состоится при любой погоде и что будет по максимуму комфортной. Через силу вытащили себя на место встречи с мыслью, что разрешим себе уйти в любую минуту. Через 15 мин после начала полил дождь, но Баходир настолько расположил к себе, что мысль уйти растаяла сама собой. Дослушали и доходили весь маршрут, в дождевиках (любезно предоставленных Баходиром) и промокших кроссовках) очень приятный, располагающий к себе человек с очень интересной личной историей (обязательно расспросите). Идеально чистый автомобиль, ненавязчивое чувство юмора, все необходимые советы и очень интересная экскурсия! Всем рекомендую! Если бы не Баходир, Ташкент остался бы неизведанным из-за дождя! А так состоялось нестандартное знакомство с городом! Спасибо!