Музей искусств – экскурсии в Ташкенте

Найдено 7 экскурсий в категории «Музей искусств» в Ташкенте на русском языке, цены от $43, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Лабиринты времени и света
На машине
5 часов
30 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лабиринты времени и света
Путешествие по Ташкенту, где история и современность создают уникальный лабиринт. Откройте для себя сокровища города и его традиции
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$120 за всё до 4 чел.
Ташкент пешком: от древних махаллей до современных улиц
Пешая
4 часа
12 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Ташкент пешком: от древних махаллей до современных улиц
Откройте для себя уникальный Ташкент: от старинных махаллей до современных улиц. Прогулка по городу подарит незабываемые впечатления и новые знания
Начало: У станции метро «Ташкент»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$55 за человека
Советский модернизм в Ташкенте
На машине
3.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Советский модернизм в Ташкенте
Оценить яркие образцы этого архитектурного стиля и узнать, как его полюбили местные
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 4 чел.
«Заглядывая в окна» - автопешеходная экскурсия по Ташкенту
На машине
4 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
«Заглядывая в окна» - автопешеходная экскурсия по Ташкенту
Узнать о легендарных и реальных людях, которые создали и прославили город
Начало: По договорённости
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
$122 за всё до 3 чел.
С Ташкентом - на ты
На машине
5 часов
-
15%
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Уникальные места Ташкента
Ташкент - это шкатулка с драгоценностями, полная уникальных построек и культурного наследия. Откройте для себя его душу и сердце вместе с нами
Начало: От места вашего проживания
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€158€185 за человека
Ташкент: история и современность
На машине
6 часов
-
14%
153 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Ташкент: история и современность
Увлекательная групповая экскурсия по Ташкенту: от древних памятников до современных парков и базаров. Ощутите уникальный дух города
Начало: У метро Амира Темура
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€43€50 за человека
От оазиса до мегаполиса: эволюция Ташкента
На машине
4.5 часа
-
5%
28 отзывов
Групповая
до 15 чел.
От оазиса до мегаполиса: эволюция Ташкента
Путешествие по Ташкенту: от старинных улочек до современных небоскрёбов. Узнайте, как город сочетает историю и современность
Начало: У входа в медресе Кукельдаш
Сегодня в 08:30
Завтра в 09:00
$57$60 за человека

  • А
    Анжелика
    13 ноября 2025
    От оазиса до мегаполиса: эволюция Ташкента
    Дата посещения: 11 ноября 2025
    Экскурсия была потрясающая . Гид добрая , вежливая , знает всю историю Ташкента и может заинтересовать как ребенка , так и взрослого . Экскурсия прошла на одном дыханию . Рекомендую экскурсию и гида !
  • А
    Андрей
    28 ноября 2025
    Лабиринты времени и света
    Супер!!!!!!
  • И
    Иван
    28 ноября 2025
    Ташкент: история и современность
    Классная экскурсия, нам все понравилось!

    В особенности хочу отметить нашего гида Бахадыра - очень вежливый, вовлеченный, экспертный (отвечал на мои бесконечные вопросы) и, что не мало важно, веселый и приятный человек, экскурсия прошла незаметно! Однозначная рекомендация!
  • В
    Вадим
    27 ноября 2025
    Ташкент: история и современность
    Очень понравилась экскурсия по Ташкенту с Тахиром. Много исторической информации узнал про город и страну, очень динамично и интересно, помимо
    читать дальше

    этого побывали на рынке, узнал больше про местный быт и поел самый вкусный плов в моей жизни. Спасибо вам большое за эту экскурсию. Если хотите узнать побольше про Узбектстан берите обязательно, не пожалеете.

  • Т
    Татьяна
    25 ноября 2025
    Ташкент: история и современность
    Мы бы хотели сказать спасибо прекрасному экскурсоводу и замечательному человеку - Тахиру, с помощью которого мы открыли для себя другой
    читать дальше

    Ташкент, домашний, добрый, семейный..
    Было чувство будто мы приехали к старому другу, с которым так приятно, душевно и поговорить и попить чаю… И поесть ароматного чайханского плова и самсы от бабушки Азизы, которая печет её с 1978 года. Эту самсу сидя на скамейке в старом городе ел еще мой папа..
    Мы будем приезжать в этот Ташкент ещё и ещё, с детьми и друзьями..
    Спасибо вам Тахир от Рената с Татьяной.
    Приезжайте к нам в Казань!

  • Д
    Дмитрий
    23 ноября 2025
    Ташкент: история и современность
    Великолепная экскурсия. Баходир большой профессионал своего дела. Его рассказ о истории Узбекистана и Ташкента был очень интересным и позновательным. От посещения достопримечательностей остались самые лучшие впечатления. Всем рекомендую, точно останетесь довольны.
  • А
    Анна
    22 ноября 2025
    Лабиринты времени и света
    Наш гид Эльдор - прекрасный рассказчик! Мы провели с ним почти 5 часов, многое посмотрели, проехались на метро, попробовали разные
    читать дальше

    деликатесы на базаре, увидели как пекут лепешки, посетили действующее медресе, увидели вечный огонь и дворец Романова, в общем, погрузились в прогулку по Ташкенту и его истории - полностью) С Эльдором было легко и комфортно, у него прекрасное чувство юмора, и он учитывал все наши пожелания! Рекомендую его как гида от всей души!)

  • Е
    Елена
    17 ноября 2025
    Ташкент: история и современность
    Отличная экскурсия, прекрасный гид Тахир, было интересно и познавательно!
    Несмотря на перекрытый город, смогли перестроить маршрут и посмотреть что возможно. Будет повод вернутся и посетить город снова
  • Л
    Лада
    14 ноября 2025
    Ташкент: история и современность
    Баходир отличный гид. Очень интересно проводит экскурсию. Рекомендую для семей с детьми.
  • Е
    Елена
    10 ноября 2025
    Ташкент: история и современность
    Были на экскурсии Ташкент: история и современность с ребенком 11 лет. Очень понравилась компоновка экскурсии, успели посетить несколько локаций за
    читать дальше

    день и не устали. Передвигались между локациями на микроавтобусе, а на местах уже проводилась пешая экскурсия. Вещи можно было оставлять в автобусе. Понравилось содержание экскурсии, а, самое главное, рассказчик. Нашим гидом был Баходир, заинтересовал даже наших детей. На рынке посоветовал, что купить и подарил каждому по маленькому сувенирчику)). Очень развернуто отвечал на наши многочисленные вопросы. Вообщем, советую от всего сердца эту экскурсию и нашего гида.

  • М
    Мария
    8 ноября 2025
    Ташкент: история и современность
    Большое спасибо! Мне всё очень понравилось. Гид Баходир всегда учитывал наши пожелания, показал самые красивые и воодушевляющие места Узбекистана! После экскурсии осталось много впечатлений! ☺️
  • Е
    Екатерина
    8 ноября 2025
    Ташкент: история и современность
    Огромное спасибо за эту экскурсию в мини-группе. Узнали много интересного. Гид старался отвечать на все вопросы, хотя, если честно, некоторые
    читать дальше

    вопросы участников группы ставили его в тупик. Но ни один вопрос не оставался без ответа, ги прибегал к помощи интернета, что бы найти ответ и рассказать то, что было интересно туристам.

  • Л
    Людмила
    7 ноября 2025
    «Заглядывая в окна» - автопешеходная экскурсия по Ташкенту
    Нас сопровождала гид Екатерина. Свою любовь к Ташкенту ей удалось передать и нам! Эрудированна, с хорошей речью, а поговорки Екатерины
    читать дальше

    чудно вплетались в экскурсию. Организовано все было отлично! Рекомендованное Екатериной кафе с ташкентским пловом оправдало все наши ожидания! Отдельное спасибо организатору Хаету, водителю Алишеру!

  • Ю
    Юлия
    7 ноября 2025
    Лабиринты времени и света
    Была в Ташкенте в командировке,свободного времени мало, но благодаря Эльдору состоялось мое знакомство с городом.
    На несколько часов мы погрузились в историю, культуру и традиции этого великого народа!
    Экскурсия замечательно спланирована, рекомендую ВСЕМ!
  • Ю
    Юлия
    6 ноября 2025
    Ташкент: история и современность
    По прогнозу был беспробудный дождь и плюс 5. Идти ни на какие экскурсии категорически не хотелось. Динара оповестила, что экскурсия
    читать дальше

    состоится при любой погоде и что будет по максимуму комфортной. Через силу вытащили себя на место встречи с мыслью, что разрешим себе уйти в любую минуту. Через 15 мин после начала полил дождь, но Баходир настолько расположил к себе, что мысль уйти растаяла сама собой. Дослушали и доходили весь маршрут, в дождевиках (любезно предоставленных Баходиром) и промокших кроссовках) очень приятный, располагающий к себе человек с очень интересной личной историей (обязательно расспросите). Идеально чистый автомобиль, ненавязчивое чувство юмора, все необходимые советы и очень интересная экскурсия! Всем рекомендую! Если бы не Баходир, Ташкент остался бы неизведанным из-за дождя! А так состоялось нестандартное знакомство с городом! Спасибо!

  • П
    Полина
    6 ноября 2025
    Советский модернизм в Ташкенте
    Водитель, он же гид Азиз забрал нас от гостиницы. Машина новая, чистая. Экскурсия началась во время, всё объекты заявленные в
    читать дальше

    экскурсии были нам показаны. Азиз квалификацированный гид, очень много и интересно рассказывает об объектах. . Отвечает на вопросы туристов. Советую посетить данную экскурсию.

  • Ю
    Юлианна
    2 ноября 2025
    «Заглядывая в окна» - автопешеходная экскурсия по Ташкенту
    У нас был гид Алишер - с хорошим знанием истории и простым понятным способом подачи информации, очень отзывчивы к нашим пожеланиям. Водитель также был точен и аккуратен!
    Приготовьтесь к активным прогулкам!
  • Л
    Лариса
    1 ноября 2025
    Лабиринты времени и света
    Экскурсия по Ташкенту нам очень понравилась. Мы были в старой части города, в центре города (парк), увидели мемориал с вечным огнем, памятник Скорбящей матери, дворец Романовых. на площади Хозрата Имама.
    Нам даже удалось проехаться с гидом в Ташкентском метро.
  • К
    Кирилл
    1 ноября 2025
    «Заглядывая в окна» - автопешеходная экскурсия по Ташкенту
    Катерина супер интересный гид. Спасибо большое.
  • Г
    Галина
    29 октября 2025
    Ташкент: история и современность
    Баходир отлично провел экскурсию, влюбил нас в Ташкент. Но город, действительно, великолепный. Советую всем посетить минимум на 3 дня
