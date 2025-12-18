Погрузитесь в атмосферу настоящего восточного гостеприимства! Вы узнаете секреты приготовления знаменитого ташкентского плова и создадите собственный сувенир на одном из творческих мастер-классов — по вышивке, ковроткачеству или керамике! Вас ждут ароматы восточных специй, тепло глиняных изделий и знакомство с культурой ремёсел и вкусов Ташкента.
Описание мастер-класса
Кулинарный мастер-класс
Вы сами выбираете, какой плов готовить:
- чайханский
- свадебный
- бухарский
Гид-кулинар расскажет:
- как правильно нарезать морковь
- какие специи использовать
- как пошагово приготовить плов, чтобы он получился рассыпчатым и ароматным
В финале вас ждёт дегустация — плов, салат ачичук, хлеб, чай и сухофрукты.
Творческий мастер-класс на выбор
- керамика — работа на гончарном круге, роспись посуды, изготовление игрушек-свистулек
- вышивка — традиционные техники «босма» (иглой) и «юрма» (крючком)
- ковроткачество — ткачество шёлком на деревянном станке, знакомство с орнаментами и узорами
Организационные детали
- Мастер-классы проходят в гостевом доме
- Программа 10+
- В стоимость входит трансфер, всё необходимое для мастер-классов, чай, сухофрукты, салат ачичук, хлеб
- После росписи керамическое изделие проходит обжиг — готовую работу можно забрать через день
- Мастер-класс для вас проведу я или другой представитель нашей команды
в понедельник в 09:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$100
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 09:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бернара — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 1000 туристов
Я сертифицированный гид, уроженка Ташкента. Обожаю показывать нашу солнечную страну дорогим гостям. Отлично разбираюсь в тонкостях прикладного искусства и ремесленничества. Стараюсь проводить свои экскурсии максимально насыщенно, показывая необъятный колорит Узбекистана. Экскурсии также проводят мои коллеги-гиды, специализирующиеся на прикладном искусстве.
Входит в следующие категории Ташкента
Похожие экскурсии из Ташкента
Индивидуальная
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
Погрузитесь в атмосферу древнего и современного Ташкента за один день! Вас ждут Старый город, Ташкент-Сити и вкуснейший плов
Начало: Место встречи ваш отель/аэропорт/вокзал. Забираем ...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $135 за человека
Индивидуальная
Секреты узбекской кухни: гастроприключение по Ташкенту
Восточный базар, дегустация национальных блюд и секреты узбекской кухни
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
от $200 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Мастер-класс по приготовлению плова в Ташкенте
Погрузитесь в мир узбекской кухни! Узнайте секреты приготовления плова от мастера и насладитесь уникальным плов-сетом с традиционными угощениями
Начало: У вашего отеля в Ташкенте
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от $159 за всё до 3 чел.