Плов своими руками и мастер-класс на выбор в Ташкенте

Приготовить главное блюдо узбекской кухни и познакомиться с национальными ремёслами
Погрузитесь в атмосферу настоящего восточного гостеприимства! Вы узнаете секреты приготовления знаменитого ташкентского плова и создадите собственный сувенир на одном из творческих мастер-классов — по вышивке, ковроткачеству или керамике! Вас ждут ароматы восточных специй, тепло глиняных изделий и знакомство с культурой ремёсел и вкусов Ташкента.
Описание мастер-класса

Кулинарный мастер-класс

Вы сами выбираете, какой плов готовить:

  • чайханский
  • свадебный
  • бухарский

Гид-кулинар расскажет:

  • как правильно нарезать морковь
  • какие специи использовать
  • как пошагово приготовить плов, чтобы он получился рассыпчатым и ароматным

В финале вас ждёт дегустация — плов, салат ачичук, хлеб, чай и сухофрукты.

Творческий мастер-класс на выбор

  • керамика — работа на гончарном круге, роспись посуды, изготовление игрушек-свистулек
  • вышивка — традиционные техники «босма» (иглой) и «юрма» (крючком)
  • ковроткачество — ткачество шёлком на деревянном станке, знакомство с орнаментами и узорами

Организационные детали

  • Мастер-классы проходят в гостевом доме
  • Программа 10+
  • В стоимость входит трансфер, всё необходимое для мастер-классов, чай, сухофрукты, салат ачичук, хлеб
  • После росписи керамическое изделие проходит обжиг — готовую работу можно забрать через день
  • Мастер-класс для вас проведу я или другой представитель нашей команды

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$100
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бернара
Бернара — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 1000 туристов
Я сертифицированный гид, уроженка Ташкента. Обожаю показывать нашу солнечную страну дорогим гостям. Отлично разбираюсь в тонкостях прикладного искусства и ремесленничества. Стараюсь проводить свои экскурсии максимально насыщенно, показывая необъятный колорит Узбекистана. Экскурсии также проводят мои коллеги-гиды, специализирующиеся на прикладном искусстве.

Входит в следующие категории Ташкента

