На один день мы сбежим из города в мир горных озёр, водопадов и живописных ущелий Западного Тянь-Шаня.
Вас ждут панорамы Чарвакского водохранилища, Чаткальское озеро, древние платаны, водопад Фата Невесты и красивые дороги среди гор. Поездка проходит без спешки — с остановками, прогулками и атмосферой настоящего отдыха на природе.
Вас ждут панорамы Чарвакского водохранилища, Чаткальское озеро, древние платаны, водопад Фата Невесты и красивые дороги среди гор. Поездка проходит без спешки — с остановками, прогулками и атмосферой настоящего отдыха на природе.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Ташкента
По дороге гид расскажет об истории Тянь-Шаня, природе региона и традициях местных жителей.
11:00 — Чиноркент и многовековые платаны
Вы прогуляетесь среди древних деревьев и при желании прокатитесь по канатной дороге с видами на горы.
12:30 — Чарвакское водохранилище
Остановимся у знаменитого горного озера с бирюзовой водой и панорамами Западного Тянь-Шаня.
13:30 — Чаткальское озеро и ущелье
Вы увидите живописные горные пейзажи, реку Чаткал и одно из самых красивых мест региона.
14:00–14:30 — подъём к водопаду Фата Невесты
Небольшая прогулка к одному из самых известных водопадов Узбекистана — его струи напоминают белоснежную фату.
15:30 — обед с видом на горы
Остановимся в кафе с панорамными видами, где можно попробовать блюда местной кухни.
16:30 — возвращение в Ташкент
Дорога обратно через живописные горные перевалы и долины.
Вы узнаете:
- почему Тянь-Шань называют небесными горами
- как образовались Чарвакское водохранилище и Чаткальское ущелье
- откуда появилось название водопада Фата Невесты
- как живут люди в горных районах Узбекистана
Организационные детали
- Поедем на Chevrolet Cobalt/Lacetti
- Отдельно оплачиваются билеты в заповедник — 22 000 сумов ($1,8) за чел., обед — от 130 000 ($10) за чел., канатная дорога — по желанию
- Возьмите с собой паспорт
- Возможно проведение экскурсии до 17 человек
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 4956 туристов
Я профессиональный гид, представляю дружную команду гидов-экскурсоводов. С радостью проведём вам экскурсию на высшем уровне, расскажем о богатой истории и традициях нашего края, покажем самые красивые места Узбекистана. Экскурсии мы проводим на русском и английском языках. Приезжайте в Узбекистан на классные и увлекательные экскурсии. Получайте незабываемые впечатления. С нашей стороны мы сделаем всё, чтобы вам было комфортно, безопасно и интересно.
Входит в следующие категории Ташкента
Похожие экскурсии на «Горная сказка Тянь-Шаня»
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в горы Тянь-Шаня: из Ташкента на авто бизнес-класса
Полюбоваться величественными горами и Чарвакским водохранилищем за 1 день
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
30 мая в 08:00
$133 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Чимган, курорт Амирсай, Чарвакское водохранилище и другие красоты Западного Тянь-Шаня
Полюбоваться великолепными пейзажами в окрестностях Ташкента на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
30 мая в 09:00
31 мая в 09:00
от $120 за человека
Групповая
до 24 чел.
Чимганские горы, курорт Амирсай, водопад «Фата невесты» и Чарвакское водохранилище
Полюбоваться великолепными пейзажами в окрестностях Ташкента на автопешеходной экскурсии в группе
Начало: У парка Ашхабад
Расписание: ежедневно в 09:00
30 мая в 09:00
31 мая в 09:00
$65 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Ташкента - в сердце Тянь-Шаня
Однодневное путешествие в горы Западного Тянь-Шаня и к Чарвакскому водохранилищу. Откройте для себя природу и традиции региона с опытным гидом
Завтра в 06:00
30 мая в 06:00
$110 за всё до 3 чел.
$60 за человека