиться по канатной дороге и посетить Чарвакское водохранилище.
Вы отдохнёте от палящего зноя городов, подышите кристально чистым воздухом и насладитесь потрясающими пейзажами.
Вы отдохнёте от палящего зноя городов, подышите кристально чистым воздухом и насладитесь потрясающими пейзажами.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00
Что вас ожидает:
- Горные курорты Амирсай и Чимган
- Канатная дорога
- Древние наскальные рисунки
- Чарвакское водохранилище
- Горные кишлаки
Описание экскурсии
Горные курорты и Чарвакское водохранилище
Приглашаем вас провести незабываемый день в окружении величественных гор, прокатившись по канатной дороге и посетив Чарвакское водохранилище. Эта поездка станет отличной возможностью отдохнуть от палящего зноя городов, насладиться кристально чистым горным воздухом и потрясающими пейзажами. Что вас ждет:• Посещение горных курортов Амирсай и Чимган. Вы вдохнете свежий воздух и полюбуйтесь красотой природы, гуляя по живописным тропам горных курортов. Окунетесь в атмосферу умиротворения и спокойствия, наслаждаясь великолепием горных пейзажей.
- Прокатитесь по канатной дороге. Поднимитесь на вершины и откройте для себя захватывающие дух виды на заснеженные горные пики. Почувствуете лёгкость и свободу, паря над землёй и наблюдая за величественными ландшафтами.
- Узнаете секреты древних наскальных рисунков петроглифов. Погрузитесь в историю и узнаете о жизни древних народов, рассматривая уникальные петроглифы. Отдохнете в тени многовековых чинар и почувствуете связь с прошлыми эпохами.
- Чарвакское водохранилище. Полюбуетесь бирюзовой водой этого живописного водоёма, окружённого горами. Проведете время у воды, наслаждаясь свежестью и спокойствием.
Знакомство с горными кишлаками. Посетите настоящие горные кишлаки и и познакомьтесь с гостеприимными местными жителями. Узнаете об их быте, традициях и культуре, наслаждаясь их искренним радушием. Этот день подарит вам массу незабываемых впечатлений и позволит полностью отдохнуть душой и телом. Вы почувствуете гармонию с природой и зарядитесь энергией на долгое время. Важная информация:.
Знакомство с горными кишлаками. Посетите настоящие горные кишлаки и и познакомьтесь с гостеприимными местными жителями. Узнаете об их быте, традициях и культуре, наслаждаясь их искренним радушием. Этот день подарит вам массу незабываемых впечатлений и позволит полностью отдохнуть душой и телом. Вы почувствуете гармонию с природой и зарядитесь энергией на долгое время. Важная информация:.
• Знакомство с горными кишлаками. Посетите настоящие горные кишлаки и и познакомьтесь с гостеприимными местными жителями. Узнаете об их быте, традициях и культуре, наслаждаясь их искренним радушием. Этот день подарит вам массу незабываемых впечатлений и позволит полностью отдохнуть душой и телом. Вы почувствуете гармонию с природой и зарядитесь энергией на долгое время. Важная информация:
- Транспорт включен в стоимость (легковой автомобиль).
- Весь маршрут пролегает по асфальтированным дорогам.
- Питание и билеты на канатную дорогу оплачиваются дополнительно — от 10 евро с человека.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горные курорты Амирсай и Чимган
- Канатная дорога
- Древние наскальные рисунки
- Чарвакское водохранилище
- Горные кишлаки
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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