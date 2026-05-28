На один день мы сбежим из города в мир горных озёр, водопадов и живописных ущелий Западного Тянь-Шаня. Вас ждут панорамы Чарвакского водохранилища, Чаткальское озеро, древние платаны, водопад Фата Невесты и красивые дороги среди гор. Поездка проходит без спешки — с остановками, прогулками и атмосферой настоящего отдыха на природе.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

9:00 — выезд из Ташкента

По дороге гид расскажет об истории Тянь-Шаня, природе региона и традициях местных жителей.

11:00 — Чиноркент и многовековые платаны

Вы прогуляетесь среди древних деревьев и при желании прокатитесь по канатной дороге с видами на горы.

12:30 — Чарвакское водохранилище

Остановимся у знаменитого горного озера с бирюзовой водой и панорамами Западного Тянь-Шаня.

13:30 — Чаткальское озеро и ущелье

Вы увидите живописные горные пейзажи, реку Чаткал и одно из самых красивых мест региона.

14:00–14:30 — подъём к водопаду Фата Невесты

Небольшая прогулка к одному из самых известных водопадов Узбекистана — его струи напоминают белоснежную фату.

15:30 — обед с видом на горы

Остановимся в кафе с панорамными видами, где можно попробовать блюда местной кухни.

16:30 — возвращение в Ташкент

Дорога обратно через живописные горные перевалы и долины.

Вы узнаете:

почему Тянь-Шань называют небесными горами

как образовались Чарвакское водохранилище и Чаткальское ущелье

откуда появилось название водопада Фата Невесты

как живут люди в горных районах Узбекистана

