Индивидуальная
до 4 чел.
Лабиринты времени и света
Путешествие по Ташкенту, где история и современность создают уникальный лабиринт. Откройте для себя сокровища города и его традиции
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$120 за всё до 4 чел.
Групповая
до 15 чел.
Ташкент пешком: от древних махаллей до современных улиц
Откройте для себя уникальный Ташкент: от старинных махаллей до современных улиц. Прогулка по городу подарит незабываемые впечатления и новые знания
Начало: У станции метро «Ташкент»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$55 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Советский модернизм в Ташкенте
Оценить яркие образцы этого архитектурного стиля и узнать, как его полюбили местные
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
«Заглядывая в окна» - автопешеходная экскурсия по Ташкенту
Узнать о легендарных и реальных людях, которые создали и прославили город
Начало: По договорённости
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
$122 за всё до 3 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 3 чел.
Уникальные места Ташкента
Ташкент - это шкатулка с драгоценностями, полная уникальных построек и культурного наследия. Откройте для себя его душу и сердце вместе с нами
Начало: От места вашего проживания
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€158
€185 за человека
-
14%
Мини-группа
до 10 чел.
Ташкент: история и современность
Увлекательная групповая экскурсия по Ташкенту: от древних памятников до современных парков и базаров. Ощутите уникальный дух города
Начало: У метро Амира Темура
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€43
€50 за человека
-
5%
Групповая
до 15 чел.
От оазиса до мегаполиса: эволюция Ташкента
Путешествие по Ташкенту: от старинных улочек до современных небоскрёбов. Узнайте, как город сочетает историю и современность
Начало: У входа в медресе Кукельдаш
Сегодня в 08:30
Завтра в 09:00
$57
$60 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнжелика13 ноября 2025От оазиса до мегаполиса: эволюция ТашкентаДата посещения: 11 ноября 2025Экскурсия была потрясающая . Гид добрая , вежливая , знает всю историю Ташкента и может заинтересовать как ребенка , так и взрослого . Экскурсия прошла на одном дыханию . Рекомендую экскурсию и гида !
- ААндрей28 ноября 2025Супер!!!!!!
- ИИван28 ноября 2025Классная экскурсия, нам все понравилось!
В особенности хочу отметить нашего гида Бахадыра - очень вежливый, вовлеченный, экспертный (отвечал на мои бесконечные вопросы) и, что не мало важно, веселый и приятный человек, экскурсия прошла незаметно! Однозначная рекомендация!
- ВВадим27 ноября 2025Очень понравилась экскурсия по Ташкенту с Тахиром. Много исторической информации узнал про город и страну, очень динамично и интересно, помимо
- ТТатьяна25 ноября 2025Мы бы хотели сказать спасибо прекрасному экскурсоводу и замечательному человеку - Тахиру, с помощью которого мы открыли для себя другой
- ДДмитрий23 ноября 2025Великолепная экскурсия. Баходир большой профессионал своего дела. Его рассказ о истории Узбекистана и Ташкента был очень интересным и позновательным. От посещения достопримечательностей остались самые лучшие впечатления. Всем рекомендую, точно останетесь довольны.
- ААнна22 ноября 2025Наш гид Эльдор - прекрасный рассказчик! Мы провели с ним почти 5 часов, многое посмотрели, проехались на метро, попробовали разные
- ЕЕлена17 ноября 2025Отличная экскурсия, прекрасный гид Тахир, было интересно и познавательно!
Несмотря на перекрытый город, смогли перестроить маршрут и посмотреть что возможно. Будет повод вернутся и посетить город снова
- ЛЛада14 ноября 2025Баходир отличный гид. Очень интересно проводит экскурсию. Рекомендую для семей с детьми.
- ЕЕлена10 ноября 2025Были на экскурсии Ташкент: история и современность с ребенком 11 лет. Очень понравилась компоновка экскурсии, успели посетить несколько локаций за
- ММария8 ноября 2025Большое спасибо! Мне всё очень понравилось. Гид Баходир всегда учитывал наши пожелания, показал самые красивые и воодушевляющие места Узбекистана! После экскурсии осталось много впечатлений! ☺️
- ЕЕкатерина8 ноября 2025Огромное спасибо за эту экскурсию в мини-группе. Узнали много интересного. Гид старался отвечать на все вопросы, хотя, если честно, некоторые
- ЛЛюдмила7 ноября 2025Нас сопровождала гид Екатерина. Свою любовь к Ташкенту ей удалось передать и нам! Эрудированна, с хорошей речью, а поговорки Екатерины
- ЮЮлия7 ноября 2025Была в Ташкенте в командировке,свободного времени мало, но благодаря Эльдору состоялось мое знакомство с городом.
На несколько часов мы погрузились в историю, культуру и традиции этого великого народа!
Экскурсия замечательно спланирована, рекомендую ВСЕМ!
- ЮЮлия6 ноября 2025По прогнозу был беспробудный дождь и плюс 5. Идти ни на какие экскурсии категорически не хотелось. Динара оповестила, что экскурсия
- ППолина6 ноября 2025Водитель, он же гид Азиз забрал нас от гостиницы. Машина новая, чистая. Экскурсия началась во время, всё объекты заявленные в
- ЮЮлианна2 ноября 2025У нас был гид Алишер - с хорошим знанием истории и простым понятным способом подачи информации, очень отзывчивы к нашим пожеланиям. Водитель также был точен и аккуратен!
Приготовьтесь к активным прогулкам!
- ЛЛариса1 ноября 2025Экскурсия по Ташкенту нам очень понравилась. Мы были в старой части города, в центре города (парк), увидели мемориал с вечным огнем, памятник Скорбящей матери, дворец Романовых. на площади Хозрата Имама.
Нам даже удалось проехаться с гидом в Ташкентском метро.
- ККирилл1 ноября 2025Катерина супер интересный гид. Спасибо большое.
- ГГалина29 октября 2025Баходир отлично провел экскурсию, влюбил нас в Ташкент. Но город, действительно, великолепный. Советую всем посетить минимум на 3 дня
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Музей искусств»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ташкенте
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в декабре 2025
Сейчас в Ташкенте в категории "Музей искусств" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 43 до 200 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 248 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2025 год по теме «Музей искусств», 248 ⭐ отзывов, цены от $43. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль